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    Şevval Şahin'le olaylı ilişkisinin ardından Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıktı

    Ayrılık yaşadığı sevgilisi Şevval Şahin’le yemekte buluşan Kerem Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıktı. Marcus, Boğaz'ın serin sularına attığı Kerem Kamışlı'yı bir de videoya çekmişti.

    Marcus aranıyor!

    Kabadayılık Yiğit Marcus Aral'a pahalıya patladı.

    Sevgilisi Şevval Şahin'le yemek yiyen iş insanı Kerem Kamışlı'yı sandalyeyle denize atan Aral'ın davası başladı.

    Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Aral ve Şahin katılmadı.

        Genç adam hakkında "Olası kastla öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Kerem Kamışlı'nın avukatı, duruşmaya katılmayan sanık için yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

        Sanık Aral'ın savunma vermekten kaçtığının anlaşıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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            Haberler Saklambaç Şevval Şahin'le olaylı ilişkisinin ardından Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıktı
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