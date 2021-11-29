Gülben Ergen'den çıldırtan nispet! Hülya Avşar'a öyle bir gönderme yaptı ki ortalık fena karışacak

Yıllardır aralarında rebaket olan Hülya Avşar ve Gülben Ergen'in atışmaları bitmiyor. Avşar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Gülben Ergen'le düet yapmak mı, tenis maçı yapmak mı?" şeklindeki soruya "Demode" yanıtını vererek polemiğin fitilini ateşlemişti.
58 yaşındaki Avşar'a "Ben her zaman kendimi cilalayan birisiyim" diye cevap veren 49 yaşındaki Gülben Ergen, önceki gün de boş durmadı.
Ergen, adı Ayvalık'la özdeşleşen ve neredeyse tüm yazını orada geçiren Hülya Avşar'a adeta nispet yaptı.