Tolga Karael'in eski eşi Günay Musayeva'dan yürek burkan açıklamalar





Cihangir senin öldüğünü düşünüyor. Ayda, yılda bir kere bile olsa araman varlığını hissettirmen yeterli. Tolga, senden hiçbir beklenti içinde değilim. Beni bile aramasına gerek yok. Cihangir'in yardımcısı var onu arayabilir. Ayda bir bile arasa, 'Oğlum nasılsın?' dese en azından Cihangir onun varlığını bilse bu kadar yeterli.

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