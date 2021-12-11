Hülya Avşar'a hayranları, "Mavi Mavi Masmavi" tezahüratları yaptı

Hülya Avşar, önceki gün Belgrad Ormanı'nda görüntülendi. Avşar Kızı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bol bol fotoğraf çektiren ünlü şarkıcı, tam yürüyüşe başlayacakken kalabalık gurup, "Mavi Mavi Masmavi" diye bağırarak hep bir ağızdan tezahürat yapmaya başladı.

Neye uğradığını şaşıran Hülya Avşar ise sevenlerinin ilgisine alkışlarıyla karşılık verdi.

Dijital işlere sıcak baktığını söyleyen Avşar, "Benim çalışma şartlarıma uyuyor. Medeni yani açıkçası. Reyting sıkıntısı yaşamıyorsun" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde sırt dekolteli kıyafetiyle gündem olan sanatçı, "Kendi kıyafetlerimi çok beğeniyorum. Zevkime ve bakış açıma göre hareket ediyorum. Eleştiren olacak tabii ama beni ilgilendirmiyor" dedi.