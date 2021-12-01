Cemiyet hayatının tanınmış çifti Ferruh-Sibel Karakaşlı, Cihangir'de görüntülendi

"BERABER AĞLIYORUZ"

Cündübeyoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben de komedi yapmayı seviyorum. Komedi zor iş, ağlama daha büyük ortak bir payda. Hepimiz aynı şeylere ağlayıp üzülüyoruz ama gülmeye gelince herkesin güldüğü şeyler, algısı ve espriler birbirinden farklı oluyor. Komedi yapmak daha zor."