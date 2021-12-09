Kadir Doğulu'dan evliliği ile ilgili şoke eden itiraf! ‘Evet ihanet ettim’





"Evet ihanet ettim" diyerek söze başlayan Doğulu, şaşırttı. Herkes ihanet itirafı geliyor diye beklerken yakışıklı oyuncu, daha sonra "Her sabah kalktığımda sevgilimin yüzüne bakarım. Arada bir kaç kere bakmadım. Benim ona en büyük ihanetim budur" sözleriyle söylentileri yalanladı.