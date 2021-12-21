Kerem Bürsin'den alkış alacak hareket! Gönüllü boyacı oldu





DESTAN GÜNÜ

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', bu akşam 20.00'de atv'de yayınlanacak 5. bölümüyle nefes kesecek. Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın paylaştığı 'Destan'ın yeni bölümünde Akkız daha küçükken pençesi olmaya and içtiği Çift Başlı Kurt'un kim olduğunu anlar. Akkız hayatının amacını bulmakla kalmamış, Batuga'nın annesinin masum olduğuna dair bir de ipucu yakalamıştır. Batuga ile Akkız birlikte bu izin peşine düşer.

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