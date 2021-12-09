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    Mehmet Dinçer'le yeni bir aşka yelken açan Hadise Kaan Yıldırım'dan kalan bütün izleri tek tek siliyor

    Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldı. Onu hatırlatan her şeyi hayatından attı! Önce hediyelerini yolladı. Sonra arabasını sattı. Mehmet Dinçerler’le yeni aşka başladı. Şimdi de koluna yazdırdığı ‘h ve k’ harflerini sildirip ünlü oyuncuya kapılarını kapattı!

    İnti’Kaan’ vakti

    Popçu Hadise, kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da gündeme geldi.



    Geçtiğimiz yıl Kaan Yıldırım'la yaşadığı doludizgin aşk evliliğe kadar ilerledi.



    Ancak çift, haziran ayında sürpriz bir şekilde ilişkisini bitirdi.



        Eski aşkıyla ilgili tüm anıları silmeye kararlı olan Hadise, Kaan Yıldırım'ın bütün hediyelerini evinden atarak resti çekti!



        Bir süre sonra da iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşadığını ve çok mutlu olduğunu ilan etti.



        TÜM ANILARINI SİLDİ
        Dinçerler'le Meksika'ya tatile giden sanatçı hayatında birçok değişikliğe gitti.



            Önce Kaan Yıldırım'la beraberken aldığı aracı satışa çıkardı, ardından giyim tarzını değiştirdi.



            Mutluluğu her halinden belli olan Hadise'den yeni bir hamle daha geldi. Sevine popçu, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı dönem sol bileğine yaptırdığı 'h ve k' yazısını da sildirdi.



            Bu durum, "Hadise, Kaan'a tüm kapılarını kapattı" dedirtti.

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