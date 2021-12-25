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    Etiler'de direksiyon başında görüntülenen Defne Samyeli'den mutluluk pozları!

    Şişli’deki denetimde Defne Samyeli’nin 0.51 promil alkollü olduğu tespit edilip ehliyetine 6 aylığına el konulmuştu. Alkolmetrenin hatalı olduğunu kanıtlayan Defne, “Adalete güvenim tam” dedi...

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Türk adaletine teşekkürler

    Defne Samyeli, önceki gün Etiler trafiğinde aracının direksiyonunda görüntülendi.

    Ehliyetini geri alan Samyeli,"Her davayı kaybetmeme rağmen bunu kazanmama bende şaşırdım. Teşekkür ediyorum Türk adaletine. Hastane raporu var. Yoksa ben yılmıştım yani. hastaneye gidiyorum, gidiyorum hiçbir şey fayda etmiyor" dedi.



    Hasta olduğunu söyleyen Samyeli,"Soğuk algınlığı olmuşum, bende anlamadım. Covid geçirdikten sonra bağışıklığım mı, düştü anlamadım. Eskiden böyle grip falan olmazdım. Konserler falanda olduğu için kendime iyi bakmam lazım, ne kadar baksamda işte şimdi bu haldeyim. Şimdi doktora gidiyorum" şeklinde konuştu.



        Yeni yıldan umutlu olduğunu belirten Defne şöyle konuştu: 2022'de aşk mı işitiyor sunuz sorularından yoruldum. Aşk istemiyorum. Sadece kendim için değil dünya için Türkiye'm için ekonomik bir stabilite istiyorum. İnsanların daha rahat yaşadığı bir yıl olmasını istiyorum.

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        Haberler Saklambaç Etiler'de direksiyon başında görüntülenen Defne Samyeli'den mutluluk pozları!
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