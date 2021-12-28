Gamze Topuz sevgilisi Tümer Metin'e aşkını haykırdı! "Daha sağlam seviyorum seni..."

Gamze Topuz ile Tümer Metin birlikteliklerinin 6'ncı yılını kutladı. Yıl dönümlerinde birlikte çekilen karelerini Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu altına şu romantik notu düştü. ''Bugün 6 yıl oldu sevdiğim. İlk gün gibi ama daha aklı başında daha sağlam seviyorum seni. Sen nereye bakarsan ben ordayım'' Topuz'un aşk dolu paylaşımlarına sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum geldi. Topuz, 'Hayattaki en büyük şansım' dediği sevgilisi Metin Tümer'e olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.