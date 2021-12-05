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    Aleyna Tilki'den ev hamlesi! Boğaz manzaralı hayat için 20 milyonu gözden çıkaracak

    Aleyna Tilki, kendisine yatırım yapmaya devam ediyor. 21 yaşındaki popçu, önceki gün gittiği Zorlu Residence’dan daire baktı. Genç popçunun almak istediği dairelerin fiyatı 20 milyon liradan başlayıp 45 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

    Aleyna evleniyor!

    Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde servet kazanan Aleyna Tilki, yatırım yapmaya devam ediyor. 21 yaşındaki genç popçu, şimdilerde yeni ev arayışına girdi.

    Genç popçu, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Tilki, İstanbul'un zenginlerinin yanı sıra birçok ünlünün ikamet ettiği residence'dan ev baktı.

    HENÜZ KARAR VERMEDİ


        Bir yandan yeni albüm çalışmalarını da sürdüren Tilki, "Şu sıralar yeni bir daire bakıyorum. Fakat o dairenin içine girdiğim zaman ruhunu hissetmeliyim, bir ruhu olmalı. Onun için tam kararımı vermedim henüz. Bugün de buraya gelip daireleri gezdim. Ama çok yakın bir zamanda ev sahibi olacağım" açıklaması yaptı.

        Tilki'nin gezdiği dairelerin fiyatları ise dudak uçuklattı!

        Şarkıcının baktığı 160 metrekare bir dairenin fiyatı 20 milyon TL civarındaydı. Tilki, daha sonra da 4 oda, 1 salonlu bir daireye gezdi. Bu dairenin fiyatıysa yaklaşık 45 milyon liraydı.

            Bu arada lüks residence'ta oturanlar aylık 10 bin lira aidat ödüyor. Şarkıcı Gülşen de geçtiğimiz günlerde 3.5 milyon dolara Zorlu'da bir daire almıştı.

            LONDRA'DA KİRACI OLMUŞTU
            Geçtiğimiz aylarda Londra'ya giden Aleyna Tilki aylık 3 bin sterline kiralık ev tutmuştu.
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            Haberler Saklambaç Aleyna Tilki'den ev hamlesi! Boğaz manzaralı hayat için 20 milyonu gözden çıkaracak
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