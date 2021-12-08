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    Eski futbolcu Barış Özbek'ten 10 milyon TL'lik İstanbul turu!

    Eski futbolcu Barış Özbek, kripto paradan kazandığı parayla gaza bastı. 10 milyon TL değerinde Ferrari Portofino aldı. Lüks aracıyla İstanbul turuna çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Kripto gaza bastı

    Eski futbolcu ve Survivor yarışmacılarından Barış Özbek, kazancıyla ayağını yerden kesti! Önceki gün 10 milyon liralık aracıyla bir alışveriş merkezine gitti. Ferrari markasının son üretimi olan Portofino model aracı görenler şaşkınlığını gözleyemedi. "Almanya-İstanbul arasında gidip geliyordum. Artık temelli İstanbul'dayım. Survivor'dan sonra birkaç antrenörlük görüşmelerim oldu, hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.



    SON MODA TARTIŞMA
    Modacı Muammer Ketenci, popçu Gülşen'in iddialı sahne kıyafetlerini eleştirdi: Modacısına 'Mutlaka konuşulmalıyım' diyor. Buna gerek yok.



    Sevilen şarkıcı Gülşen, önceki gün Bursa'da bir mekanda sahne aldı. Sarı saçları ve leoparlı elbisesiyle Barbie bebeği anımsattı. Ünlü modacı Muammer Ketenci'nin Gülşen'in sahne tarzıyla ilgili sözleri tartışma yarattı: Sesi, kimliği, kişiliği olan birinin böyle şeye ihtiyacı yok. Acaba Gülşen, 'Mutlaka konuşulmalıyım' deyip tasarımcısına 'Aç beni açabildiğin kadar mı' diyor.



        ASOSYAL BİRKAN!
        Oyuncu Birkan Sokullu, Meriç Aral ve Efe Tunçer'in sevilen programı Teras Noir'un bu haftaki konuğu oldu. Yakışıklı oyuncu, özel yaşamıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. "Sosyal medya hesaplarını, beğenilerini, reytinglerini kontrol edip sürekli rakamları takip eder misin?" sorusuna "Yalnızca bu işin prensiplerine aykırı olmamak adına kullanmaya çalışıyorum. Ama hayatım orada geçmiyor" diye konuştu. Cep telefonunu sık sık satranç oynamak için kullandığını söyledi.



        ÖNCELIK OĞLUMUN
        Güzel oyuncu Şilan Makal, önceki gün oğluyla birlikte alışveriş turuna çıktı. Doğum sonrası ekranlara ara veren Makal "Oğlumla vakit geçirmek, onun yanında olmak istiyorum. Annelik çok zor, aileniz her şeyden önde geliyor" açıklaması yaptı.



        ASLI'NIN ÇİFTE HEYECANI
        Ünlü sanatçı Aslı Hünel, 'Sade ve Sakin' adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Hayranlarına yeni televizyon programı müjdesi de veren Hünel "Program önümüzdeki günlerde yayına girecek. 'İki heyecanımla sevenlerimin karşında olacağım için çok mutluyum" diye konuştu.



            SIRRI AYVA
            Manken Çağla Şıkel, güzelliği ve fit görüntüsüyle podyumları salladı! Doğal beslenmeye özen gösteren Şıkel, bakım sırlarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaştı. Önceki gün, ayva çekirdeği jeliyle bakım yaptığını anlattı. Ev yapımı jelle cildine masaj yaptığını bu sayede kırışıklık ve çatlaklarla savaştığını açıkladı.



            HEPİ'MÜZE' MÜJDE!
            Türkiye ve Dünya'dan önemli isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul, ziyaretçilerin isteğini kırmadı. Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün balmumu figürü için hazırlıklara başladı. Önceki gün oyuncunun 360 derece açıyla fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı.



            KALBİ DE GÜZEL
            Oyuncu Bestemsu Özdemir, böbrek rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği zor günleri atlattı. Önceki gün de barınaktan sahiplendiği ve bakımını üstlendiği köpeği Mia'yla Bebek Parkı'nda gezintiye çıktı. Sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen oyuncu setlere dönüş sinyali verirken "Ara ara kontrollerim devam edecek" açıklaması yaptı. Yağız İzgül ile kısa süren ilişkisi hakkında da "Başlamadan bitti" diyerek konuyu kapattı.



                OSMAN BEY KUŞATILIYOR
                Reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', yine nefesleri kesecek. Kadroya 74. bölümde Vezir Alemşah rolüyle Taner Turan ve Berk Erçer dahil olacak. Bu bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç! İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır. Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Turgut Bey ve Mari ise Nikola'ya yakalanır. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.



                KALPLERİ KAZANDI
                ATV'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, 23. bölümüyle nefes kesti. Dizi, #SeniÖzledim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Ferit'in Ayşe'yi ikna etmeye çalıştığı ve Ayşe'nin ikna olmadığı sahneler izleyiciyi ekrana kilitledi.

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                Haberler Saklambaç Eski futbolcu Barış Özbek'ten 10 milyon TL'lik İstanbul turu!
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