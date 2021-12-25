Etiler'de direksiyon başında görüntülenen Defne Samyeli'den mutluluk pozları!





Yeni yıldan umutlu olduğunu belirten Defne şöyle konuştu: 2022'de aşk mı işitiyor sunuz sorularından yoruldum. Aşk istemiyorum. Sadece kendim için değil dünya için Türkiye'm için ekonomik bir stabilite istiyorum. İnsanların daha rahat yaşadığı bir yıl olmasını istiyorum.

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