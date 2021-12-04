Oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'le AKM'yi gezdi

MAÇO SİNAN

Sinan Akçıl, önceki gün Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin düzenlemiş olduğu gecede sahneye çıktı. Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'nın yakında tiyatroya başlayacağını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda Selen Görgüzel'in eşi Hamde Alkan'ın önünde tiyatro oyununda öpüşmesi hatırlatılan Sinan Akçıl, maçoluk yaptı. Ünlü popçu, "Siz Burcu Hanım'ın tiyatro için öpüşmesine izin verirmisiniz?" sorusuna "O bana böyle bir şey soramaz, sorsa bile bu konuda bir evetim yok" cevabı verdi. Doğan SAVAŞ