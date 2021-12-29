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    Büyük yüzleşme! Osman Bey'in dönüşü muhteşem olacak

    ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 77'nci bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek.Osman Bey, yokluğunda beylik postuna oturan ağabeyi Gündüz Bey’den hesap soracak. Sonra da Alemşah’ın boğazına kılıcı dayayacak...

    Büyük yüzleşme

    ATV ekranındaki 3. sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 77'nci bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Kayı Alpleri'nin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar.



    Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

    Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden, yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.

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