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    İbrahim Tatlıses eski aşkını unutmadı! Hülya Avşar için canımı veririm

    12 yıl sonra bir gazinoda sahne alan İbrahim Tatlıses, eski aşkı Hülya Avşar’ı unutmadı. Avşar Kızı için “Mavi Mavi” şarkısını söyleyen Tatlıses, “Canımı istesin veririm ona” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Hülya Avşar için canımı veririm

    İmparator İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra gazino sahnesine dönüş yaptı. Uzun süre sonra Şişli'deki bir mekanda sahneye çıkan Tatlıses için yurt dışından ışık ve sahne sistemi getirildi. 2 saat sahnede kalan Tatlıses, dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendirdi. "Hülya Avşar canımı istesin canımı veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum" diye söze giren İmparator, "Mavi Mavi" şarkısını Hülya Avşar için okudu. Sahneden sevenlerine seslenen ünlü sanatçı, "12 sene sonra sizlerle buluşmak ömrüme ömür kattı" dedi. (Doğan SAVAŞ)



    ALBÜM ÖZLEMİ
    Funda Arar, önceki akşam Maslak 1453'teki bir mekanda sahne aldı. Hayranlarına yeni albüm müjdesi veren Arar, "Aranjelere başladık. 2022 Mart ayı gibi düşünüyoruz. Albüm yapmayı özledim, biliyorum ki dinleyenlerim de albüm bekliyorlar, özlediler" dedi.



    NOHUT KAÇTI, BULGUR KALDI
    Zuhal Olcay, geçtiğimiz ay sahiplendiği 2 kediye "Nohut" ve "Bulgur" ismini vermişti. Önceki gün Nohut kayıplara karıştı. Olcay, "Çok aradık Nohut'u. Ben sahiplenmeden önce başka bir eve alışıkmış. Oraya gitmiş" dedi. Olcay, evinin 3. kedisi olan Bulgur ile poz verdi.



        BEYONCE YENER
        Hande Yener X Tepki "Olmazsan Olmaz" şarkısını ilk kez Gayrettepe'de bir mekanda seslendirdi. Beyonce'un İVY Park koleksiyonundan dizleri açık bir eşofman tercih eden Yener, dansları ve kusursuz fiziği ile geceye damga vurdu. "Popun kraliçesi Gülşen mi Hadise mi?" polemiğiyle ilgili konuşan Yener, "Sıralama Edis, Hande Yener, Gülşen veya Hadise. Ben zaten ilk ikiyi saydım, diğerlerini de size bıraktım" diye konuştu.



        DERYA GÖZDE!
        Sevilen şarkıcı Derya Uluğ, önceki gün Sivas'ta sevenleriyle buluştu. Karlı havada şarkılarıyla içleri ısıtan Uluğ'un gözlüğü dikkat çekti. 'Derya' yazılı gözlüğüyle şov yapan şarkıcı, hem eğlendirdi hem eğlendi.



        BÜYÜK KAPIŞMA
        Kerem Bürsin'in eski aşkı Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Hande Erçel arasındaki rekabet bitmek bilmiyor... Daha önce dünyaca ünlü bir mücevher markasının yüzü olan Sarıkaya'dan sonra Hande Erçel de önceki gün bir takı firmasıyla işbirliği yaptı. Renkli karelerini Instagram'dan paylaşan Erçel, büyük beğeni topladı. Sosyal medyada "Mücevherleri hangisi daha güzel taşıyor" anketleri yapıldı. Oylamada Erçel yüzde 65 oy alarak, yüzde 35'te kalan Serenay Sarıkaya'ya büyük fark attı.



            DİVA ŞIKLIĞI
            Bülent Ersoy, önceki gece Taksim'de bir mekanda sahnedeydi. Sanatçı, ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun 3 günde hazırladığı siyah payetli elbisesiyle sahnede şıklığını konuşturdu. Hayatının film olacağını gözü yaşlı şekilde söyleyen Diva, "Beni kim oynar düşünmedim henüz" dedi.



            KAR KEYFİ
            Çağla Şıkel, İstanbul'da kar yağmasını beklemeden oğulları Uzay ve Kuzey'le birlikte haftasonu tatili için Erzurum Palandöken'in yolunu tuttu. Çocuklarıyla zirvede kar keyfi yapan Şıkel, neşeli anlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.



            TATLI SÜRPRİZ
            Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde Özbekistan'ın Taşkent ilinde sahne aldı. Konser öncesi Musti'yi tatlı bir sürpriz bekliyordu. Kulisine gelen Özbek bir hayranının çocuğunu gören popçu, minik hayranıyla fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.



                MÜGE ANLI'YA ANLAMLI HEDİYE
                Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'ya ekibi canlı yayında sürpriz yaptı. Ekibi "Sizin için özel bir şey yapmak istedik. Hepimiz küçük bir fidan gibiydik elinizde, sizinle yeşerdik. Sizinle ağaçlandık. Temmuz ayında Manavgat'ı saran alevler, ormanlar kadar bizlerin de canını yakmıştı. Yangın felaketini duyar duymaz siz de oraya gitmiş, aşevi filonuzla yine birçok hayata dokunmuştunuz. Attığınız adımların arkasından gitmek için size anlamlı bir hediye vermek istedik ve Manavgat Kalemler köyüne 5 bin fidan bağışı yaptık ve sizin adınızla küçük bir orman oluşturduk" dedi. Duygusal anlar yaşayan Anlı, "Kuşlar sürüleriyle uçar, ben sizlerle Müge Anlı'yım, izleyicimle. Asıl sizler iyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti.



                GÖKÇE 'KÖZ'LENDİ!
                Gökçe Kırgız, "Köz" şarkısı ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kırgız, "Köz klibi için yurtdışından özel Alexa LF getirdik. Bu kamerayı Jennifer Lopez, Shakira gibi dünya starları kullanıyor. Türkiye'de ilk kullananlardan birisi olmak beni mutlu etti" dedi.



                KIVANÇ DUYDU
                Babasının kaset ve plak koleksiyonu sayesinde müzikle tanışan Kıvanç Erginel, yeni tekli çalışması 'Dilimin Ucunda'yı beğeniye sundu. Şarkının klibi Kıvanç Erginel YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayında!



                    TÜM TÜRKİYE ESRA EROL İZLEDİ!
                    Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 17 Aralık Cuma günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,43 izlenme oranı ve %26,69 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.



                    KARDEŞLERİM ÖDÜLE DOYMADI!
                    Yapımına NGM'in imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim" dizisi oyuncuları 2021'e damga vurmaya devam ediyor. Dizide Doruk karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran GQ Dergisi tarafından düzenlenen yılın başarılı isimlerinin belirlediği gecede Yılın Yükselen Yıldızı Ödülü'nü aldı.



                    Dizide Ömer karakterine hayat veren genç kızların gönlünde taht kuran oyuncu Yiğit Koçak ise Uluslararası Altın Ege Ödülleri'nde Yılın Parlayan Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı. İzmir'de ödülünü alan oyuncu dizinin sadık izleyicilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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                    Haberler Saklambaç İbrahim Tatlıses eski aşkını unutmadı! Hülya Avşar için canımı veririm
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