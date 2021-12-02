Mülakatlarım halen devam ediyor! Brezilyalı güzel Jessica May vatandaşlık için bekliyor

Ekranların güzel oyuncusu Jessica May, önceki gün eşi Hüseyin Kara ile birlikte Etiler'deydi.
Yeni bir film çektiklerini ve yakın zamanda vizyona gireceğini belirten Jessica May, "Televizyon için görüştüğümüz projeler var ama henüz netlik kazanmış değil" dedi.
Sık sık memleketi Brezilya'ya giden Jessica May, "Henüz TC vatandaşı olamadım ne yazık ki. İnsanlar TC vatandaşı olmak kolay diye bir dedikodu çıkarmış yok öyle bir şey. 4 yıldan beri başvurum devam ediyor, kaç defa mülakata çağrıldım ama nafile. O yüzden bir yerde 'TC vatandaşı olmak çok kolay' diyen birisini görürseniz inanmayın. Ama eşim burada ve burası gerçekten benim ikinci vatanım. Verdiğim mücadeleyi bırakmayacağım" şeklinde konuştu.