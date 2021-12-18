Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşkında evlilik karmaşası! "Bu sorumluluk sadece...."





Erçel, "Her şeyin zamanı var" cevabını verdi. Oyuncu, "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Yok, hiç öyle bir şey beklemiyorum. Kerem de zaten söyledi. Her şeyin bir zamanı var, o gün gelirse neden olmasın" dedi. Bu arada Hande Erçel, bir mücevher markasıyla da işbirliği yaptı. Oyuncu marka için objektif karşısına geçerek iddialı pozlara imza attı.