Usta oyuncu Kadir İnanır'dan sevindiren haber

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, acilen ameliyata alınmıştı. 22 gündür gözetim altına tutulan usta oyuncu, dün taburcu edildi.
Sevgilisi Jülide Kural ile Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evlerine doğru yola çıkan İnanır, kısa bir konuşma yaptı. Kadir İnanır, "Çok teşekkür ederim. Hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan önemli kurumlar" dedi.
EBRU ERİTTİ!
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, önceki gün Tarabya sahilde objektiflere yansıdı. Sabah sporu yapan çift, 6 kilometre yürüyüş yaptıklarını belirtti. Eşi sayesinde iyi kilo verdiğini ifade eden Akkuş, "İşler ne kadar yoğun olsa da kolumdan tuttuğu gibi yürüyüşe çıkıyoruz. Beni eritti" dedi. (Aydın HAMZA)
LEYLA HUYSUZLANDI
Oyuncu Seda Bakan, eşi Ali Erel ve kızları Leyla ile önceki gün Karanfilköy'deydi. Bir mekanda yemek yiyen üçlüye, bakıcıları da eşlik etti. Leyla ağlayınca kucağına alan Bakan, kızıyla birlikte gazetecilere el sallayarak poz verdi. (Aydın HAMZA)