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    Tolga Karael'in eski eşi Günay Musayeva'dan yürek burkan açıklamalar

    Günay Musayeva’dan eski eşi Tolga Karel’e sitem: “Çocuklar sormuş ‘Baban nerede?’ Oğlum “Bulutların üzerinde gülümsüyor” diyerek cevap vermiş. Cihangir, senin öldüğünü düşünüyor.”

    Baba isyan!

    ABD'de kendisine yeni bir hayat kuran Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva'dan yürek burkan açıklamalar geldi.



    Azeri model, Karel'den olan oğlu Cihangir'in babasını öldü bildiğini söyleyip bomba açıklamalar yaptı.



    2. Sayfa programına katılan Musayeva, 9 yaşındaki oğlu Cihangir için, "Babayı hiçbir zaman sormadı. Babasının yaşadığını, adını hiçbir şeyini bilmiyor" diyerek isyan etti. Ünlü model sözlerini şöyle sürdürdü: Okulda çocuklar Cihangir'e 'Baban nerede?' diye sormuş.



        Oğlum 'Bulutların üzerinde gülümsüyor' diyerek cevap vermiş.



        Cihangir senin öldüğünü düşünüyor. Ayda, yılda bir kere bile olsa araman varlığını hissettirmen yeterli. Tolga, senden hiçbir beklenti içinde değilim. Beni bile aramasına gerek yok. Cihangir'in yardımcısı var onu arayabilir. Ayda bir bile arasa, 'Oğlum nasılsın?' dese en azından Cihangir onun varlığını bilse bu kadar yeterli.

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