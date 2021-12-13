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    Usta oyuncu Kadir İnanır'dan sevindiren haber

    20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır’dan güzel haber geldi. Usta oyuncu, 22 gündür tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu oldu. İşte sizler için derlediğimiz 13 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Sevindiren haber

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, acilen ameliyata alınmıştı. 22 gündür gözetim altına tutulan usta oyuncu, dün taburcu edildi.
    Sevgilisi Jülide Kural ile Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evlerine doğru yola çıkan İnanır, kısa bir konuşma yaptı. Kadir İnanır, "Çok teşekkür ederim. Hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan önemli kurumlar" dedi.



    EBRU ERİTTİ!
    Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, önceki gün Tarabya sahilde objektiflere yansıdı. Sabah sporu yapan çift, 6 kilometre yürüyüş yaptıklarını belirtti. Eşi sayesinde iyi kilo verdiğini ifade eden Akkuş, "İşler ne kadar yoğun olsa da kolumdan tuttuğu gibi yürüyüşe çıkıyoruz. Beni eritti" dedi. (Aydın HAMZA)



    LEYLA HUYSUZLANDI
    Oyuncu Seda Bakan, eşi Ali Erel ve kızları Leyla ile önceki gün Karanfilköy'deydi. Bir mekanda yemek yiyen üçlüye, bakıcıları da eşlik etti. Leyla ağlayınca kucağına alan Bakan, kızıyla birlikte gazetecilere el sallayarak poz verdi. (Aydın HAMZA)



        DEMET'E NİSPET
        Demet Şener'in Ocak ayında boşandığı Cenk Küpeli, nispet turuna çıktı. Ayrılık sonrası Demet Şener, Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açarken, Cenk Küpeli, önceki gün bir kadınla Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. (Aydın HAMZA)



        İLHAM KAYNAĞI KOLÇAK
        Youtuber dünyasına adım atan Merve Boluğur, önceki gün takipçileriyle dertleşti. Elektro albüm için çalışmalarının sonuna geldiğini söyleyen Boluğur, "Sevdiğiniz Türk sanatçı kim?" sorusuna 2017 yılında aramızdan ayrılan Harun Kolçak cevabını verdi. Boluğur, "Harun Kolçak çok özel bir ses. İçime işliyor şarkıları. İlham olmuştur bana hep" dedi.



        2022 'YILDIZ'I
        Genç sarkıcı Damla Yıldız, hem sesi hem güzelliğiyle 2022'nin yıldızı olmaya aday. "Yağdır" şarkısıyla beğeni toplayan Yıldız, yeni single için kolları sıvadı. Sinan Akçıl'ın şarkısıyla çıkış yapmaya karar veren şarkıcı, Akçıl'dan büyük destek gördüğünü söyledi.



            'DESTAN' GELİYOR
            Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle büyük ilgi gören 'Destan', ATV'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak dördüncü bölümüyle de nefes kesecek. Dizinin yeni bölümünden ikinci fragman, heyecan yüklü sahneleri ile beklentiyi iyice yükseltti.
            Yeni bölümde, Batuga'nın kritik hamlesi ile Gök Saray'da kalmasına karar verilen Akkız esaretin ağırlığını iyiden iyiye hissederken, saraydaki tek destekçisi Batuga'dan başkası değildir. Batuga, bir yandan Akkız'ı saraydan kaçırmak için çalışırken, diğer yandan tahta dönen babası Alpagu Han'la yüzleşmeye hazırlanmaktadır.



            KARDEŞLERİM HEYECANI
            Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerim'in 32. Bölüm etiketi #GerçeklerleYüzleşme, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!



            AFİŞİ ÇIKTI
            Usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatını anlatan "Dilberay" filminin afişi yayınlandı. Büşra Pekin'in sanatçıyı canlandırdığı, Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği film, 4 Şubat tarihinde vizyona giriyor.

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            Haberler Saklambaç Usta oyuncu Kadir İnanır'dan sevindiren haber
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