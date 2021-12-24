Burçin Terzioğlu, önceki gün Bebek'te bulunan bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi

ŞANS MELEĞİ!

Sevcan Orhan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Güzel şarkıcı, kendisini görüntüleyen gazetecilere Milli Piyango bileti hediye etti. Her yıl kendisine amorti bile isabet etmediğini söyleyen Orhan, "Umarım bana uğramayan şans sizlerin kapısını çalar. Büyük ikramiye çıkarsa beni de unutmayın" diyerek güldürdü.