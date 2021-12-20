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    "Timsah Ateşi'' adlı tiyatro oyunu önceki akşam prömiyerle izleyici karşısına çıktı

    Yapımcılığını Çolpan İlhan ve Sadri Alışık tiyatrosunun yaptığı "Timsah Ateşi'' adlı tiyatro oyunu önceki akşam prömiyerle izleyici karşısına çıktı. Oyuncular Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçeri'yi yakın dostları yalnız bırakmadı. Geceye katılanlar arasında Ali Atay, Hazal Kaya, Cansel Elçin, Kerem Alışık ve Afra Saraçoğlu vardı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 20 Aralık tarihli Saklambaç haberleri.

    Tiyatro gecesi

    Yapımcılığını Çolpan İlhan ve Sadri Alışık tiyatrosunun yaptığı "Timsah Ateşi'' adlı tiyatro oyunu önceki akşam prömiyerle izleyici karşısına çıktı. Oyuncular Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçeri'yi yakın dostları yalnız bırakmadı. Geceye katılanlar arasında Ali Atay, Hazal Kaya, Cansel Elçin, Kerem Alışık ve Afra Saraçoğlu vardı.

    DEVRAN DÖNDÜ
    Uzun     süredir kayıplara karışan şarkıcı Devran İskender, önceki gün Beykoz'da bir davette ortaya çıktı. Şarkıcı, gecede birçok ünlü ismin gayrimenkul danışmanlığını yapan Nüket Doğan'la sıkı bir sohbete daldı.

    PAZAR HUZURU
    Hadise ile işadamı sevgilisi Mehmet Dinçerler, sosyal medyada aşk şovuna devam ediyor. Dün pazar romantizmi yaşayan çiftten Dinçerler, Hadise'yle çekilmiş bir karesini "Huzurum" sözleriyle paylaştı. İkilinin paylaşımına "Maşallah" yorumları yağdı.

        KRAL CEVAP
        Kenan Doğulu, önceki gün bir ödül törenindeydi. Doğulu'ya "Pop müziğin kralı kim?" sorusu geldi. Doğulu da "Bu işin kralı kraliçesi yok. Hepimiz işimizi güzel olsun diye yapıyoruz. Bu tip tartışmalar bence eğlence için yapılıyor" cevabı verdi. Doğan SAVAŞ

        ÖLÜMSÜZ AŞK
        İş insanı Ozan Baran, eşi Süreyya Yalçın'a önceki akşam sürpriz doğum günü düzenledi. Baran, eşine sürpriz yaparak bir haftalık çalışma ile Yalçın'ın portre fotoğrafını sağ koluna kazıtıp aşkını ölümsüzleştirdi. Süreyya Yalçın, pastanın mumlarını üfledikten sonra eşi Ozan Baran'a aşk öpücüğü kondurdu.

        EV TOPLAMA MUTLULUĞU
        Sempatik oyuncu Seda Bakan, önceki gün kızı Leyla'nın oyuncaklarını toplarken bu renkli karesini paylaştı. Oyuncu, "Evi toplarken mutluydum" diyerek yüzleri gülümsetti.

            KADINA ŞİDDET VARSA OYNAMAM
            Dizi, bu yıl da atv'de izlendi. Beğeniyle takip edilen Kalp Yarası dizisinde Mirza karakterini canlandıran Bora Cengiz, ALL Dergisi'ne verdiği röportajda, samimi ve içten cevaplarıyla dikkat çekti. Kadına, çocuğa, hayvana şiddet içeren ve bunu normalleştiren herhangi bir işte yer almak istemediğini söyledi. Kalp Yarası dizisiyle ilgili şunları söyledi: Benim için çok kıymetli bir proje. Gerek oyuncu kadrosu, gerekse rejisiyle televizyondaki pek çok işten birkaç adım önde. Ben diziye sonradan dahil oldum ama sanki ilk bölümden beri çalıştığım bir setmiş gibi mutluyum.

            KARDEŞLERİM YİNE ZİRVEDE
            Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, izleyiciyi yine ekrana kilitledi. Duygu dolu sahneleriyle dikkat çeken dizi #SaklananSırlar etiketiyle de sosyal medyanın gündemine yerleşti. Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! 33. bölümüyle ekrana gelen dizide, evi köydeki arsayı satarak Akif'ten aldığını zanneden Orhan, gerçekleri öğrendi. Gözü dönen Orhan'ın itmesi sonucu Nebahat, merdiven boşluğundan düşerek yere çakıldı. Akif, Şengül ve Orhan'ı ise şoka uğradı.

            COŞKULU KUTLAMA
            Şarkıcı Koray Avcı, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında geçtiğimiz gece sahne aldı. Gaziantep Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nun gerçekleşen konsere tam 14 bin 700 kişi katıldı! Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin gecenin finalinde sahneye çıkarak Koray Avcı'ya ipek kırmızı ay yıldızlı bir şal hediye etti.

                ALBÜM MÜJDESİ
                Şarkıcı Hazan, başta Fransızca olmak üzere çok sayıda farklı dilde seslendirdiği şarkılarla Avrupa ve Ortadoğu'yu fethetti. İlk kez Türkçe albümü için stüdyoya girdi. Popfantazi tarzındaki ilk albümü için sürpriz isimlerle çalışan Hazan, "Bomba gibi bir albüm geliyor" dedi.

                KAFALARDAN SÜRPRIZ
                'Kafalar' ekibi, ikinci sinema filmleri Kendinden Kaçak'ın çekimlerini tamamladı. Soluğu yeni bir proje için kamera karşısında aldı. Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un Yana Yakıla şarkısına çektikleri klip 7.5 milyon takipçisi olan YouTube kanalında yayınlandı. Klipte 'Kafalar' üç kağıt toplayıcısını canlandırdı.
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                Haberler Saklambaç "Timsah Ateşi'' adlı tiyatro oyunu önceki akşam prömiyerle izleyici karşısına çıktı
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