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    Mülakatlarım halen devam ediyor! Brezilyalı güzel Jessica May vatandaşlık için bekliyor

    Jessica May, gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan Brezilyalı güzel Jessica May ‘TC vatandaşı olabilmek kolay’ diyenlere sert çıktı: “4 yıl önce başvuru yaptım mülakatlarım halen devam ediyor.”

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Türk vatandaşı olmak çok zor!

    Ekranların güzel oyuncusu Jessica May, önceki gün eşi Hüseyin Kara ile birlikte Etiler'deydi.

    Yeni bir film çektiklerini ve yakın zamanda vizyona gireceğini belirten Jessica May, "Televizyon için görüştüğümüz projeler var ama henüz netlik kazanmış değil" dedi.

    Sık sık memleketi Brezilya'ya giden Jessica May, "Henüz TC vatandaşı olamadım ne yazık ki. İnsanlar TC vatandaşı olmak kolay diye bir dedikodu çıkarmış yok öyle bir şey. 4 yıldan beri başvurum devam ediyor, kaç defa mülakata çağrıldım ama nafile. O yüzden bir yerde 'TC vatandaşı olmak çok kolay' diyen birisini görürseniz inanmayın. Ama eşim burada ve burası gerçekten benim ikinci vatanım. Verdiğim mücadeleyi bırakmayacağım" şeklinde konuştu.
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    Haberler Saklambaç Mülakatlarım halen devam ediyor! Brezilyalı güzel Jessica May vatandaşlık için bekliyor
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