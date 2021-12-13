Usta oyuncu Kadir İnanır'dan sevindiren haber





EBRU ERİTTİ!

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, önceki gün Tarabya sahilde objektiflere yansıdı. Sabah sporu yapan çift, 6 kilometre yürüyüş yaptıklarını belirtti. Eşi sayesinde iyi kilo verdiğini ifade eden Akkuş, "İşler ne kadar yoğun olsa da kolumdan tuttuğu gibi yürüyüşe çıkıyoruz. Beni eritti" dedi. (Aydın HAMZA)