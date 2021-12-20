Yapımcılığını Çolpan İlhan ve Sadri Alışık tiyatrosunun yaptığı "Timsah Ateşi'' adlı tiyatro oyunu önceki akşam prömiyerle izleyici karşısına çıktı. Oyuncular Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçeri'yi yakın dostları yalnız bırakmadı. Geceye katılanlar arasında Ali Atay, Hazal Kaya, Cansel Elçin, Kerem Alışık ve Afra Saraçoğlu vardı.
DEVRAN DÖNDÜ
Uzun süredir kayıplara karışan şarkıcı Devran İskender, önceki gün Beykoz'da bir davette ortaya çıktı. Şarkıcı, gecede birçok ünlü ismin gayrimenkul danışmanlığını yapan Nüket Doğan'la sıkı bir sohbete daldı.
PAZAR HUZURU
Hadise ile işadamı sevgilisi Mehmet Dinçerler, sosyal medyada aşk şovuna devam ediyor. Dün pazar romantizmi yaşayan çiftten Dinçerler, Hadise'yle çekilmiş bir karesini "Huzurum" sözleriyle paylaştı. İkilinin paylaşımına "Maşallah" yorumları yağdı.