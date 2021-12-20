Burcu Esmersoy'un yüzü aşktan yana güldü! Sevgilisi Nazım Akmandil ile ilgili sözleri alkış aldı

Sunucu Burcu Esmersoy, gönlünü yazılımcı Nazım Akmandil'e kaptırdı.
Önceki gün sevgilisiyle ilk kez görüntülenerek nispet yaptı.
Katıldığı bir etkinlikteki keyifli halleriyse dikkatlerden kaçmadı.
Sunucu Burcu Esmersoy, gönlünü yazılımcı Nazım Akmandil'e kaptırdı.
Önceki gün sevgilisiyle ilk kez görüntülenerek nispet yaptı.
Katıldığı bir etkinlikteki keyifli halleriyse dikkatlerden kaçmadı.
Genç işadamı Nazım Akmandil'le iki aydır yeni bir aşka yelken açan Esmersoy, yeni yıla sevgilisiyle gireceğini söyledi.
Güzel sunucu, "Yılbaşına tabii ki tek girmeyeceğiz, var bir planımız. İçimde kelebekler uçuyor diyelim. Nazar değmesin diye pek konuşmuyoruz. Bu defa sizlerden anlayış istiyorum, saklanma ya da kaçma gibi bir durum yok" dedi.
Önümüzdeki günlerde New York'a gideceğini söyleyen Esmersoy, "Normal şartlarda yılbaşında evimde 10'da uyurum. Nasıl girersen öyle geçer yıl derler, eğlenerek girdiğim bir sene olmadı" diye konuştu.