Oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'le AKM'yi gezdi. Sanat merkeziyle ilgili bilgiler alan oyuncu, "AKM'ye hayran kaldık. Dünya standartlarında bir sanat merkezimiz olmuş. Opera salonu, tiyatro salonu her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş" dedi.
PATRON SEVCAN
Sevilen şarkıcı Sevcan Orhan, önceki gün Vadistanbul'daydı. Fit görüntüsü ile dikkat çeken çeken Orhan, "Yapım şirketi kurarak hayalimi gerçekleştirdim. Artık kendi işimin patronuyum" dedi.
'ADLİ PSİKOLOG OLMAK İSTERDİM'
Deniz Baysal, kendisine dair merak edilenleri paylaştı. MAG Aralık sayısının konuğu olan başarılı oyuncu, "Adli psikolog olmak isterdim. İnsan beyni bende büyük bir merak uyandırıyor. Keşke demektense; şükür demeye gayret ediyorum. Yoksa insan geçmişe takılıp kalır" diye konuştu.