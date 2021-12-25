Etiler'de direksiyon başında görüntülenen Defne Samyeli'den mutluluk pozları!

Defne Samyeli, önceki gün Etiler trafiğinde aracının direksiyonunda görüntülendi.
Ehliyetini geri alan Samyeli,"Her davayı kaybetmeme rağmen bunu kazanmama bende şaşırdım. Teşekkür ediyorum Türk adaletine. Hastane raporu var. Yoksa ben yılmıştım yani. hastaneye gidiyorum, gidiyorum hiçbir şey fayda etmiyor" dedi.
Hasta olduğunu söyleyen Samyeli,"Soğuk algınlığı olmuşum, bende anlamadım. Covid geçirdikten sonra bağışıklığım mı, düştü anlamadım. Eskiden böyle grip falan olmazdım. Konserler falanda olduğu için kendime iyi bakmam lazım, ne kadar baksamda işte şimdi bu haldeyim. Şimdi doktora gidiyorum" şeklinde konuştu.