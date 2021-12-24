'Kuruluş Osman', 76'ncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 76'ncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Tekfur Kosses'i yanına çekip alplerini kurtaran Osman Bey, Vezir Alemşah'a büyük bir darbe indirdi.

#VarOlsunDevletimiz etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman 76'ıncı bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,48 izlenme oranı ve %26,59 izlenme payı, AB'de %8,34 izlenme oranı ve %21,62 izlenme payı 20+ABC1'de %10,99 izlenme oranı ve %24,53 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapım oldu.