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    Başı boş sokak köpekleri için Sarıyer Belediyesi'ni göreve çağıran Duygu Bal karşılık alamadı! Bakın ne yaptı

    Eski voleybolcu Duygu Bal, Sarıyer'de başı boş köpeklerin saldırısına uğramıştı. Apartmana sığınarak canını kurtaran Bal, Sarıyer Belediyesi'ni göreve çağırmıştı fakat geri dönüş alamamıştı. Hamile bir kadına daha saldırıldığını öğrenen Duygu Bal, Sarıyer Belediyesi önlem almayınca kendi önlemini kendi aldı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Sopalı Duygu

    Eski voleybolcu Duygu Bal, geçtiğimiz ay Sarıyer'de Poddle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki başı boş 5 köpeğin saldırısına uğramıştı.



    Elinden ve burnundan yaralandıktan sonra bir apartmana sığınarak canını kurtaran Bal, "Yavrumu kucağıma almasaydım diri diri yiyeceklerdi. Gerekirse Sarıyer Belediyesi'nin önünde yatarım. Korkudan sokağa çıkamıyorum" diyerek yetkilileri göreve çağırmıştı. Ancak başı boş köpeklere hiçbir tedbir alınmadı. Önceki gün köpeğini elinde sopayla gezintiye çıkaran Duygu Bal, "Geldiğimiz nokta bu! O sokak köpekleri hamile bir kadına daha saldırmış" diyerek Sarıyer Belediyesi'ni bir kez daha göreve çağırdı.



    2022 SÜRPRİZİ
    Pop müziğin güçlü sesi Merve Özbey, önceki akşam Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da sahne aldı. Özbey konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "2021 yılı nasıl geçti?" sorusuna Özbey, "Her şeyden önce 2021'de kızım doğdu. Sağlığı iyi daha ne isteyeyim" diyerek yanıtladı.



        "ÖNCE SAĞLIK, GERİSİ YALAN"
        Özbey, yeniyıl beklentilerini sıraladı: "Öncelikle şunu söyleyeyim ki önce sağlık sıhhat, gerisi yalan. 2022'nin ilk çeyreğinde her ay bir Merve Özbey şarkısı dinleyicilerimizle buluşacak" dedi.



        ZİRVEYE 'GEL'Dİ
        Adanalı sanatçı Levent Omağ, ilk single çalışması "Aşkın Ölesiye"deki başarısını devam ettiriyor. Sevilen şarkıcı, ikinci single çalışması "Gel"i müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkı büyük beğeni topladı.



        GÜZEL REKLAM
        Oyuncu Gülsim Ali, Pakistan'ın en büyük kadın giyim markalarından birinin yeni reklam yüzü oldu. Oyuncunun adını taşıyan MariaBXGülsimAli koleksiyonunun reklam filmi geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekildi. Koleksiyon Pakistan'ın dışında ABD, İngiltere ve Ortadoğu ülkelerinde satışa sunulacak.



            SÜPER KUAFÖR
            Güzel oyuncu Eda Ece, sosyal medyayı renklendirmeye devam ediyor. Saçını kısaltan Eda Ece yaptığı paylaşımına esprili bir dille; "Saçımı kendim kestim. Yetenek verdi mi Allah her yerden veriyor" yazdı. Oyuncuya, "Süper kuaför" yorumları yapıldı.



            SAHNE FERHAT'IN
            Bir dönem dünyaca ünlü yıldız Madonna'nın dans ekibinde yer alan Ferhat'tan sürpriz albüm. Şarkıcının 6 parçadan oluşan ilk EP çalışması "Turkish Delights" Almanya'da ve tüm dijital platformlarda yayınlandı.

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            Asgari ücrette son buluşma
            Haberler Saklambaç Başı boş sokak köpekleri için Sarıyer Belediyesi'ni göreve çağıran Duygu Bal karşılık alamadı! Bakın ne yaptı
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