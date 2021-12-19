İbrahim Tatlıses eski aşkını unutmadı! Hülya Avşar için canımı veririm

İmparator İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra gazino sahnesine dönüş yaptı. Uzun süre sonra Şişli'deki bir mekanda sahneye çıkan Tatlıses için yurt dışından ışık ve sahne sistemi getirildi. 2 saat sahnede kalan Tatlıses, dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendirdi. "Hülya Avşar canımı istesin canımı veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum" diye söze giren İmparator, "Mavi Mavi" şarkısını Hülya Avşar için okudu. Sahneden sevenlerine seslenen ünlü sanatçı, "12 sene sonra sizlerle buluşmak ömrüme ömür kattı" dedi. (Doğan SAVAŞ)
ALBÜM ÖZLEMİ
Funda Arar, önceki akşam Maslak 1453'teki bir mekanda sahne aldı. Hayranlarına yeni albüm müjdesi veren Arar, "Aranjelere başladık. 2022 Mart ayı gibi düşünüyoruz. Albüm yapmayı özledim, biliyorum ki dinleyenlerim de albüm bekliyorlar, özlediler" dedi.
NOHUT KAÇTI, BULGUR KALDI
Zuhal Olcay, geçtiğimiz ay sahiplendiği 2 kediye "Nohut" ve "Bulgur" ismini vermişti. Önceki gün Nohut kayıplara karıştı. Olcay, "Çok aradık Nohut'u. Ben sahiplenmeden önce başka bir eve alışıkmış. Oraya gitmiş" dedi. Olcay, evinin 3. kedisi olan Bulgur ile poz verdi.