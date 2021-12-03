Seda Bakan Jennifer Lopez yorumuyla güldürdü





ZİRVEYE KURULDU

ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman' tüm reyting kategorilerinde yine adını zirveye yazdırdı.

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 73'üncü bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkünTöresi etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de %10,10 izlenme oranı ve 24,05 izlenme payı, AB'de %8,06 izlenme oranı ve 20,94 izlenme payı 20+ABC1'de %9,87 izlenme oranı ve %22,66 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapım oldu. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

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