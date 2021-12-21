Kerem Bürsin'den alkış alacak hareket! Gönüllü boyacı oldu

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya devam ediyor. Oyuncu, reklamlarında oynadığı firma ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 'Rengarenk Okullar' projesine katıldı. Tadilat ihtiyacı olan okulların boyasının yenilendiği etkinlikte Kerem Bürsin de eline fırçasını alarak okul duvarını boyadı.
'MEVLANA' HEYECANI
"Mevlana/Mest-i Aşk" filminin merakla beklenen 2. fragmanı yayınlandı. İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç ve Hande Erçel gibi isimlerin rol aldığı "Mevlana/Mest-i Aşk" filminin, 2022 Mart ayında vizyona girmesi planlanıyor.
YENİ NESİL ARABESK!
Bilal Sonses geçtiğimiz akşam Bostancı'da sahne aldı. Sonses, "Şarkılarınız için yeni nesil arabesk diyebilir miyiz?" sorusuna, "Kesinlikle diyebiliriz. Bunu büyük bir mutlulukla söylüyorum. Çünkü arabesk bizim DNA'mızda var" cevabı verdi.