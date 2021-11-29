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    Gülben Ergen'den çıldırtan nispet! Hülya Avşar'a öyle bir gönderme yaptı ki ortalık fena karışacak

    Hülya Avşar ve Gülben Ergen atışması bitmiyor. Avşar’ın “demode” göndermesinin intikamını almak isteyen Ergen, boş durmadı. Şarkıcı, Avşar’ın ikinci memleketi Ayvalık’ta bir dergiye kapak olunca nispet yaptı.

    Ayvalık nispeti

    Yıllardır aralarında rebaket olan Hülya Avşar ve Gülben Ergen'in atışmaları bitmiyor. Avşar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Gülben Ergen'le düet yapmak mı, tenis maçı yapmak mı?" şeklindeki soruya "Demode" yanıtını vererek polemiğin fitilini ateşlemişti.



    58 yaşındaki Avşar'a "Ben her zaman kendimi cilalayan birisiyim" diye cevap veren 49 yaşındaki Gülben Ergen, önceki gün de boş durmadı.



    Ergen, adı Ayvalık'la özdeşleşen ve neredeyse tüm yazını orada geçiren Hülya Avşar'a adeta nispet yaptı.



        AVŞAR'DAN DEKOLTE ŞOV
        Ayvalık'ta çıkan bir dergiye kapak olan Ergen, "Pişşttt Seda Sayan Ayvalık Magazin bizi kapak yapmış haberin var mı?" diye paylaşım yaptı.



        Hülya Avşar'ın kalesinde dergiye kapak olan Ergen'in bu paylaşımı, "Derdi Hülya'yı kızdırmak" dedirtti.



        Hülya Avşar ise önceki akşam Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da sahne aldı.
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            Haberler Saklambaç Gülben Ergen'den çıldırtan nispet! Hülya Avşar'a öyle bir gönderme yaptı ki ortalık fena karışacak
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