Burçin Terzioğlu, önceki gün Bebek'te bulunan bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Kapüşonlu ve maskeli haliyle tanınmakta güçlük çekilen Terzioğlu, jet hızıyla aracına bindi. Güzel oyuncuya, sosyal medyada çıkan "estetik haberleri" soruldu. Bir anda gerilen Terzioğlu, "Ne saçma sapan bir konu bu!" diyerek sitemde bulundu. Aydın HAMZA
SPORTİF TUĞÇE
Fenerbahçe'li futbolcu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Spor tarzı ve şıklığı ile dikkat çeken Tuğçe Aziz, AVM'de yakın bir arkadaşıyla buluştu.
HEDEFİNDE BAŞKAN VAR
Alişan, önceki gün Etiler'de yeğeniyle alışveriş turu yaptı. Fanatik Fenerbahçeli olan Alişan, "Malum teknik direktörümüz istifa etti ama yetmez!" diyerek başkan Ali Koç'u hedef aldı. Aydın HAMZA