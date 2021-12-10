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    Hadise ve Gülşen arasındaki rekabet tartışılmaya devam ediyor! Pop müziğin kraliçesi kim?

    Hadise ve Gülşen arasındaki "Pop müziğinin kraliçesi kim?" rekabeti devam ediyor. Ozan Çolakoğlu'na sorulan soru cevapsız kaldı, topu halka attı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Kraliçe kim?

    Ozan Çolakoğlu, önceki gün Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülendi.



    Ünlü müzisyene, son dönemde tartışma konusu olan Hadise ile Gülşen arasındaki "Pop müziğinin kraliçesi kim?" sorusu soruldu. Çolakoğlu, "Ben bir şey diyemem. Bu halkın tercihi. İkisi de çok kıymetli. Biri eşim biri arkadaşım" cevabını verdi.



    'ISSIZ ADAM' HATIRASI
    Cemal Hünal'ın 2008 yılında çektiği "Issız Adam" filmi unutulmadı. Önceki gün Arnavutköy'de yürüyen oyuncuya bir kadın hayranı "Issız Adam" diye bağırarak sarıldı.



        Oyuncu Cemal Hünal, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de ATM'den para çekerken görüntülendi. Oyuncu, "Kusura bakmayın çok acelem var araç yolda bekliyor" dedi.



        Hünal, kendisini bekleyen aracına doğru yönelirken bir anda arkasından bir kadın "Issız Adam bekle beni" diye seslendi. Ne olduğunu anlamaya çalışan oyuncu, arkasını dönünce kadın bir anda boynuna sarıldı. Hayranı olan genç kadın, selfie çekerek "Issız Adam ile fotoğrafım oldu yaşasın" diyerek bağırdı. Şaşıran oyuncu, aracına binerek yoluna devam etti. (Doğan SAVAŞ)



        SİNEMA ÖYKÜSÜ
        Başrollerıni Öykü Gürman, İnan Ulaş Torun ve Arben Akış'ın paylaştığı 'Bayram Şekeri' filminin galası Torun Center'da yapıldı. Galada konuşan Öykü Gürman, "Benim ilk sinema filmim. Kanser hastası bir kadını oynamak ve saçlarımı kazıtmak beni düşündürdü ama plastik makyaj ile hallettik" dedi.



            DAYI GELİYOR
            Uğur Bayraktar'ın senaryosunu yazıp yönettiği 'Dayı; Bir Adamın Hikayesi' filminin galası önceki akşam Kanyon AVM'de yapıldı. Filmde rol alan Gizem Karaca, "İlk defa böyle bir karakter canlandırdım. Heyecanlıydı" dedi.



            MİS KOKULU ALİŞAN ŞARKICI
            Alişan, kuaför Adem Terzi'nin yeni kolonyasını çok beğendi. Kendi bakım ürünleri de bulunan Terzi'nin kolonyasını deneyen Alişan, "Çok sevdim, mis gibi koktum" diye konuştu.



            ŞAHİN'İN GURURU
            Tülin Şahin, küresel dayanışmayı artırma amacıyla düzenlenen 'Global Citizen Forum'a bu yıl ikinci defa davet edildi. Türkiye'nin dünyaca ünlü 'Süper Modeli' Tülin Şahin, bu hafta sonu Dubai'de gerçekleşecek uluslararası etkinlikte; Eva Longoria, Nicole Scherzinger, Shanina Shaik ve Halima Aden gibi dünyaca ünlü isimlerle boy gösterecek.



                KENDİNİ KUTLADI
                43 yaşına giren Soner Sarıkabadayı, eşi Camelo Lopez ve oğlu Hasan Matias ile bu pozunu vererek yeni yaşını kutladı. Şarkıcı, "İyi ki doğmuşum yemin ederim. Aileme, eşime, oğluma, sevenlerime çok teşekkür ederim" diyerek duygularını paylaştı.



                HAYALİ GERÇEK OLDU
                Müzik tutkunu Ceyda Sarı, hayalini kurduğu şarkıcılığa profesyonel olarak ilk adımını attı. Söz ve müziği kendisine ait "Gülümse Çekiyorum" single'ını dijital platformlarda beğeniye sundu. Sarı, "Bu şarkıyla çocukluk hayalim gerçekleşti" dedi.



                BAKIM ZAMANI
                Oyuncu Pelin Öztekin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. İş toplantısından çıktığını ifade eden Öztekin, kişisel bakımlarını yaptırmak için güzellik merkezine gideceğini söyledi. (Aydın HAMZA)



                    BİR DÜNYA SEVGİ
                    ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası ekibi, dizinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Süreç Film imzalı, atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Gökhan Alkan'a sette sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Doğum günü pastasını ekip arkadaşlarıyla birlikte kesen Alkan, tüm ekibe teşekkür etti, başarı dileklerini iletti. İran, İtalya, Mısır, Brezilya, Panama ve İspanya gibi dünyanın çeşitli ülkelerindeki hayranları da Alkan'ın doğum gününü unutmadı ve özel pastalar gönderdi. Alkan, özel yapım pastaları ekip arkadaşlarına ikram etti.



                    CHLOE'DEN GÖNDERME
                    Serdar Ortaç'la eviliğini bitirdikten sonra Türkiye'den kopamayan Chloe Loughnan, renkli paylaşımlarına devam ediyor. Önceki gün cesur bir pozunu paylaşan İrlandalı model, altına "Boş konuşma" notu düştü. Chloe'nin bu mesajı hakkında konuşmaya devam eden Ortaç'a gönderme olarak yorumlandı.



                    AŞKTAN ÖLEN VAR MI!
                    Kıvılcım Ural yeni şarkısı "Aşktan Ölen Var Mı?" ile dönüyor. Söz ve bestesi Ural'a ait olan şarkının düzenlemesi ise Ahmet Kalabay'a ait. Kendini en iyi şarkı sözleriyle ifade ettiğini söyleyen Ural, "Aşktan Ölen Var Mı?"da aşkın karşı konulamaz gücünü şiirsel bir anlatımla ele alıyor. Alternatif rock tarzında olan şarkıya çekilen klipte Ural, harika bir performans gösterdi.


                        'KURULUŞ OSMAN' NEFES KESTİ
                        Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 74'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'ın finalinde Osman Bey ve alpleri İnegöl Kalesi'nde kuşatıldı. #VatanDemek etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman 74'üncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,97 izlenme oranı ve 25,86 izlenme payı, AB'de %8,34 izlenme oranı ve 21,11 izlenme payı 20+ABC1'de %10,95 izlenme oranı ve %24,55 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

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                        BM’nin 2 numarasından Başkan Erdoğan’a destek
                        Haberler Saklambaç Hadise ve Gülşen arasındaki rekabet tartışılmaya devam ediyor! Pop müziğin kraliçesi kim?
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