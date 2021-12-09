Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kadir Doğulu'dan evliliği ile ilgili şoke eden itiraf! ‘Evet ihanet ettim’

    Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü rol arkadaşı Serra Arıtürk’le aldattığı iddia edildi. Oyuncu, o söylentilere ilk kez yanıt verdi. Yakışıklı oyuncu şoke eden cevap verdi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    ’Evet ihanet ettim’

    Eşi Neslihan Atagül'ü oyuncu Serra Arıtürk ile aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu, önceki akşam Etiler Da Mario isimli mekan çıkışı görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, gazetecilerin "Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorularına şoke eden bir cevap verdi.



    "Evet ihanet ettim" diyerek söze başlayan Doğulu, şaşırttı. Herkes ihanet itirafı geliyor diye beklerken yakışıklı oyuncu, daha sonra "Her sabah kalktığımda sevgilimin yüzüne bakarım. Arada bir kaç kere bakmadım. Benim ona en büyük ihanetim budur" sözleriyle söylentileri yalanladı.



    BEGÜM'ÜN SIRRI
    Güzel oyuncu Begüm Kütük, önceki gün katıldığı bir davette yıldızlaştı. Formda haliyle dikkat çeken Kütük, "Haftada 3 gün mutlaka spor yapıyorum. 1 gün kuvvet antrenmanı, 1 gün pilates ve 1 gün de boks" diyerek sırrını açıkladı.



        TEDBİRLİ BABA
        Oyuncu Müge Boz'un basketbolcu eşi Caner Erdeniz, önceki gün Boğaz turuna çıktı. Kızı Vina ile sahilde bisiklet turu yapan Erdeniz, tedbiri elden bırakmadı. Baltalimanı'ndan Ortaköy'e kadar pedal çeviren Erdeniz'in arkasına oturttuğu kızına kask takması, "Tedbirli baba" dedirtti. (Aydın HAMZA)



        YENİ TUĞBA
        Tuğba Ünal, bu kez saçlarıyla olay oldu. Yeni şarkı öncesinde imaj değiştiren sanatçı, yeni saçlarıyla beğeni topladı. Tuğba Ünal'ın yeni rap şarkısının okumalarına başladığı öğrenildi.



        TOMBİŞ SEÇİL
        Şarkıcı Seçil Gür, sosyal medyada renkli paylaşımlar yapmaya devam ediyor.



            35 yaşındaki şarkıcı, önceki gün bir çocukluk fotoğrafını paylaştı. "Ben eskiden tombiştim" notu düşen Gür'e "Senin her halin güzel" iltifatları yağdı.



            EVLİLİK BAŞKA BAHARA
            Derya Şensoy ve sevgilisi Celal Can Algül, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Motosiklet üstünde kasksız olan çift "Park etmek için kaskları çıkarttık" dedi. Evlenecekleri konuşulan ikiliden Şensoy "Babamın vefatı henüz yeni. O yüzden şimdilik erken" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



            GÖZLER 'YALNIZ KURT'TA
            Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt için geri sayım başladı. Önceki gün yayınlanan yeni tanıtım ilgi topladı. Cihan Ünal'ın olduğu tanıtım seyircide merak uyandırdı. Yakın zaman önce çekimlerine başlanan dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak. Amerikan Barış Gönüllüleri'nin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin yer alacak. Yönetmen koltuğunda ise Çağatay Tosun'un oturacak.



                ŞIKLIK YARIŞI
                Türk kökenli Alman tasarımcı Seyit Ares, yeni koleksiyonu 'Aphrodite's Secret Love'ı (Afrodit'in Gizli Aşkı) önceki akşam tanıttı.



                Tasarımlarıyla büyük alkış alan Seyit Ares'in defilesini moda ve magazin dünyasından ünlü isimler de katıldı. Konuklar arasında İrem Derici, Deniz Akkaya, Zeynep Tuğçe Bayat, Güliz Ayla, Sefo, Ayça İnci vardı.



                Ünlü şarkıcı Ebru Keskin, Seyit Ares'in düzenlediğ defilede giydiği pembe elbiseyle tüm gözleri kendi üzerine çevirdi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Kılıçdaroğlu ahlaksız el hareketi ile ilgili konuştu
                Haberler Saklambaç Kadir Doğulu'dan evliliği ile ilgili şoke eden itiraf! ‘Evet ihanet ettim’
                    SON DAKİKA