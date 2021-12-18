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    Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşkında evlilik karmaşası! "Bu sorumluluk sadece...."

    Kerem Bürsin ile birlikteliği devam eden Hande Erçel evlilik sorularını cevapladı. Güzel oyuncu Hande Erçel, evlilikle ilgili ümitsiz konuştu: “Teklif beklemiyorum. Kerem, zaten cevap verdi. Her şeyin zamanı var...” İşte sizler için derlediğimiz 18 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Ümitsiz Hande!

    Kerem Bürsin'le aşkı dolu dizgin devam eden Hande Erçel, önceki akşam Etiler'deydi. Erçel, sürprizlerle dolu bir projeyle geldiğini söyledi. Güzel oyuncuya, sevgilisi Kerem Bürsin'in "Bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma ama önemli olan sorumluluk. Şimdilik bu sorumluluk sadece fikir olarak kafamda" açıklaması soruldu.



    Erçel, "Her şeyin zamanı var" cevabını verdi. Oyuncu, "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Yok, hiç öyle bir şey beklemiyorum. Kerem de zaten söyledi. Her şeyin bir zamanı var, o gün gelirse neden olmasın" dedi. Bu arada Hande Erçel, bir mücevher markasıyla da işbirliği yaptı. Oyuncu marka için objektif karşısına geçerek iddialı pozlara imza attı.



    GERÇEK ŞARKILAR
    Gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek şarkı yazan Romina, psikolog kimliğinin yanında müzik dünyasında kalıcı işlere imza atmak için kolları sıvadı. Romina'nın ikinci parçası BinBir 1001'de İskender Paydaş katkıda bulunarak sürpriz yaptı. Şarkının video klibi ise Kapadokya'da çekildi.



        HAVALI WİLMA
        Oyuncu Wilma Elles, bir güzellik merkezinin marka yüzü oldu. Levent'teki tanıtımda soruları yanıtlayan Elles, 12 günde 16 uçak seyahati yaptığını söyledi. Güzel oyuncu, "Artık uçakta yaşıyorum diyebilirim. Başka insanlar uçakta film izlerken ben dişlerimi fırçalıyorum, kremlerimi sürüyorum" diye konuştu. (Aydın HAMZA)



        MORAL TURU
        Geçtiğimiz aylarda hastanede yattığı sırada eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenen Burak Sergen, zor günleri geride bıraktı. Usta oyuncu, önceki gece Beyoğlu'nda görüntülendi. Sergen, bir mekana kız arkadaşıyla gireceği sırada flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. Oyuncu, "İlk defa şöyle bir çıktım. Arkadaşlarım ve avukatımla yemek yedik. Onda da size yakalandım" diye konuştu.
        (Doğan SAVAŞ)



        SAHNE AŞKI
        Şarkıcı Sinan Güleryüz, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekanda sahne aldı. Güleryüz'ü dinlemeye gidenler arasında eşi Özge Özder de vardı. Güzel oyuncu, bir ara sahneye fırladı. Özder, eşine danslarıyla eşlik etti. (Doğan SAVAŞ)



            EN GÜZEL HEDİYE!
            ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Şeyma Korkmaz'dan doğum gününde özel bir destek. 20 Aralık'ta yeni yaşını kutlayacak olan güzel oyuncu, sosyal medyasından Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfına bağış çağrısı yaptı.



            Şeyma Korkmaz, "20 Aralık benim doğum günüm. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak" ifadelerini paylaştı.

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            Haberler Saklambaç Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşkında evlilik karmaşası! "Bu sorumluluk sadece...."
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