Kendinden yaşça büyük Haldun Demirhisar'la restorantta yakalanan Aleyna Tilki'nin savunması annesi Havva Öztel'den geldi

Önceki akşam Aleyna Tilki'yle Haldun Demirhisar bir restorantta buluştu. İkilinin geçen hafta da Etiler'deki bir mekanda yemek yediği ortaya çıkınca Aleyna'nın annesi Havva Öztel'den açıklama geldi: Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Aile dostumuz. Haldun beyin atölyesinde resim yaparak kafasını dağıtır." işadamı Haldun Demirhisar, geçen yaz Göcek'te Serenay Sarıkaya ile görüntülenmişti.
DİVA ÇILGINA DÖNDÜ
Bülent Ersoy geçtiğimiz akşam alışveriş için Nişantaşı'na geldi. Evine dönmek için yaklaşık yarım saat taksi bekleyen Diva çılgına döndü. Oldukça sinirlenen ünlü sanatçı bağırarak üşüdüğünü ve soğukta beklemek istemediğini söyledi. Diva'nın yardımına İspark görevlileri yetişti. Hızlı bir şekilde taksi bulunmasının ardından Bülent Ersoy taksiye binip uzaklaştı. (Doğan Savaş)
'GERİ KAFALI DEĞİLİZ'
Yeni yılın yaklaşmasının ardından her yerde düzenlenen partilerin bir tanesi de önceki akşam Asmalımescit'te Didem Soydan'nın katılımıyla gerçekleşti.