Seda Bakan Jennifer Lopez yorumuyla güldürdü

Seda Bakan, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Spordan çıktığını söyleyen oyuncunun her zamanki gibi keyifli halleri dikkat çekti. Ayaküstü soruları yanıtlayan Bakan, "Dün gece rüyamda Jennifer Lopez'i gördüm" diyerek güldürdü. Güzel oyuncu, rüyasını ise şöyle anlattı: "Lopez bir Türkçe konuşuyor inanamadım. 'Birlikte filmde oynadık' diyor. Ben de 'Hatırlayamadım. Galiba beni başka birisiyle karıştırıyorsunuz' cevabını veriyorum. Sonra diyorumki; bu bir rüya. Çünkü kadın Türkçe konuşuyor. Olamaz falan."
SÜRPRİZLER GELİYOR
Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Tilki, "Şimdi Türkçe şarkım için çalışmalara başladık. Tahminim 2022 yılının başında yeni şarkılarım farklı zamanlarda çıkmış olacak" diye konuştu.
ACELECİ AŞIK
Yakışıklı şarkıcı Lider Şahin, Miss Turkey 2015 güzeli sevgilisi Ecem Çırpan ile birlikte Zorlu AVM'deydi. Aşkıyla el ele poz veren Şahin, "Biraz acelemiz var kusura bakmayın" diyerek yoluna devam etti.