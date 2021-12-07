Altın Kelebek ödüllerinde şık olayım derken sosyal medyanın diline düştüler

Davet için bazı isimler, ünlü modacılara servet bırakırken, bazıları da haftalar öncesinden kıyafet telaşına girdi. Gecede "En İyi Kadın Influencer" dalında ödül alan Rachel Araz Kiresepi'nin kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu.
Araz için "Hediye paketi gibi olmuşsun", "Bir insan parasıyla nasıl rezil olur adlı çalışma", "Sosyal mesafeye uygun kıyafet giyinmiş" yorumları yapıldı. Gecenin bir başka dikkat çeken ismi ise genç oyuncu Ahsen Eroğlu oldu. Özel yaptırdığı kıyafetiyle yürümekte zorlanan oyncuya "Dişi Batman" yorumları yapıldı.
34 MİLYONLUK MELİS
Yaptığı konuşmayla dikkat çeken Melis Sezen, adeta ışıl ışıl parladı. Tuvana Büyükçınar imzalı kıyafet tercih eden güzel oyuncunun taktığı mücevherlerin fiyatı dudak uçuklattı. Üzerinde servet taşıyan Melis Sezen'in mücevherlerinin fiyatı 34 milyon 256 bin TL.