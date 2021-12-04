Birkan Sokullu, Furkan Andıç ve Alihan Aloğlu! Dilan Çiçek Deniz'den şok açıklama

2014 Türkiye 2. Güzeli olan Deniz, "Aşık halim en mutlu versiyonum oluyor. Aşkın doğru kişiyle tanıştığında daha iyi anladığın bir duygu olduğunu öğrendim. 'Ben'i biz yapan, her şeyi hissedebilmemi sağlayan bir duygu" dedi.