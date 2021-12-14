Geçtiğimiz ay kızını kucağına alan Bergüzar Korel hayranlarından sürpriz hediyeler yağdı

3 Kasım'da kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, önceki gün mutluluk göz yaşları döktü. Oyuncunun fanları Leyla'nın doğum hediyesi olarak Mardin'deki UCIM merkezinde bir çocuk eğitim odası yaptırdı. Çocukların oynamaları, sanatla meşgul olmaları için hazırlanan odaya Leyla Ergenç Çocuk Eğitim Odası adı verildi. Korel, mutluluğunu şu sözlerle paylaşarak fanlarına teşekkür etti: "Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Fransa, Tunus, Umman, Romanya, Gürcistan, Arjantin, Peru, Uruguay. Bazen diyorum ki... Ne yaptım da dünyanın dört bir yanından bu melek kalpli insanlar ailem oldu.. Çok büyük bir mutluluk yaşattınız ailemize."
ZEBRA İREM
Her Pazar akşamı Fine Bomonti adlı mekanda sahne alan İrem Derici, önceki gece yine şov yaptı. Siyahbeyaz zebra desenli kıyafeti ile sahneye çıkan Derici, "Maşallah bu akşam da zebra gibiyim" diyerek güldürdü.
SOYADI ŞİFRESİ
Aslıhan Malbora, dijital platformda yayınlanan "Dayı Şov"a konuk oldu. Oyuncu, çok merak edilen soyadının milli mücadele döneminde mal varlığını kaybeden ailesinden geldiğini ifade etti. Malbora "mal" ve "alabora" kelimelerinin birleşip sonradan "Malbora" haline geldiğini söyledi.