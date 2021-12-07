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    Altın Kelebek ödüllerinde şık olayım derken sosyal medyanın diline düştüler

    Sosyal medya fenomeni Rachel Araz ve oyuncu Ahsen Eroğlu, şık olayım derken çizgiyi aştı. Araz’ın tasarım kıyafeti hediye paketine benzetilirken, Eroğlu ise Batman’i andırdı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Karmaşık gece!

    Davet için bazı isimler, ünlü modacılara servet bırakırken, bazıları da haftalar öncesinden kıyafet telaşına girdi. Gecede "En İyi Kadın Influencer" dalında ödül alan Rachel Araz Kiresepi'nin kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu.



    Araz için "Hediye paketi gibi olmuşsun", "Bir insan parasıyla nasıl rezil olur adlı çalışma", "Sosyal mesafeye uygun kıyafet giyinmiş" yorumları yapıldı. Gecenin bir başka dikkat çeken ismi ise genç oyuncu Ahsen Eroğlu oldu. Özel yaptırdığı kıyafetiyle yürümekte zorlanan oyncuya "Dişi Batman" yorumları yapıldı.



    34 MİLYONLUK MELİS
    Yaptığı konuşmayla dikkat çeken Melis Sezen, adeta ışıl ışıl parladı. Tuvana Büyükçınar imzalı kıyafet tercih eden güzel oyuncunun taktığı mücevherlerin fiyatı dudak uçuklattı. Üzerinde servet taşıyan Melis Sezen'in mücevherlerinin fiyatı 34 milyon 256 bin TL.



        SEVGİLİ OLAMADIK İŞ YAPIYORUZ ŞARKICI
        İrem Derici, geceye bir dönem aşk yaşadığı müzisyen Genco ile birlikte katıldı. Şarkıcı, eski sevgilisi Genco ile ilgili olarak "Geçmişte beraberliğimiz olmuştu ama şuan iş yapıyoruz. İyi anlaşıyoruz. Baktık manita olamıyoruz bari iş yapalım dedik. Her işim gibi bu da ters oldu" diyerek güldürdü.



        SİYAH KUĞU
        Ünlü oyuncu Aslı Turanlı, sırt dekolteli siyah kıyafetiyle geceye damga vurdu. Turanlı, zarafetiyle adeta siyah kuğu gibiydi.



        DEMET PARLADI
        Güzel oyuncu Demet Özdemir, siyahbeyaz elbisesi ile hayranlarından tam not aldı. 29 yaşındaki oyuncu, şık kıyafetini taktığı 1 milyon 570 bin TL değerindeki takılarıyla tamamladı.



            JEST 'HADİSE'Sİ
            'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü alan Hadise, törene sevgilisi Mehmet Dinçerler ile katıldı. Sevgilisine seslenen Hadise, "Sevgilim Mehmet, bütün gece hep elimi tuttun teşekkür ederim" dedi.



            KARİZMA 'ÇİZİLDİ'!
            Lüks tutkunu Demet Akalın, önceki gün giydiği botlarıyla gündem oldu. Şarkıcının botlarının Yves Saint Lauren marka ve 140 bin lira değerinde olduğu iddia edildi. Aynı botları Justin Bieber'ın manken eşi Hailey Bieber'ın de giyindiği ortaya çıkınca kıyaslamalar başladı.



            "Botları kim daha güzel taşıdı?" anketleri yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Tabii ki Hailey Bieber. Kadın Barbie bebek gibi" yazdı. Akalın da her zamanki gibi boş durmadı. Şarkıcı, "Eeee bebek gibi çünkü 140 bin kayme. Benimki internet işi bin TL" yazarak botlarının orijinal olmadığını itiraf etti.



                YENİDEN BİRLİKTELER
                Sürekli ayrıldıkları konuşulan sosyetik Melis Murathanoğlu ve iş insanı Osman Merzeci, önceki akşam Kuruçeşme Korto Live'dan çıkarken görüntülendi. Aşklarına bir şans daha veren ikili, soruları yanıtsız bıraktı. (Doğan SAVAŞ)



                AKVARYUM TURU
                Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün eski evliliklerinden olan çocuklarıyla İstanbul Akvaryum'da objektiflere takıldı. Ece Erken "Çocuklar çok sevdi, biz de gayet memnun kaldık" dedi.



                SOĞUK VIZ GELDİ
                Koray Avcı, "Batman Belediyesi Halk Konseri" etkinliklerinde önceki gece sahnedeydi. Avcı, 5 derece soğukta kendisini izlemeye gelen yaklaşık 30 bin hayranıyla 2 buçuk saat aralıksız şarkı söyledi.



                    EBRU KESKİN FARK ATTI
                    Güzel şarkıcı Ebru Keskin, önceki gün katıldığı bir davette, farkını gösterdi. Ünlü modacı Seyit Ares'in tasarladığı pembe kıyafetiyle poz veren Ebru Keskin, büyüledi.



                    AŞK BAKIŞI
                    Gökçe Bahadır, bir davette müzisyen sevgilisi Emir Uzun ile boy gösterdi. İkilinin birbirine aşk bakışları dikkatlerden kaçmadı. Gökçe Bahadır "Her şey yolunda güzel gidiyor. Yeni yıl için bir plan yapamadık işler güçler var" dedi.



                    İLK KEZ EL ELE OYUNCU
                    Ozan Dolunay, model sevgilisi Pelinay Yiğit ile aşk şovu yaptı. İlk kez birlikte görüntü veren çiftten Dolunay, "Çok mutluyuz, ilişkimiz süper gidiyor" demekle yetindi.



                        GÖKCAN'DAN HEDİYE
                        Gökcan Sanlıman'ın dördüncü stüdyo albümü "Loş Bir Sokakta", Bayhan Müzik ve Hokus Pokus işbirliği ile tüm dijital müzik platformlarda açıldı. Sanlıman, "Gece Yarısı Benim Adım'' ismini verdiği yepyeni şarkısı ile "Loş Bir Sokakta" albümünün tamamını dinleyenlerin beğenisine sundu.
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                        Ticari krediler 112 milyar TL arttı
                        Haberler Saklambaç Altın Kelebek ödüllerinde şık olayım derken sosyal medyanın diline düştüler
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