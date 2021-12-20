"Timsah Ateşi'' adlı tiyatro oyunu önceki akşam prömiyerle izleyici karşısına çıktı

KADINA ŞİDDET VARSA OYNAMAM

Dizi, bu yıl da atv'de izlendi. Beğeniyle takip edilen Kalp Yarası dizisinde Mirza karakterini canlandıran Bora Cengiz, ALL Dergisi'ne verdiği röportajda, samimi ve içten cevaplarıyla dikkat çekti. Kadına, çocuğa, hayvana şiddet içeren ve bunu normalleştiren herhangi bir işte yer almak istemediğini söyledi. Kalp Yarası dizisiyle ilgili şunları söyledi: Benim için çok kıymetli bir proje. Gerek oyuncu kadrosu, gerekse rejisiyle televizyondaki pek çok işten birkaç adım önde. Ben diziye sonradan dahil oldum ama sanki ilk bölümden beri çalıştığım bir setmiş gibi mutluyum.