Aleyna Tilki'den ev hamlesi! Boğaz manzaralı hayat için 20 milyonu gözden çıkaracak

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde servet kazanan Aleyna Tilki, yatırım yapmaya devam ediyor. 21 yaşındaki genç popçu, şimdilerde yeni ev arayışına girdi.
HENÜZ KARAR VERMEDİ
Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde servet kazanan Aleyna Tilki, yatırım yapmaya devam ediyor. 21 yaşındaki genç popçu, şimdilerde yeni ev arayışına girdi.
HENÜZ KARAR VERMEDİ
Bir yandan yeni albüm çalışmalarını da sürdüren Tilki, "Şu sıralar yeni bir daire bakıyorum. Fakat o dairenin içine girdiğim zaman ruhunu hissetmeliyim, bir ruhu olmalı. Onun için tam kararımı vermedim henüz. Bugün de buraya gelip daireleri gezdim. Ama çok yakın bir zamanda ev sahibi olacağım" açıklaması yaptı.
Tilki'nin gezdiği dairelerin fiyatları ise dudak uçuklattı!
Şarkıcının baktığı 160 metrekare bir dairenin fiyatı 20 milyon TL civarındaydı. Tilki, daha sonra da 4 oda, 1 salonlu bir daireye gezdi. Bu dairenin fiyatıysa yaklaşık 45 milyon liraydı.
Bu arada lüks residence'ta oturanlar aylık 10 bin lira aidat ödüyor. Şarkıcı Gülşen de geçtiğimiz günlerde 3.5 milyon dolara Zorlu'da bir daire almıştı.
LONDRA'DA KİRACI OLMUŞTU
Geçtiğimiz aylarda Londra'ya giden Aleyna Tilki aylık 3 bin sterline kiralık ev tutmuştu.