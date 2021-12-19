İbrahim Tatlıses eski aşkını unutmadı! Hülya Avşar için canımı veririm





MÜGE ANLI'YA ANLAMLI HEDİYE

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'ya ekibi canlı yayında sürpriz yaptı. Ekibi "Sizin için özel bir şey yapmak istedik. Hepimiz küçük bir fidan gibiydik elinizde, sizinle yeşerdik. Sizinle ağaçlandık. Temmuz ayında Manavgat'ı saran alevler, ormanlar kadar bizlerin de canını yakmıştı. Yangın felaketini duyar duymaz siz de oraya gitmiş, aşevi filonuzla yine birçok hayata dokunmuştunuz. Attığınız adımların arkasından gitmek için size anlamlı bir hediye vermek istedik ve Manavgat Kalemler köyüne 5 bin fidan bağışı yaptık ve sizin adınızla küçük bir orman oluşturduk" dedi. Duygusal anlar yaşayan Anlı, "Kuşlar sürüleriyle uçar, ben sizlerle Müge Anlı'yım, izleyicimle. Asıl sizler iyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti.