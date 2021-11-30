Tolga Karael'in eski eşi Günay Musayeva'dan yürek burkan açıklamalar

ABD'de kendisine yeni bir hayat kuran Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva'dan yürek burkan açıklamalar geldi.
Azeri model, Karel'den olan oğlu Cihangir'in babasını öldü bildiğini söyleyip bomba açıklamalar yaptı.
ABD'de kendisine yeni bir hayat kuran Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva'dan yürek burkan açıklamalar geldi.
Azeri model, Karel'den olan oğlu Cihangir'in babasını öldü bildiğini söyleyip bomba açıklamalar yaptı.
Oğlum 'Bulutların üzerinde gülümsüyor' diyerek cevap vermiş.
Cihangir senin öldüğünü düşünüyor. Ayda, yılda bir kere bile olsa araman varlığını hissettirmen yeterli. Tolga, senden hiçbir beklenti içinde değilim. Beni bile aramasına gerek yok. Cihangir'in yardımcısı var onu arayabilir. Ayda bir bile arasa, 'Oğlum nasılsın?' dese en azından Cihangir onun varlığını bilse bu kadar yeterli.