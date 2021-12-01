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    Cemiyet hayatının tanınmış çifti Ferruh-Sibel Karakaşlı, Cihangir'de görüntülendi

    Cemiyet hayatının tanınmış çifti Ferruh-Sibel Karakaşlı, Cihangir'de görüntülendi. Akşam yürüyüşüne çıkarak köpeklerini gezdiren ikili, "Cihangir'i çok seviyoruz. Bu saatlerde burası yürümek için mükemmel bir semt. Burada çok huzurluyuz" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 1 Aralık tarihli Saklambaç haberleri.

    Cihangir sevdası

    Cemiyet hayatının tanınmış çifti Ferruh-Sibel Karakaşlı, Cihangir'de görüntülendi. Akşam yürüyüşüne çıkarak köpeklerini gezdiren ikili, "Cihangir'i çok seviyoruz. Bu saatlerde burası yürümek için mükemmel bir semt. Burada çok huzurluyuz" dedi. Doğan SAV

    'TİMSAH ATEŞİ' YAKINDA
    Yapımcılığını     Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yaptığı "Timsah Ateşi"nin provaları tüm hızıyla devam ediyor. Oyunda Alannah karakterini Funda Eryiğit, Fianna'yı ise Hazar Ergüçlü sahneye taşıyacak. Oyunun prömiyeri 18 Aralık'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

    GÜLDÜRMEK ZOR!
    Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, önceki akşam Aykut Enişte 2 filminin galasında objektiflere yansıdı. Tiyatro yapmaya devam eden oyuncu, komedi oyunculuğunun dramaya göre daha zor olduğunu söyledi. Güzel insanların komedi yapmasının zor olduğunu ancak kendisinin bu algıyı kırdığını dile getiren Cündübeyoğlu, "Bu klişeyi yıktığım için çok mutluyum" dedi.

        "BERABER AĞLIYORUZ"
        Cündübeyoğlu,         sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben de komedi yapmayı seviyorum. Komedi zor iş, ağlama daha büyük ortak bir payda. Hepimiz aynı şeylere ağlayıp üzülüyoruz ama gülmeye gelince herkesin güldüğü şeyler, algısı ve espriler birbirinden farklı oluyor. Komedi yapmak daha zor."

        BRAVO KEKİLLİ
        Denizli'de SMA Farkındalık Gecesi'nde ünlü sanatçı Murat Kekilli, ücretsiz sahne aldı. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gecede SMA hastası çocuklar için yaklaşık 100 bin liralık yardım toplandı.

        DEDİKODUCU İREM
        Güzel şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Harbiye Flu isimli mekanda sahne aldı. Derici'yi dinleyenler arasında Deniz Akkaya da vardı. Sempatik şarkıcı, "Hoşgeldin Deniz. Kuliste dedikodunun dibine vurduk" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.

            MASKE İMTİHANI!
            Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Gazetecileri karşısında görünce maskesini düzeltmek isteyen oyuncu, zor anlar yaşadı. Maskesi küpesine takılan Küçükköse'nin yardımına gazeteciler yetişince ortaya gülümseten görüntüler çıktı. Aydın HAMZA

            KRALİÇE PARİS'TE
            Dubai'de gerçekleşen Miss Fashion World'de kraliçe tacı takan Elif Yılmaz, yarışmanın ardından soluğu Paris'te aldı. Yılmaz, yeni yaşını âşıklar şehrinde kutladı. Tescilli güzel, üzerinde kraliçe tacı bulunan bir pasta kesti.

            MEMLEKET HEYECANI
            2021             yılına damgasını vuran Tuğba Yurt, Anadolu turnesi kapsamında önceki akşam memleketi Bursa'da sevenleriyle buluştu. Yoğun ilgiyle karşılaşan güzel şarkıcı, "Her ne kadar memleketim Bursa'da konser veriyor olsam da ayrı bir heyecan vardı içimde" dedi.

                RİHANNA STİLİ
                Müzik                 dünyasının sevilen ismi Serdem Coşkun, 5 yıl süren suskunluğunu "Benden Sana Gelsin (Baba Müslüm)" ile bozdu. Başarılı sanatçı, şarkının klibinde Rihanna'nın River Island markası için tasarladığı bir tulumla kamera karşısına geçti.

                YANLIŞ OLMASIN KAYINVALİDEM
                Fotoğrafçı Mehmet Turgut, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Eşi Ada Sanlıman'ın çalıştığını söyleyen Turgut, "Yanlış olmasın kayınvalidem Erel Eryürek. Yemeğe çıkıyoruz" diyerek güldürdü. Doğan SAV

                EĞLENCE ZİRVESİ
                Erciyes                 Dağı'nın popüler oteli DAS 3917'de, kış sezonu için geri sayım başladı. 10-12 Aralık tarihleri arasında birbirinden ünlü DJ'lerin ve müzisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek festival tadındaki büyük açılış partisinde Mahmut Orhan, Andreas Moles, Drumstone, Sezer Uysal, Tai, Batıkan Tanrıkulu, Aslı Köse, Batıkan Abız konuklara unutulmaz anlar yaşatacak.
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                Haberler Saklambaç Cemiyet hayatının tanınmış çifti Ferruh-Sibel Karakaşlı, Cihangir'de görüntülendi
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