Yasemin Özilhan Hollywood stiliyle Bebek sokaklarını podyuma çevirdi...

Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Oldukça şık tarzıyla Hollywood yıldızlarını andıran Özilhan'ın keyfi yerindeydi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan sosyetik güzel "Çok iyiyim, her şey yolunda" dedi.
Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Oldukça şık tarzıyla Hollywood yıldızlarını andıran Özilhan'ın keyfi yerindeydi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan sosyetik güzel "Çok iyiyim, her şey yolunda" dedi.
Yılbaşılarını evlerinde geçirdiklerini söyleyen Özilhan "Evdeyiz, ailecek. Belki bir iki arkadaşımız gelecek, beraber vakit geçireceğiz. Şehir dışı ya da yurt dışına çıkmıyoruz. Hep bizde toplanıyorduk, pandemi girince o düzen bozuldu şimdi tekrar toparlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
"Yeni yıla nasıl girerseniz öyle gider' dedikleri için mi, yeni yıla evde giriyorsunuz?" sorusuna, "Bilmiyorum, bende çocukluğumda öyleydim İzzet'te genelde öyleymiş o yüzden belki de çocuklarla olmak istiyoruz" diye cevapladı.
Yakın arkadaşları Kerem Bursin ile Hande Erçel'in ayrılık dedikoduları Özilhan'a hatırlatılınca," Öyle bir şey yok. Mutlular, keyifleri yerinde" dedi.