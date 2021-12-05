Aleyna Tilki'den ev hamlesi! Boğaz manzaralı hayat için 20 milyonu gözden çıkaracak



Bir yandan yeni albüm çalışmalarını da sürdüren Tilki, "Şu sıralar yeni bir daire bakıyorum. Fakat o dairenin içine girdiğim zaman ruhunu hissetmeliyim, bir ruhu olmalı. Onun için tam kararımı vermedim henüz. Bugün de buraya gelip daireleri gezdim. Ama çok yakın bir zamanda ev sahibi olacağım" açıklaması yaptı.