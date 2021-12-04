Birkan Sokullu, Furkan Andıç ve Alihan Aloğlu! Dilan Çiçek Deniz'den şok açıklama

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı açıklamalarla şaşırttı.
Daha önce Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu ve Alihan Aloğlu aşklarıyla magazin sayfalarını süsleyen Deniz, ilk kez doğru biriyle tanıştığını söyledi.
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı açıklamalarla şaşırttı.
Daha önce Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu ve Alihan Aloğlu aşklarıyla magazin sayfalarını süsleyen Deniz, ilk kez doğru biriyle tanıştığını söyledi.
2014 Türkiye 2. Güzeli olan Deniz, "Aşık halim en mutlu versiyonum oluyor. Aşkın doğru kişiyle tanıştığında daha iyi anladığın bir duygu olduğunu öğrendim. 'Ben'i biz yapan, her şeyi hissedebilmemi sağlayan bir duygu" dedi.
Eski aşklarından yanlış kişi olarak bahseden ve pişmanlık duyduğunu ima eden Deniz'in sözleri tepki çekti.
Dilan Çiçek Deniz'in Thor Saevarsson'la yaz başında başlayan aşkı devam ediyor. İkili, şimdilerde Göktürk'te göl manzaralı kütük evde birlikte yaşıyor.
Dilan Çiçek Deniz, meslektaşı Furkan Andıç'la fırtınalı bir aşk yaşamıştı.
Güzel oyuncunun Birkan Sokullu ile ilişkisi 3 ay sürdü.
Deniz, sosyetik Alihan Aloğlu ile 8 ay aşk yaşamıştı. Oyuncu, genç işadamının ailesiyle de tanışmıştı.