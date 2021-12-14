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    Geçtiğimiz ay kızını kucağına alan Bergüzar Korel hayranlarından sürpriz hediyeler yağdı

    Geçtiğimiz ay kızı Leyla’yı kucağına alan Bergüzar Korel’e dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından sürpriz hediye. Fanları, Korel’in minik kızı Leyla için Mardin’de Çocuk Eğitim Odası yaptırdı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Bir dünya iyilik

    3 Kasım'da kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, önceki gün mutluluk göz yaşları döktü. Oyuncunun fanları Leyla'nın doğum hediyesi olarak Mardin'deki UCIM merkezinde bir çocuk eğitim odası yaptırdı. Çocukların oynamaları, sanatla meşgul olmaları için hazırlanan odaya Leyla Ergenç Çocuk Eğitim Odası adı verildi. Korel, mutluluğunu şu sözlerle paylaşarak fanlarına teşekkür etti: "Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Fransa, Tunus, Umman, Romanya, Gürcistan, Arjantin, Peru, Uruguay. Bazen diyorum ki... Ne yaptım da dünyanın dört bir yanından bu melek kalpli insanlar ailem oldu.. Çok büyük bir mutluluk yaşattınız ailemize."



    ZEBRA İREM
    Her Pazar akşamı Fine Bomonti adlı mekanda sahne alan İrem Derici, önceki gece yine şov yaptı. Siyahbeyaz zebra desenli kıyafeti ile sahneye çıkan Derici, "Maşallah bu akşam da zebra gibiyim" diyerek güldürdü.



    SOYADI ŞİFRESİ
    Aslıhan Malbora, dijital platformda yayınlanan "Dayı Şov"a konuk oldu. Oyuncu, çok merak edilen soyadının milli mücadele döneminde mal varlığını kaybeden ailesinden geldiğini ifade etti. Malbora "mal" ve "alabora" kelimelerinin birleşip sonradan "Malbora" haline geldiğini söyledi.



        AMELİYAT SEVİNCİ
        Gülben Ergen, önceki gün Akmerkez'deydi. Geçtiğimiz haftalarda göz ameliyatı geçiren Ergen, "İyi ki olmuşum. Bir gözlük arabada, bir gözlük cebimde. Sürekli camını siliyorum falan. Böyle rahatım" şeklinde konuştu.



        DESTAN'A ÖVGÜ OYUNCU
        Erkan Akyol, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Tekrar bir dönem dizisinde oynama hayali olan Akyol, "Şu an çok başarılı projeler başladı. Destan dizisinde Ebru Şahin'i çok başarılı buluyorum" dedi. (Aydın HAMZA)



        'GÖZDE'N DÜŞTÜ!
        2019 yılında Engin Tozak'tan ayrılan oyuncu Gözde Kansu, gönlünü genç şarkıcı Güntaç Özdemir'e kaptırmıştı. İkilinin yaz aylarında başlayan aşkları sürpriz şekilde bitti. Snobmagazin'in iddiasına göre evlenecekleri gözüyle bakılan Kansu ve Özdemir, dostça ayrılık kararı aldı. Güzel oyuncunun, sevgilisiyle çekilen aşk fotoğraflarını Instagram hesabından silmemesi dikkat çekti.



            İNNA GELİYOR!
            Romanya'da "Dansın Kraliçesi" olarak bilinen Inna, Türkiye'de yeni yılın ilk büyük konserine imza atacak. Erciyes Winter Fest kapsamında 2 Ocak Pazar günü Kayseri'de sahne alacak olan Inna, Türk hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını müjdeledi.



            SAĞLIK GEZİSİ
            Dentblue Internatinonal, ikinci şubesini Harbiye'de özel bir davetle hizmete açtı. Açılışa katılan Feryal Gülman ve Mehtap Yücelbaş, ağız ve diş sağlığına dair önemli bilgileri uzman doktorlardan dinledi.



            ANLAMLI FESTİVAL
            Zorlu PSM'de gerçekleştirilen Christmas Fest'e çok sayıda ünlü isim katılarak alışveriş yaptı. TOÇEV yararına gerçekleşen etkinlikte renkli şovlar dikkat çekti. Gülay Kamaz, Yasemin Şefkatli ve Nalan Aksoy gibi ünlü isimler de markalarıyla festivale katıldı.



                ANLAMSIZ PANİK!
                Cahit Berkay, önceki gece Asmalımescid'te rockçı Ezgi Aktan ile görüntülenince panik yaptı. Berkay, "Rica ediyorum yanlış bir şey yazmayın. Eşi de burada arabayı almaya gitti" dedi. İkili, Ezgi Aktan'ın eşi gelince hep birlikte poz verdi. (Doğan SAVAŞ)



                NUMARASI TUTMADI
                Ünlü oyuncu Tolga Tekin, önceki gece Asmalımescit'teki Corridor'da görüntülendi. Mekan içerisinde sevgilisi ile eğlenen Tekin, hava almak için dışarı çıkınca faka bastı. Flaşların patlamasıyla sevgilisiyle iki yabancıyı oynayan Tekin, objektiflerden kurtulamadı. Taktiği tutmayan oyuncu, mekana dönerek eğlenceye devam etti. (Doğan SAVAŞ)



                SET BAŞLADI
                Başrollerini Ekin Mert Daymaz, Ege Kökenli, Sarp Can Köroğlu ve Burcu Karakaya'nın paylaştığı, 'Obsesyon' filminin çekimleri başladı. Ne Film Medya imzalı 'Obsesyon' 2022'nin ilk aylarında seyirci ile buluşacak.

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                Haberler Saklambaç Geçtiğimiz ay kızını kucağına alan Bergüzar Korel hayranlarından sürpriz hediyeler yağdı
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