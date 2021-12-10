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    Yakışıklı aktör Kenan İmirzalıoğlu yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'ya babalık tavsiyeleri verdi

    Yakışlı aktör Kenan İmirzalıoğlu, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un ilk kez babalık heyecanı yaşaması hakkında konuştu. Babalık konusunda tavsiye verdiğini gizlese de İmirzalıoğlu, “Kıvanç’la konuştuk. O da çok heyecanlı. Dünyanın en güzel bireyi geliyor” dedi.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Baba tavsiye

    ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster'in de sunuculuğunu yapan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de gazetecilere açıklamalar yaptı.



    Eşi Sinem Kobal'ın ikinci kez hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklayan Kenan İmirzalıoğlu, bebekleri için henüz isim düşünmediklerini belirtti.



    "KIVANÇ HEYECANLI"
    Geçtiğimiz günlerde eşi Başak Dizer'in 3 buçuk aylık hamile olduğu ve babalık sevinci yaşamaya hazırlandığı ortaya çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, da soruldu İmirzalıoğlu'na. Tatlıtuğ'un da ilk kez babalık heyecanı yaşayacağı hakkında konuşan İmirzalıoğlu, "Kıvanç çok heyecanlı. Dünyanın en güzel bireyi geliyor" diyerek meslektaşının çok duygularını paylaştı.

        TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAK
        Ünlü oyuncu, "Babalık hakkında tavsiyeler veriyor musunuz? sorusuna, "Biz onları özel konuşuruz kendisiyle. Tabii ki tecrübelerimi anlatacağım Kıvanç'a" yanıtını vererek aracına bindi.

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        Haberler Saklambaç Yakışıklı aktör Kenan İmirzalıoğlu yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'ya babalık tavsiyeleri verdi
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