Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ı daha şanslı görüyor





"SİNEM'E DAHA DÜŞKÜN"

İkinci kez kız babası olacak Kenan İmirzalıoğlu ise "Kız çocukları babaya düşkün olur, Lalin size düşkün mü?" sorusuna ise eşini dünyaca ünlü futbolcu Messi'ye benzeterek şu cevabı verdi: "Annenin yerini almak çok zor. Bana karşı düşkünlük var ama ileride göreceğiz. Anne ile mücadele etmek imkansız. Kızım Sinem'e daha düşkün gibi. Bu bir ikinci lig futbolcusuyla Messi'nin mücadelesi gibi bir şey oluyor. İşte onu kazanmak mümkün değil."