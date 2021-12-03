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    Seda Bakan Jennifer Lopez yorumuyla güldürdü

    Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Seda Bakan’ın rüyalarına girdi. Bakan, “Benimle Türkçe konuşunca rüya olduğunu anladım” diyerek güldürdü. İşte sizler için derlediğimiz 3 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Lopez’le uyudu!

    Seda Bakan, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Spordan çıktığını söyleyen oyuncunun her zamanki gibi keyifli halleri dikkat çekti. Ayaküstü soruları yanıtlayan Bakan, "Dün gece rüyamda Jennifer Lopez'i gördüm" diyerek güldürdü. Güzel oyuncu, rüyasını ise şöyle anlattı: "Lopez bir Türkçe konuşuyor inanamadım. 'Birlikte filmde oynadık' diyor. Ben de 'Hatırlayamadım. Galiba beni başka birisiyle karıştırıyorsunuz' cevabını veriyorum. Sonra diyorumki; bu bir rüya. Çünkü kadın Türkçe konuşuyor. Olamaz falan."



    SÜRPRİZLER GELİYOR
    Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Tilki, "Şimdi Türkçe şarkım için çalışmalara başladık. Tahminim 2022 yılının başında yeni şarkılarım farklı zamanlarda çıkmış olacak" diye konuştu.



    ACELECİ AŞIK
    Yakışıklı şarkıcı Lider Şahin, Miss Turkey 2015 güzeli sevgilisi Ecem Çırpan ile birlikte Zorlu AVM'deydi. Aşkıyla el ele poz veren Şahin, "Biraz acelemiz var kusura bakmayın" diyerek yoluna devam etti.



        DÜĞÜN SERGİSİ
        Düğün Sergisi Wedding Dream Art, Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleştirildi. İç mimar Heval Zengoğlu imzasını taşıyan Wedding Dream Art, düğün, davet ve turizm sektörlerinden pek çok ismin buluşmasına ev sahipliği yaptı.



        MİNİ ŞOV
        Ece Seçkin, önceki akşam Ankara'da W Club'ta sahnedeydi. Büstiyer ve şortla tamamladığı mini elbisesi ile dikkat çeken Ece Seçkin, 1 saat sahnede kalarak müzik ziyafeti çekti.



        YORGUN MURAT
        Murat Dalkılıç ile oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş, önceki akşam Nişantaşı'ndaki Blok adlı mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde babasının yaşadığı sağlık sorunları yüzünden sıkıntılı günler geçiren sevilen popçu, yorgun haliyle dikkat çekti. (Doğan SAVAŞ)



            UĞURU SİBEL CAN
            Geçtiğimiz akşam Girne Savoy Ottoman Palace Otel'de sahne alan Halil Polat, yeni albümünün tanıtımını yaptı. Sahneyi Sibel Can'la birlikte paylaşan Polat, "Sibel Hanım ile aynı sahnede olmak benim için onur" dedi.



            HAVALI PELİN
            Pelin Karahan, önceki gün Kuruçeşme Mandarin Otel'de gerçekleştirilen Tohum Otizm Vakfı'nın alışveriş şenliğine katıldı. Rol aldığı dizi çekimleri yüzünden Kıbrısİstanbul arası mekik dokuyan Karahan, "Günlerimin yarısı havada geçiyor. Çocuklarımı özlediğim için sık sık seyahat etmek zorunda kalıyorum" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            MADENCİLERE ÖZEL ŞARKI
            ChancÉ mahlasıyla müzik çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Şansın Tüzün, Ece Üner'in, "Bir Madenci Sevdim'' şiirini yorumladı. Tüzün, şarkıyı 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde madencilere armağan etti. Şarkı bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.



                SOSYETİK MODEL
                Sosyetenin gözde ismi Aslı Sipahi, önceki gün Tersane İstanbul'daki Hakan Akkaya defilesine katıldı. Ünlü modacının tasarımı bir tulumla boy gösteren Sipahi, şıklığıyla tüm bakışları üzerine çekti.



                İSPANYA'DA CANSU RÜZGARI
                Türk-İspanyol Resmi Sanayi ve Ticaret Odası tarafından bu sene altıncısı düzenlenen ödül töreninde, Bireysel Başarı Ödülü Cansu Dere'nin oldu. Dere, son yıllarda başrollerini üstlendiği Sıla ve Ezel dizileriyle İspanyol seyircisi tarafından büyük ilgiyle karşılaştı. Dere, İspanya'nın Madrid şehrindeki Four Seasons Otel'in de düzenlenen ödül gecesinde salonda dakikalarca alkışlandı.



                ÖZGÜN'DEN 'MÜMKÂNSIZ'
                Pop müziğin sevilen ismi Özgün, "Mümkânsız" ismini verdiği yepyeni şarkısı ile iddialı geliyor... Şarkı bugün tüm dijital müzik platformlarında yayında!



                    ZİRVEYE KURULDU
                    ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman' tüm reyting kategorilerinde yine adını zirveye yazdırdı.
                    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 73'üncü bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkünTöresi etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de %10,10 izlenme oranı ve 24,05 izlenme payı, AB'de %8,06 izlenme oranı ve 20,94 izlenme payı 20+ABC1'de %9,87 izlenme oranı ve %22,66 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapım oldu. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

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                    İnce’den bomba ’Gül’ iddiası!
                    Haberler Saklambaç Seda Bakan Jennifer Lopez yorumuyla güldürdü
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