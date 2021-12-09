Kadir Doğulu'dan evliliği ile ilgili şoke eden itiraf! ‘Evet ihanet ettim’

Eşi Neslihan Atagül'ü oyuncu Serra Arıtürk ile aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu, önceki akşam Etiler Da Mario isimli mekan çıkışı görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, gazetecilerin "Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorularına şoke eden bir cevap verdi.
"Evet ihanet ettim" diyerek söze başlayan Doğulu, şaşırttı. Herkes ihanet itirafı geliyor diye beklerken yakışıklı oyuncu, daha sonra "Her sabah kalktığımda sevgilimin yüzüne bakarım. Arada bir kaç kere bakmadım. Benim ona en büyük ihanetim budur" sözleriyle söylentileri yalanladı.
BEGÜM'ÜN SIRRI
Güzel oyuncu Begüm Kütük, önceki gün katıldığı bir davette yıldızlaştı. Formda haliyle dikkat çeken Kütük, "Haftada 3 gün mutlaka spor yapıyorum. 1 gün kuvvet antrenmanı, 1 gün pilates ve 1 gün de boks" diyerek sırrını açıkladı.