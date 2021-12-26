Makyaj gitti gerçek göründü! Jennifer Lopez'in makyajsız halini gören hayranları sosyal medyayı salladı

Pop yıldızı Jennifer Lopez, makyajsız haliyle şok etti. 52 yaşındaki Lopez, Cuma günü sosyal medya hesaplarından kendi markası JLo Beauty ürünlerini tanıttı. Ancak makyajsız başladığı çekimlere on binlerce eleştiri yorumu geldi. Makyaj güzelliği olduğu ortaya çıkan Lopez, yorumların hiçbirine cevap vermedi. Lopez, videoda JLo Glow serumun güzellik vaat ettiğini açıkladı.
DURMAK YOK KEREM
Alışık, yine gelenek bozmadı. Önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yapan oyuncu, maskesini takarak önlem aldı. Sporunu aksatmayan Alışık, Ortaköy, Rumelihisarı ve Kuruçeşme hattında düzenli olarak koşu yapıyor. (Aydın HAMZA)
ÖDÜLLER 'VİLLA'YA
Ünlü sanatçı Ebru Yaşar önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Güzelliğiyle büyüleyen Yaşar, dinlenme rekorları kıran yeni şarkısı 'İçime Ata Ata'yı" sahnede ilk kez seslendirdi. Daha önce ödüllerini koymak için bir ev yaptırdığını söyleyen Yaşar, yeni ödüller aldığı da hatırlatılınca "Valla normal daire ayarlamıştık. Villaya geçeceğiz" diyerek espri yaptı.