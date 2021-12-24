Sezer Dermenci ile Maldivler'de evlenen İvana Sert'ten çocuk mesajı!

İş insanı Bülent Korkmaz, önceki akşam sahibi olduğu mekanda "yeni yıla merhaba" partisi düzenledi.

Balayı için gittikleri Maldivler'den ayağının tozuyla davete katılan İvana Sert ve eşi Sezer Demirci, mutluluklarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Rüya gibi bir balayı geçirdiğini belirten Sert, "Sezer'i ilk gördüğümde evleneceğimi anlamıştım. O kadar emindim. Çok romantik bir şekilde evlilik teklifi yaptı. Beyaz kumların üstünde evlenmek hayalimdi kocam hayalimi gerçekleştirdi" dedi.

Bir kız çocuğu fikrine de sıcak baktığını açıklayan Sert, "Oğlum Ateş'ten sonra bir kız da kulağa hoş geliyor. Kızım olsa Türkiye'nin stil ikonu olur" diye konuştu.