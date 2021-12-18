Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşkında evlilik karmaşası! "Bu sorumluluk sadece...."

Kerem Bürsin'le aşkı dolu dizgin devam eden Hande Erçel, önceki akşam Etiler'deydi. Erçel, sürprizlerle dolu bir projeyle geldiğini söyledi. Güzel oyuncuya, sevgilisi Kerem Bürsin'in "Bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma ama önemli olan sorumluluk. Şimdilik bu sorumluluk sadece fikir olarak kafamda" açıklaması soruldu.
Erçel, "Her şeyin zamanı var" cevabını verdi. Oyuncu, "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Yok, hiç öyle bir şey beklemiyorum. Kerem de zaten söyledi. Her şeyin bir zamanı var, o gün gelirse neden olmasın" dedi. Bu arada Hande Erçel, bir mücevher markasıyla da işbirliği yaptı. Oyuncu marka için objektif karşısına geçerek iddialı pozlara imza attı.
GERÇEK ŞARKILAR
Gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek şarkı yazan Romina, psikolog kimliğinin yanında müzik dünyasında kalıcı işlere imza atmak için kolları sıvadı. Romina'nın ikinci parçası BinBir 1001'de İskender Paydaş katkıda bulunarak sürpriz yaptı. Şarkının video klibi ise Kapadokya'da çekildi.