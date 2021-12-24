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    Burçin Terzioğlu, önceki gün Bebek'te bulunan bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi

    Burçin Terzioğlu, önceki gün Bebek'te bulunan bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Kapüşonlu ve maskeli haliyle tanınmakta güçlük çekilen Terzioğlu, jet hızıyla aracına bindi. Güzel oyuncuya, sosyal medyada çıkan "estetik haberleri" soruldu. Bir anda gerilen Terzioğlu, "Ne saçma sapan bir konu bu!" diyerek sitemde bulundu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 24 Aralık tarihli Saklambaç haberleri.

    Estetik kaçışı!

    Burçin Terzioğlu, önceki gün Bebek'te bulunan bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Kapüşonlu ve maskeli haliyle tanınmakta güçlük çekilen Terzioğlu, jet hızıyla aracına bindi. Güzel oyuncuya, sosyal medyada çıkan "estetik haberleri" soruldu. Bir anda gerilen Terzioğlu, "Ne saçma sapan bir konu bu!" diyerek sitemde bulundu. Aydın HAMZA

    SPORTİF TUĞÇE
    Fenerbahçe'li futbolcu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Spor tarzı ve şıklığı ile dikkat çeken Tuğçe Aziz, AVM'de yakın bir arkadaşıyla buluştu.

    HEDEFİNDE BAŞKAN VAR
    Alişan, önceki gün Etiler'de yeğeniyle alışveriş turu yaptı. Fanatik Fenerbahçeli olan Alişan, "Malum teknik direktörümüz istifa etti ama yetmez!" diyerek başkan Ali Koç'u hedef aldı. Aydın HAMZA

        SEMPATİK GÜZEL
        Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daki AVM'de tek başına alışveriş turuna çıktı. Hem kendisi hem de sevdikleri için yeni yıl alışverişi yapan güzel oyuncu, sempatik tavırlarıyla da dikkat çekti.

        ŞANS MELEĞİ!
        Sevcan Orhan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Güzel şarkıcı, kendisini görüntüleyen gazetecilere Milli Piyango bileti hediye etti. Her yıl kendisine amorti bile isabet etmediğini söyleyen Orhan, "Umarım bana uğramayan şans sizlerin kapısını çalar. Büyük ikramiye çıkarsa beni de unutmayın" diyerek güldürdü.

        AKLI MERCAN'DA
        Özge Özpirinçci, önceki gün Etiler'deki özel bir klinikten çıkarken görüntülendi. Kendisini bekleyen gazetecilere, "Arkadaşlar bu soğukta beklediniz ama kusura bakmayın. Mercan evde. Annem aradı, vitaminlerimi aldım ona şifa olmaya gidiyorum" dedi. Aydın HAMZA

            ÖZGE'NİN 2022 PLANI
            Özge Ulusoy, önceki akşam bir markanın yeni yıl davetinde boy gösterdi. 2022'ye evde gireceğini söyleyen Ulusoy, "Yeni yılda dışarı çıkmıyoruz. Erkek arkadaşımla evde yemek yiyeceğiz. Mısır patlatıp film izleyeceğiz" dedi. Sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile haklarında çıkan ayrılık iddialarını yalanlayan Ulusoy, "Geçen hafta sonu tatildeydik. Ayrılmadık çok mutluyuz" dedi.

            EFSANE DÖNÜYOR
            Yonca Evcimik, 'Yonca Bizi 90'lara Götür' projesine hazırlanıyor. Ocak ayından itibaren Türkiye'yi gezecek olan Yoncimik, izleyenlere dansçıları ile birlikte güzel bir şov hazırladı. Sanatçı, "90'ları özleyenlere enerjisi yüksek dakikalar yaşatacağım" dedi.

            BATUHAN ÇÖLDE
            Batuhan Karacakaya, tatil için Dubai'ye gitti. Ünlü oyuncu, şehrin simgesi Burj Al Arab binasının manzarasına karşı çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Karacakaya'nın renkli kareleri beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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