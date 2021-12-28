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    Gamze Topuz sevgilisi Tümer Metin'e aşkını haykırdı! "Daha sağlam seviyorum seni..."

    Tümer Metin'le birlikteliğinin 6. yılını kutlayan Gamze Topuz sosyal medya hesabından aşkını haykırdı. ''Bugün 6 yıl oldu sevdiğim ilk gün gibi ama daha aklı başında daha sağlam seviyorum seni..." diyen Topuz'a sosyal medyadan yüzlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Aşkını haykırdı

    Gamze Topuz ile Tümer Metin birlikteliklerinin 6'ncı yılını kutladı. Yıl dönümlerinde birlikte çekilen karelerini Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu altına şu romantik notu düştü. ''Bugün 6 yıl oldu sevdiğim. İlk gün gibi ama daha aklı başında daha sağlam seviyorum seni. Sen nereye bakarsan ben ordayım'' Topuz'un aşk dolu paylaşımlarına sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum geldi. Topuz, 'Hayattaki en büyük şansım' dediği sevgilisi Metin Tümer'e olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.



    2022'YE HAZIR
    Dijital platformlarda en çok satan ve en çok izlenme rakamına ulaşan, Simge 2022 yılı için planlarını açıkladı. 'Simge Akustik', 'Simge Senfonik', 'Simge Arabesk' adını verdiği konserler serisi ile farklı şehirlerde bir araya gelen Simge, bu projelerinin YouTube sayfasında da yer veriyor. Youtube kanalında da milyonlarca kişiye ulaşan Simge, her konserinden özel çekimler yaparak, mesleki hayatında arşiv hazırlığına başladı.



    AKKIZ ESARETTEN KURTULUYOR
    Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak altıncı bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın altıncı bölüm ikinci fragmanı dengelerin alt üst olduğu, heyecanın üst düzeyde yaşanacağı müthiş bir maceranın müjdesini verdi. Destan'ın yeni bölümünde Balamir, kurultayın toplanıp yeni kağan seçilmesini talep ederken, Akkız, Gök Saray'dan kaçarak kılıç kuşanıyor!



        GÜZEL ÇIKMIŞ MIYIM
        Ünlü şarkıcı Linet, önceki akşam Gürcistan'ın Batum şehrinde konser verdi. Sahne öncesi muhabirler ile bir araya gelen Linet, röportaja başlamadan önce "Güzel çıkmış mıyım?" diyerek gazetelerin çektiği fotoğrafları inceledi.



        BAKIM ZAMANI
        Kendisi gibi oyuncu Gökhan Alkan ile yakında nikah masasına oturmaya hazırlanan Nesrin Cevadzade, önceki gün Bebek'teki kuaför çıkışı görüntülendi. Güzel oyuncu, 4 saate süren bakım sonrası evinin yolunu tuttu. (Aydın HAMZA)



        KODES'İN YENİ TEKLİSİ
        Uzun bir aradan sonra 'Boğa' ve 'Paradox' şarkılarıyla sessizliğini bozan Kodes'ten müjde var. Türkçe Rap'in önde gelen isimlerinden yeni teklisi 'Uza' isimli yeni klibi ile hayranlarının karşısına çıktı.



            YENİ PROJE YOLDA
            Oyuncu Cansu Melis Karakuş, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, "Yeni bir proje ile görüşme aşamasındayım. Sürpriz olsun" dedi.



            SOĞUK VIZ GELDİ
            Pop müziğin başarılı ismi Berkay geçtiğimiz akşam Hatay'da sahne aldı. Berkay, "Soğukta bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



            BAHANESİ HAZIR
            Demet Evgar, geçtiğimiz akşam Sarıyer'de görüntülendi. Evgar "Yakın arkadaşlarım ile beraber toplandık, toplanmışken de şarkılar söyledim. Benim için de prova oldu. Her zaman da bir bahane arıyordum şarkı söylemek için güzel bir bahane oldu benim için" dedi.



                HİRA'NIN EĞLENCE GÜNÜ
                Şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt kızları Hira ile birlikte görüntülendi. Kızları Hira'yla birlikte doyasıya eğlenen Demet ve Okan çifti, NASA Uzay Sergisi'ni ziyaret etti.



                KAYNAK DEĞİL ORİJİNAL
                "Şark" isimli çalışmasıyla dikkatleri çeken Elif Avcı, hem kulağa hem de gözlere hitap ediyor. Güzel şarkıcı, "Sanat camiasında kaynak yaptırma oranı hayli yüksek; ancak benim orijinal. Bir metreyi geçti doğrusu" dedi.



                'OLGUN'LAŞTI!
                Sahnelerde pek çok ünlü isme vokal yapan Özlem Olgun, kendi şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Olgun, geçtiğimiz günlerde ikinci teklisi Sus Söyleme'yi müzikseverlerin beğenisine sundu.



                    MASAL ZAMANI
                    Pandemi sonrası vizyona girecek olan fenomen çocukların başrolünde yer aldığı ilk çocuk filmi 'Masal Zamanı; Melez Prenses' filminin afişi ve fragmanı yayınlandı. Dokuz yaşındayken annesinin bir masal kahramanı olduğunun öğrenen Melisa'nın başından geçenleri anlatan 'Masal Zamanı; Melez Prenses' filmi 21 Ocak 2022'de sinemalarda.

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                    Haberler Saklambaç Gamze Topuz sevgilisi Tümer Metin'e aşkını haykırdı! "Daha sağlam seviyorum seni..."
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