Hadise ve Gülşen arasındaki rekabet tartışılmaya devam ediyor! Pop müziğin kraliçesi kim?



'KURULUŞ OSMAN' NEFES KESTİ

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 74'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'ın finalinde Osman Bey ve alpleri İnegöl Kalesi'nde kuşatıldı. #VatanDemek etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman 74'üncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,97 izlenme oranı ve 25,86 izlenme payı, AB'de %8,34 izlenme oranı ve 21,11 izlenme payı 20+ABC1'de %10,95 izlenme oranı ve %24,55 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

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