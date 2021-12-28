Gamze Topuz sevgilisi Tümer Metin'e aşkını haykırdı! "Daha sağlam seviyorum seni..."

Gamze Topuz ile Tümer Metin birlikteliklerinin 6'ncı yılını kutladı. Yıl dönümlerinde birlikte çekilen karelerini Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu altına şu romantik notu düştü. ''Bugün 6 yıl oldu sevdiğim. İlk gün gibi ama daha aklı başında daha sağlam seviyorum seni. Sen nereye bakarsan ben ordayım'' Topuz'un aşk dolu paylaşımlarına sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum geldi. Topuz, 'Hayattaki en büyük şansım' dediği sevgilisi Metin Tümer'e olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.
2022'YE HAZIR
Dijital platformlarda en çok satan ve en çok izlenme rakamına ulaşan, Simge 2022 yılı için planlarını açıkladı. 'Simge Akustik', 'Simge Senfonik', 'Simge Arabesk' adını verdiği konserler serisi ile farklı şehirlerde bir araya gelen Simge, bu projelerinin YouTube sayfasında da yer veriyor. Youtube kanalında da milyonlarca kişiye ulaşan Simge, her konserinden özel çekimler yaparak, mesleki hayatında arşiv hazırlığına başladı.
AKKIZ ESARETTEN KURTULUYOR
Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak altıncı bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın altıncı bölüm ikinci fragmanı dengelerin alt üst olduğu, heyecanın üst düzeyde yaşanacağı müthiş bir maceranın müjdesini verdi. Destan'ın yeni bölümünde Balamir, kurultayın toplanıp yeni kağan seçilmesini talep ederken, Akkız, Gök Saray'dan kaçarak kılıç kuşanıyor!