Eski futbolcu Barış Özbek'ten 10 milyon TL'lik İstanbul turu!

Eski futbolcu ve Survivor yarışmacılarından Barış Özbek, kazancıyla ayağını yerden kesti! Önceki gün 10 milyon liralık aracıyla bir alışveriş merkezine gitti. Ferrari markasının son üretimi olan Portofino model aracı görenler şaşkınlığını gözleyemedi. "Almanya-İstanbul arasında gidip geliyordum. Artık temelli İstanbul'dayım. Survivor'dan sonra birkaç antrenörlük görüşmelerim oldu, hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.
SON MODA TARTIŞMA
Modacı Muammer Ketenci, popçu Gülşen'in iddialı sahne kıyafetlerini eleştirdi: Modacısına 'Mutlaka konuşulmalıyım' diyor. Buna gerek yok.
Sevilen şarkıcı Gülşen, önceki gün Bursa'da bir mekanda sahne aldı. Sarı saçları ve leoparlı elbisesiyle Barbie bebeği anımsattı. Ünlü modacı Muammer Ketenci'nin Gülşen'in sahne tarzıyla ilgili sözleri tartışma yarattı: Sesi, kimliği, kişiliği olan birinin böyle şeye ihtiyacı yok. Acaba Gülşen, 'Mutlaka konuşulmalıyım' deyip tasarımcısına 'Aç beni açabildiğin kadar mı' diyor.