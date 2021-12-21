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    Kerem Bürsin'den alkış alacak hareket! Gönüllü boyacı oldu

    Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin boyacı oldu. Sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya devam eden Bürsin, fırçasını kaparak okul duvarını boyadı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Bravo kerem

    Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya devam ediyor. Oyuncu, reklamlarında oynadığı firma ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 'Rengarenk Okullar' projesine katıldı. Tadilat ihtiyacı olan okulların boyasının yenilendiği etkinlikte Kerem Bürsin de eline fırçasını alarak okul duvarını boyadı.



    'MEVLANA' HEYECANI
    "Mevlana/Mest-i Aşk" filminin merakla beklenen 2. fragmanı yayınlandı. İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç ve Hande Erçel gibi isimlerin rol aldığı "Mevlana/Mest-i Aşk" filminin, 2022 Mart ayında vizyona girmesi planlanıyor.



    YENİ NESİL ARABESK!
    Bilal Sonses geçtiğimiz akşam Bostancı'da sahne aldı. Sonses, "Şarkılarınız için yeni nesil arabesk diyebilir miyiz?" sorusuna, "Kesinlikle diyebiliriz. Bunu büyük bir mutlulukla söylüyorum. Çünkü arabesk bizim DNA'mızda var" cevabı verdi.



        TATLI SELFİE
        Sempatik oyuncu Ezgi Mola, önceki gün sosyal medyada sevimli bir köpekle selfie yaptı. Pozuyla sosyal medyayı renklendiren Mola'ya "En tatlı selfie" yorumları yağdı.



        BEYAZ EĞLENCE
        Ünlüler haftasonu Erzurum Palandöken'e akın etti. Bir otelde düzenlenen davete çok sayıda ünlü katıldı. Burcu Esmersoy, Tuba Ünsal, Çağla Şıkel, Bilge Öztürk ve sevgilisi Daren Gerede Erkaya gibi ünlü isimler, sezonun ilk davetinde kar keyfi yaptı.



        SIRRINI PAYLAŞTI
        İş insanı Hikmet Eraslan, 3. kitabı "İyi Bir İşin Sırrı"nın Rusya baskısının tanıtımı için Moskova'ya gitti. Eraslan, "Bu kitapta, gerek bireyleri gerekse şirketleri kalıcı başarıya götürecek tüm detayları, tecrübelerimden aktarmaya çalıştım" dedi.



            FENOMEN NİLPERİ
            Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya da modaya uydu, sosyal medya fenomeni oldu. "Nasıl Fenomen Oldum" isimli dijital dizinin başrol oyuncusu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya fenomeni "Ala" karakterine hayat verecek.



            HASRET GİDERDİLER
            Oyuncu Aydan Şener ve popçu Hakan Peker, önceki akşam Arnavutköy'de bulunan bir mekanın açılışına katıldı. Birlikte poz veren Şener ve Peker, "Çok güzel bir mekan olmuş. Biz de biraz hasret gidermiş olduk" dedi.



            MİNİ ALIŞVERİŞ
            Şarkıcı Ersay Üner, önceki akşam Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Elinde poşetler olan Üner, "Değiştirmem gereken ürünler vardı onları aldım, şimdi de stüdyoya gidiyorum" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                HONG KONG MÜJDESİ
                Rap müziğin başarılı ismi Batuflex, Türkiye turnesini tamamladı. Dijital platformlarda dinlenmelerde milyon barajını aşan Batuflex'in yeni şarkısı 'Hong Kong' 24 Aralık'ta tüm dijital platformlarda yayınlanacak.



                ANLAMLI HEDİYE
                Ozan Baran, önceki akşam eşi Süreyya Yalçın'a sürpriz bir doğum günü partisi organize etti. Gümüşsuyu'ndaki Boğaz manzaralı bir mekanı kapatan Baran, eşine hediye olarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na 125 bin TL bağışta bulundu. Gecede Ozan Doğulu Orkestrası ve güzel şarkıcı Hera Aslan sahne aldı. (Doğan SAVAŞ)



                DESTAN GÜNÜ
                Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', bu akşam 20.00'de atv'de yayınlanacak 5. bölümüyle nefes kesecek. Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın paylaştığı 'Destan'ın yeni bölümünde Akkız daha küçükken pençesi olmaya and içtiği Çift Başlı Kurt'un kim olduğunu anlar. Akkız hayatının amacını bulmakla kalmamış, Batuga'nın annesinin masum olduğuna dair bir de ipucu yakalamıştır. Batuga ile Akkız birlikte bu izin peşine düşer.

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                Haberler Saklambaç Kerem Bürsin'den alkış alacak hareket! Gönüllü boyacı oldu
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