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    Oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'le AKM'yi gezdi

    Oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'le AKM'yi gezdi. Sanat merkeziyle ilgili bilgiler alan oyuncu, "AKM'ye hayran kaldık. Dünya standartlarında bir sanat merkezimiz olmuş. Opera salonu, tiyatro salonu her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 4 Aralık tarihli Saklambaç haberleri.

    Bir dünya övgü

    Oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'le AKM'yi gezdi. Sanat merkeziyle ilgili bilgiler alan oyuncu, "AKM'ye hayran kaldık. Dünya standartlarında bir sanat merkezimiz olmuş. Opera salonu, tiyatro salonu her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş" dedi.

    PATRON SEVCAN
    Sevilen şarkıcı Sevcan Orhan, önceki gün Vadistanbul'daydı. Fit görüntüsü ile dikkat çeken çeken Orhan, "Yapım şirketi kurarak hayalimi gerçekleştirdim. Artık kendi işimin patronuyum" dedi.

    'ADLİ PSİKOLOG OLMAK İSTERDİM'
    Deniz Baysal, kendisine dair merak edilenleri paylaştı. MAG Aralık sayısının konuğu olan başarılı oyuncu, "Adli psikolog olmak isterdim. İnsan beyni bende büyük bir merak uyandırıyor. Keşke demektense; şükür demeye gayret ediyorum. Yoksa insan geçmişe takılıp kalır" diye konuştu.

        GÖZÜ HERA'DA
        Müzısyen Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan, önceki gece Fine Bomonti adlı mekanda sahneye çıktı. Kurmuş olduğu parti konseptli orkestrası ODO konserlerine devam eden Doğulu, sahne boyunca gözlerini bir bile olsun sevgilisinin üzerinden ayırmadı.

        'İLK DEFA' ÇIKTI
        Genç şarkıcı Hasibe'nin "İlk Defa" adını verdiği yeni albümü çıktı. Hasibe, 'Ne Zaman' şarkısı için kamera karşısına geçti. Şarkıcı, duygularını "Bazen hayatımızda o ilk adımı atmakta zorlanırız. Önemli olan korkmadan o adımı atmaktır" sözleriyle paylaştı.

        PIRILTILII DEREN
        Tasarımcı Yasemin         Yılmaz, yılbaşı için özel bir koleksiyon hazırladı. Canlı renklerin, pırıltılı payetlerin kullanıldığı koleksiyonun tanıtımı için Deren Talu, objektif karşısına geçti. Talu, "Her parçaya bayıldım. Yılbaşı gecesi için nokta atışı oldu" dedi.

            MARCUS'U KONUŞMAYALIM
            Model Şevval Şahin 8 parçadan oluşan giyim koleksiyonu için önceki akşam Akaretler W Otel'de düzenlenen lansmanda görüntülendi. Şahin, "Yaklaşık iki ay bu proje üzerinde çalıştım. Umarım ileride kendi markamı çıkarabilirim" dedi. Ünlü model, sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararı ile ilgili sorulara da "Marcus'u konuşmayalım" cevabı verdi. Doğan SAVAŞ

            AFACAN LAL
            Oyuncu Aslı Korcan, önceki akşam sevimli kızı Lal ile Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Korcan, objektiflere poz verirken minik Lal, yaramazlık peşindeydi. Doğan SAVAŞ

            TOLGA SUSPUS
            Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki akşam Nişantaşı'ndaki Efendi adlı mekandaydı. Yeni dizisi hakkında sır vermek istemeyen oyuncu, sadece "Bir aile dizisi geliyor" demekle yetindi. Doğan SAVAŞ

                İŞİNİN BAŞINDA
                Geçtiğimiz aylarda İdo Tatlıses ile dünya evine giren Yasemin Şefkatli, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Oyuncu, "PSM'de bir kermes olacak. Ben de kendi markamla katılacağım. Bugünden gelip son dokunuşları yaptım" dedi.

                AŞI ÇAĞRISI
                Hakan Ural, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sıkıntılı hastalık sürecini geride bıraktığını söyleyen Ural, "Şimdi bekliyorum, sıram geldiğinde 3'üncü doz aşımı da olacağım. Bu işin şakası yok. Aşımızı olalım, ihmal etmeyelim" açıklaması yaptı.

                MAÇO SİNAN
                Sinan Akçıl, önceki gün Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin düzenlemiş olduğu gecede sahneye çıktı. Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'nın yakında tiyatroya başlayacağını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda Selen Görgüzel'in eşi Hamde Alkan'ın önünde tiyatro oyununda öpüşmesi hatırlatılan Sinan Akçıl, maçoluk yaptı. Ünlü popçu, "Siz Burcu Hanım'ın tiyatro için öpüşmesine izin verirmisiniz?" sorusuna "O bana böyle bir şey soramaz, sorsa bile bu konuda bir evetim yok" cevabı verdi. Doğan SAVAŞ

                    ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİ
                    Siren Ertan, Gülay Kamaz ve Caroline Yılmaz, önceki gün Mandarin Oriental Bosphorus'ta Tohum Otizm Vakfı'nın alışveriş şenliğine katıldı. Şıklıklarıyla göz kamaştıran 3 yakın arkadaş, standları gezerek alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Aydın HAMZA

                    YENİ RABİA
                    Rabia Tunçbilek, yeni şarkısı 'Sevdan Celladımdır'la müzikseverlerle buluştu. Tunçbilek, şarkının klibi ve fotoğraf çekimleri için imaj yeniledi. Güzel şarkıcı, 'Sevdan Celladımdır'a çektiği ilk klip içine sinmeyince; Onur Sarsıcı yönetmenliğinde ikinci kez klip çekti.

                    KEMALİ'DEN FİLM GİBİ KLİP
                    Kemali, "Ben Ben" isimli single'ıyla iddialı bir dönüş yaptı. Genç sanatçı, sinema filmlerini anımsatan klibinin senaryosuna da imza attı. Sevdiği kadının ihanetine uğrayan bir adamın intikam sürecini anlatan klip, Netd Müzik'te yayınlanır yayınlanmaz yorum yağmuruna tutuldu.
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                    Hani yalandı!
                    Haberler Saklambaç Oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'le AKM'yi gezdi
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