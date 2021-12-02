Mülakatlarım halen devam ediyor! Brezilyalı güzel Jessica May vatandaşlık için bekliyor

Sık sık memleketi Brezilya'ya giden Jessica May, "Henüz TC vatandaşı olamadım ne yazık ki. İnsanlar TC vatandaşı olmak kolay diye bir dedikodu çıkarmış yok öyle bir şey. 4 yıldan beri başvurum devam ediyor, kaç defa mülakata çağrıldım ama nafile. O yüzden bir yerde 'TC vatandaşı olmak çok kolay' diyen birisini görürseniz inanmayın. Ama eşim burada ve burası gerçekten benim ikinci vatanım. Verdiğim mücadeleyi bırakmayacağım" şeklinde konuştu.