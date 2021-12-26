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    Makyaj gitti gerçek göründü! Jennifer Lopez'in makyajsız halini gören hayranları sosyal medyayı salladı

    Dünyaca ünlü Pop yıldızı ABD’li yıldız Jennifer Lopez'in makyajsız hali sosyal medyayı salladı. 52 yaşındaki Lopez'in makyaj güzeli olduğunu görenler 'Aslında çirkinmiş' yorumları yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 26 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Gerçek Lopez

    Pop yıldızı Jennifer Lopez, makyajsız haliyle şok etti. 52 yaşındaki Lopez, Cuma günü sosyal medya hesaplarından kendi markası JLo Beauty ürünlerini tanıttı. Ancak makyajsız başladığı çekimlere on binlerce eleştiri yorumu geldi. Makyaj güzelliği olduğu ortaya çıkan Lopez, yorumların hiçbirine cevap vermedi. Lopez, videoda JLo Glow serumun güzellik vaat ettiğini açıkladı.



    DURMAK YOK KEREM
    Alışık, yine gelenek bozmadı. Önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yapan oyuncu, maskesini takarak önlem aldı. Sporunu aksatmayan Alışık, Ortaköy, Rumelihisarı ve Kuruçeşme hattında düzenli olarak koşu yapıyor. (Aydın HAMZA)



    ÖDÜLLER 'VİLLA'YA
    Ünlü sanatçı Ebru Yaşar önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Güzelliğiyle büyüleyen Yaşar, dinlenme rekorları kıran yeni şarkısı 'İçime Ata Ata'yı" sahnede ilk kez seslendirdi. Daha önce ödüllerini koymak için bir ev yaptırdığını söyleyen Yaşar, yeni ödüller aldığı da hatırlatılınca "Valla normal daire ayarlamıştık. Villaya geçeceğiz" diyerek espri yaptı.



        USTAYA SAYGI
        Türkıye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 10. Uluslararası Klarnet Festivali ilk gününde seyircilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Festival 10. yılında Yeşilçam'ın unutulmaz sesi Belkıs Özener'e Saygı Konseri ile başladı. Belkıs Özener'in hayat hikayesi seyirciye aktarılırken müzikseverler nostaljik dakikalar yaşadı. Belkıs Özener, konserin sonunda oğlu Barkın Özener ve ünlü şarkıcı Serkan Çağrı ile sahneye çıktı. Özener "40 yıldır bu anı bekledim, ölsem de artık üzülmem" dedi.



        TEOMAN KLASİĞİ
        Ünlü şarkıcı Teoman önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Teoman şarkılarıyla hayranlarını mest etti.



        KIZLAR GÜNÜ!
        Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve yakın arkadaşı Esra Balamir önceki gün alışverişte görüntülendi. Spor tarzı ile dikkat çeken Akalın ve Balamir, "Kız kıza alışveriş yapıp hediyeler aldık" dedi.



            KIZIMIN ADI MAYA
            Oyuncu Selma Ergeç, önceki gün bir AVM'de kar eldivenleri satan mağazada alışveriş yaptı. Mağaza çıkışı kızıyla tatiline gideceğini söyleyen Ergeç, "Kızımın adı yanlış yazılıyor. Yasmin olacaktı, son dakika değişti Maya oldu" dedi. Maya'nın kendisini ekranda izlemediğini söyleyen oyuncu, "Çocuklar için uygun bir iş değil. O saate uyuyor" şeklinde konuştu. (Aydın HAMZA)



            SEVGİ SELİ
            Sesiyle gönüllerde taht kuran Serkan Kaya, Harbiye'de bir mekanda sahne aldı. Yurt dışından kendisini izlemeye gelen gurbetçi misafirlerini selamlayan sanatçı, "Bu kadar yol katedip beni dinlemeye gelen dostlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Bu büyük sevginin farkındayım ve sevginize layık olmaya çalışacağım." dedi.



            SOĞUK HAVAYA SICAK KONSER
            Yeni yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserlerde, önceki akşam Melek Mosso da sahne aldı. Mosso, hareketli şarkıları ve danslarıyla soğuk havada kendisini dinlemeye gelen sevenlerine sıcak ve keyifli bir konser keyfi yaşattı.



                TÜM TÜRKİYE ESRA EROL İZLEDİ!
                Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 24 Aralık Cuma günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,83 izlenme oranı ve %28,71 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.



                KARABÜK'TE SAHNE ALACAK
                Besteleri, yorumu, bitmeyen enerjisiyle adeta devleştiği sahne performansıyla en çok tercih edilen isimler arasında yer alan sanatçı Emre Kaya da yeni yıl programı için Karabük'te karar kıldı.



                SABAH MAKYAJLA UYANDI
                Geçen ay üçüncü bebeğini kucağına alan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yorgana sarıldığı pozunu paylaştı. Evinde yorgana sarılıp art arda pozlar veren başarılı oyuncu, kendisini ti'ye aldı. Korel, "Sabah makyajla uyanıp yorgana sarılmayan lohusa da ne bileyim" notunu yazdı.



                    YAŞASIN AŞK
                    Önceki akşam Jolly Joker Private'da sahne alan Hakan Altun, dinleyenlerine "Sahnede bunalımlı bir adam, aşk acısı çeken bir adam var diye düşünmeyin, eğlenceli şarkılarda yapıyorum. Sahnemiz bağımlılık yapar. Aşka saygı duyanlar, aşka değer verenler, aşık olmak isteyenlere" diye seslendi.



                    DİĞER SANATÇILAR GİBİ ZENGİN DEĞİLİZ
                    Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülendi. "Yılbaşı tatili yapacak mısınız?" sorusuna; "Yılbaşı tatiline gitmiyoruz, evdeyiz. Biz diğer sanatçılar gibi zengin değiliz" diye cevapladı.



                    BEYAZ ŞIKLIĞI
                    Başarılı oyuncu Burak Özçivit geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'a yeni yıl hediye alan Burak Özçivit; "Yılbaşında planımız yok. Yoğun iş tempomuz devam ediyor" dedi.



                        ANNE OĞUL BAŞ BAŞA
                        Bir süredir eşi Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte Hollanda'da yaşayan güzel oyuncu Cansu Tosun, önceki gün oğlu Marsel ile birlikte görüntülendi. Yaklaşan yeni yıl öncesinde alışveriş yapan güzel oyuncu Cansu Tosun, sade güzelliği ile dikkat çekti.



                        ALIŞVERİŞ ZAMANI
                        Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, önceki gün objektiflere takıldı. Siyahbeyazlı futbolcu yanına gelen hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.

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                        Meteoroloji tarih verdi! Kuvvetli sağanak geliyor
                        Haberler Saklambaç Makyaj gitti gerçek göründü! Jennifer Lopez'in makyajsız halini gören hayranları sosyal medyayı salladı
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