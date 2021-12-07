Altın Kelebek ödüllerinde şık olayım derken sosyal medyanın diline düştüler





"Botları kim daha güzel taşıdı?" anketleri yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Tabii ki Hailey Bieber. Kadın Barbie bebek gibi" yazdı. Akalın da her zamanki gibi boş durmadı. Şarkıcı, "Eeee bebek gibi çünkü 140 bin kayme. Benimki internet işi bin TL" yazarak botlarının orijinal olmadığını itiraf etti.