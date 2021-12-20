Sosyal medyadaki atışmalarıyla bilinen Pınar Altuğ'dan olay sözler! Biz de armut toplamıyoruz

Pınar Altuğ, önceki gün Maltepe'de bir AVM'nin açılışındaydı.

Pandemiden dolayı yurtdışı seyehati yapmadığını ifade eden Altuğ, "Karavan aldık, dilediğimiz gibi geziyoruz. Yılbaşında da 4 karavan birlikte arkadaşlarımızla olacağız" dedi.

Sosyal medyada evliliğiyle ilgili yapılan eleştiriler hatırlatılan oyuncu, "Birlikteliğimde 15 yıl bitti. Boyum kadar kızım var neredeyse... Böyle gereksiz yorumlara sessiz kalamıyorum. Sosyal medyada bizimle eğleniyorlar galiba, nasıl laf çaktım diyorlar. Biz de armut toplamıyoruz, her lafın cevabı var" diye konuştu.