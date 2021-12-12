Başı boş sokak köpekleri için Sarıyer Belediyesi'ni göreve çağıran Duygu Bal karşılık alamadı! Bakın ne yaptı





Elinden ve burnundan yaralandıktan sonra bir apartmana sığınarak canını kurtaran Bal, "Yavrumu kucağıma almasaydım diri diri yiyeceklerdi. Gerekirse Sarıyer Belediyesi'nin önünde yatarım. Korkudan sokağa çıkamıyorum" diyerek yetkilileri göreve çağırmıştı. Ancak başı boş köpeklere hiçbir tedbir alınmadı. Önceki gün köpeğini elinde sopayla gezintiye çıkaran Duygu Bal, "Geldiğimiz nokta bu! O sokak köpekleri hamile bir kadına daha saldırmış" diyerek Sarıyer Belediyesi'ni bir kez daha göreve çağırdı.