Başı boş sokak köpekleri için Sarıyer Belediyesi'ni göreve çağıran Duygu Bal karşılık alamadı! Bakın ne yaptı

Elinden ve burnundan yaralandıktan sonra bir apartmana sığınarak canını kurtaran Bal, "Yavrumu kucağıma almasaydım diri diri yiyeceklerdi. Gerekirse Sarıyer Belediyesi'nin önünde yatarım. Korkudan sokağa çıkamıyorum" diyerek yetkilileri göreve çağırmıştı. Ancak başı boş köpeklere hiçbir tedbir alınmadı. Önceki gün köpeğini elinde sopayla gezintiye çıkaran Duygu Bal, "Geldiğimiz nokta bu! O sokak köpekleri hamile bir kadına daha saldırmış" diyerek Sarıyer Belediyesi'ni bir kez daha göreve çağırdı.
2022 SÜRPRİZİ
Pop müziğin güçlü sesi Merve Özbey, önceki akşam Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da sahne aldı. Özbey konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "2021 yılı nasıl geçti?" sorusuna Özbey, "Her şeyden önce 2021'de kızım doğdu. Sağlığı iyi daha ne isteyeyim" diyerek yanıtladı.