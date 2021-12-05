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    2021 YouTube Türkiye'de Kardeşlerim rüzgarı

    atv'de yayınlanan cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi "Kardeşlerim" bir başarıya daha imza attı. Sevilen dizi, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı sezon finali bölümüyle 2021 YouTube Türkiye Trend listesine girdi. Ekrandaki başarısını dijitalde de gösteren, Türkiye trendler listesinin zirvesinde yer alan Kardeşlerim yeni sezonda da ekranda fırtına estirmeye devam ediyor.

    Kardeşlerim rüzgarı

    atv'de yayınlanan cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi "Kardeşlerim" bir başarıya daha imza attı. Sevilen dizi, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı sezon finali bölümüyle 2021 YouTube Türkiye Trend listesine girdi. Ekrandaki başarısını dijitalde de gösteren, Türkiye trendler listesinin zirvesinde yer alan Kardeşlerim yeni sezonda da ekranda fırtına estirmeye devam ediyor. Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu gibi isimlerin paylaştığı Kardeşlerim, her cumartesi saat 20.00'de atv'de...

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