Geçtiğimiz ay kızını kucağına alan Bergüzar Korel hayranlarından sürpriz hediyeler yağdı

3 Kasım'da kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, önceki gün mutluluk göz yaşları döktü. Oyuncunun fanları Leyla'nın doğum hediyesi olarak Mardin'deki UCIM merkezinde bir çocuk eğitim odası yaptırdı. Çocukların oynamaları, sanatla meşgul olmaları için hazırlanan odaya Leyla Ergenç Çocuk Eğitim Odası adı verildi. Korel, mutluluğunu şu sözlerle paylaşarak fanlarına teşekkür etti: "Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Fransa, Tunus, Umman, Romanya, Gürcistan, Arjantin, Peru, Uruguay. Bazen diyorum ki... Ne yaptım da dünyanın dört bir yanından bu melek kalpli insanlar ailem oldu.. Çok büyük bir mutluluk yaşattınız ailemize."