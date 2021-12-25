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    Kendinden yaşça büyük Haldun Demirhisar'la restorantta yakalanan Aleyna Tilki'nin savunması annesi Havva Öztel'den geldi

    Manken Didem Soydan, ‘Erotik pozlar paylaşınca ilişkisi bitti’ iddialarına tepki gösterdi: Bunlar doğru değil. Ne ben ne de Burak geri kafalıyız.. İşte sizler için derlediğimiz 25 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Aile dostumuz

    Önceki akşam Aleyna Tilki'yle Haldun Demirhisar bir restorantta buluştu. İkilinin geçen hafta da Etiler'deki bir mekanda yemek yediği ortaya çıkınca Aleyna'nın annesi Havva Öztel'den açıklama geldi: Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Aile dostumuz. Haldun beyin atölyesinde resim yaparak kafasını dağıtır." işadamı Haldun Demirhisar, geçen yaz Göcek'te Serenay Sarıkaya ile görüntülenmişti.



    DİVA ÇILGINA DÖNDÜ
    Bülent Ersoy geçtiğimiz akşam alışveriş için Nişantaşı'na geldi. Evine dönmek için yaklaşık yarım saat taksi bekleyen Diva çılgına döndü. Oldukça sinirlenen ünlü sanatçı bağırarak üşüdüğünü ve soğukta beklemek istemediğini söyledi. Diva'nın yardımına İspark görevlileri yetişti. Hızlı bir şekilde taksi bulunmasının ardından Bülent Ersoy taksiye binip uzaklaştı. (Doğan Savaş)



    'GERİ KAFALI DEĞİLİZ'
    Yeni yılın yaklaşmasının ardından her yerde düzenlenen partilerin bir tanesi de önceki akşam Asmalımescit'te Didem Soydan'nın katılımıyla gerçekleşti.



        Soydan parti çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Biten ilişkisi hakkında açıklamalar yaptı. Oyuncu Burak Deniz ile büyük aşk yaşayan Didem Soydan, "Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyamdan yaptığım paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz" dedi.



        SOKAK TACİZİNE DUR
        Dünya çapında pek çok ünlünün desteklediği "StandUp - Sokak Tacizine Karşı Dur" 5D eğitim programı, Türkiye'de tanınmış isimlerin katkısıyla başarısını sürdürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sokak tacizinin ülkemizdeki önemine değinen Nur Fettahoğlu, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sokak tacizi, bilinçlenmeyi gerektiren bir konu. Doğru adımlarla bu sorun biter" dedi.



        SESİYLE DE BÜYÜLEDİ
        Başarılı oyuncu İrem Sak, bir markanın yeni yıl için çekilen dijital reklamında rol aldı. Güzel oyuncu bu sefer de sesiyle izleyicileri büyüledi. Sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşılan reklamı izleyenler İrem Sak'a övgüler yağdırdı.



            KOCAMAN BİR KALBİM VAR
            Önceki akşam Etiler'de trafikte Seda Bakan ile birlikte görüntülenen Tuba Büyüküstün gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Hayatımda kimse yok arkadaşlar" diyen Büyüküstün'e "Aşka kalbinizi kapattınız mı" diye soruldu. Bunun üzerine "Hayır benim kalbim çok dolu. Kocaman benim kalbim. Boştan kastınız ne bilmiyorum. Ama bir insansa eğer, insan yok hayatımda" dedi.



            YENİ YIL DİLEKLERİ
            Güzel oyuncu Müge Boz, önceki gün alıveriş yaparken görüntülendi. 2022 yılını evde ailesi ve yakın dostlarıyla karşılayacağını söyleyen Müge Boz; "Umarım tüm sıkıntıların geride kaldığı, geçmişten güzel dersler çıkardığımız sağlıklı güzel bir yıl olur" diye konuştu.



            SABAHA KADAR SÖYLERİM
            Güçlü sesiyle adından sıkça söz ettiren sanatçı Derya Bedavacı önceki gece sahne aldı. İki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza attı. Bedavacı "Vaktimiz olsa sabaha kadar söylerim. Ne ben size doyabilirim nede siz bana" diyerek alkışlar eşliğinde geceyi noktaladı.



                MÜZİSYEN OYUNCU
                Samimi ahne performansıyla gözleri üzerine çeviren Uğur Aslan, izleyenlerin alkışlarıyla süslediği 'Afara' müzikalinde sahne performansıyla izleyenleri büyülüyor. Hayatındaki gerçek hikayeleri de müzikal şölen içerisinde işliyor.



                YK HAYRANI
                2021 Avrupa 3. Güzeli Duygu Çakmak, İsmail Yk feat Hayat'ın "Ayrılmam" şarkısının klibinde oynadı. Beykoz Kundura Fabrikası'nda klip için kamera karşısına geçen Duygu Çakmak ayrıca İsmail Yk hayranı olduğunu belirterek; İsmail Yk ile aynı projede yer almaktan da çok mutlu olduğunu söyledi.



                TORUN MUTLULUĞU
                Ali Ağaoğlu'nun en mutlu günü küçük torunu Selin'in doğum gününü Ortaköy'deki evinde kutladı. İki yaşına basan küçük Selin dedesinin kucağında pastasını ablası Alin ile birlikte üfledi. Ali beyin büyük oğlu Alican Ağaoğlu ve eşi Miray Ağaoğlu'nun küçük kızları Selin ikinci yaş günü kutlaması pandemiden dolayı evde sade bir parti ile yapıldı.



                    SPORTİF ŞIKLIK
                    Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan önceki gün düzenlenen yeni yıl davetine katıldı. Özilhan, arkadaşlarıyla sohbet edip yemek yedi. Şıklığı ile dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, spor tarzı ile beğeni aldı.

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                    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
                    Haberler Saklambaç Kendinden yaşça büyük Haldun Demirhisar'la restorantta yakalanan Aleyna Tilki'nin savunması annesi Havva Öztel'den geldi
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