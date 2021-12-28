Yasemin Özilhan Hollywood stiliyle Bebek sokaklarını podyuma çevirdi...





Yılbaşılarını evlerinde geçirdiklerini söyleyen Özilhan "Evdeyiz, ailecek. Belki bir iki arkadaşımız gelecek, beraber vakit geçireceğiz. Şehir dışı ya da yurt dışına çıkmıyoruz. Hep bizde toplanıyorduk, pandemi girince o düzen bozuldu şimdi tekrar toparlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.