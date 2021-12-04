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    Birkan Sokullu, Furkan Andıç ve Alihan Aloğlu! Dilan Çiçek Deniz'den şok açıklama

    Şimdiye kadar Birkan Sokullu, Furkan Andıç ve Alihan Aloğlu gibi isimlerle aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz’den şok açıklama. Yeni aşkı Thor Saevarsson için “İlk kez doğru biriyle tanıştım” diyen Deniz, eski aşklarına pişmanlık iması yaptı.

    Thor’u övdü eskileri gömdü
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    Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı açıklamalarla şaşırttı.

    InStyle dergisine konuşan oyuncu, aşk hayatıyla ilgili çarpıcı sözler sarfetti. Şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la mutlu bir birlikteliği olan oyuncu, sevgilisini öveyim derken eski aşklarını gömdü.

    Daha önce Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu ve Alihan Aloğlu aşklarıyla magazin sayfalarını süsleyen Deniz, ilk kez doğru biriyle tanıştığını söyledi.

        2014 Türkiye 2. Güzeli olan Deniz, "Aşık halim en mutlu versiyonum oluyor. Aşkın doğru kişiyle tanıştığında daha iyi anladığın bir duygu olduğunu öğrendim. 'Ben'i biz yapan, her şeyi hissedebilmemi sağlayan bir duygu" dedi.

        Eski aşklarından yanlış kişi olarak bahseden ve pişmanlık duyduğunu ima eden Deniz'in sözleri tepki çekti.

        Geçtiğimiz ay İzlandalı sevgilisiyle Bebek'te bir mekanın tuvaletinde uygunsuz yakalandığı için kovuldukları haberleri çıkan Deniz'e "Eski sevgililerinin hiç biriyle böyle skandal yaşamamıştın" tepkileri geldi.
                Hani yalandı!
                Haberler Saklambaç Birkan Sokullu, Furkan Andıç ve Alihan Aloğlu! Dilan Çiçek Deniz'den şok açıklama
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