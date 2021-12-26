Makyaj gitti gerçek göründü! Jennifer Lopez'in makyajsız halini gören hayranları sosyal medyayı salladı





TÜM TÜRKİYE ESRA EROL İZLEDİ!

Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 24 Aralık Cuma günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,83 izlenme oranı ve %28,71 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.