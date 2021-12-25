Kendinden yaşça büyük Haldun Demirhisar'la restorantta yakalanan Aleyna Tilki'nin savunması annesi Havva Öztel'den geldi





KOCAMAN BİR KALBİM VAR

Önceki akşam Etiler'de trafikte Seda Bakan ile birlikte görüntülenen Tuba Büyüküstün gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Hayatımda kimse yok arkadaşlar" diyen Büyüküstün'e "Aşka kalbinizi kapattınız mı" diye soruldu. Bunun üzerine "Hayır benim kalbim çok dolu. Kocaman benim kalbim. Boştan kastınız ne bilmiyorum. Ama bir insansa eğer, insan yok hayatımda" dedi.