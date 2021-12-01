Cemiyet hayatının tanınmış çifti Ferruh-Sibel Karakaşlı, Cihangir'de görüntülendi. Akşam yürüyüşüne çıkarak köpeklerini gezdiren ikili, "Cihangir'i çok seviyoruz. Bu saatlerde burası yürümek için mükemmel bir semt. Burada çok huzurluyuz" dedi. Doğan SAVAŞ
'TİMSAH ATEŞİ' YAKINDA
Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yaptığı "Timsah Ateşi"nin provaları tüm hızıyla devam ediyor. Oyunda Alannah karakterini Funda Eryiğit, Fianna'yı ise Hazar Ergüçlü sahneye taşıyacak. Oyunun prömiyeri 18 Aralık'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek.
GÜLDÜRMEK ZOR!
Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, önceki akşam Aykut Enişte 2 filminin galasında objektiflere yansıdı. Tiyatro yapmaya devam eden oyuncu, komedi oyunculuğunun dramaya göre daha zor olduğunu söyledi. Güzel insanların komedi yapmasının zor olduğunu ancak kendisinin bu algıyı kırdığını dile getiren Cündübeyoğlu, "Bu klişeyi yıktığım için çok mutluyum" dedi.