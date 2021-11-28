'İyi Niyet Elçisi' Hande Erçel kansere savaş açtı

Annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kanser nedeniyle kaybeden Hande Erçel, o günden beri kansere savaş açtı. Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'İyi Niyet Elçisi' olan güzel oyuncu, doğum günü için de kampanya başlattı. 24 Kasım'da 28 yaşına giren Erçel'in sevenleri 5 Aralık'a kadar devam edecek kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıl 109 bin lira yardım toplayan oyuncu, şimdiden 306 bin 450 lira rakamına ulaştı.
SON SES HÜLYA
Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de trafikte seyir halinde görüntülendi. Araçta son ses müzik dinleyen Avşar, gazetecilere "Ses size kadar geliyor muydu?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. (Aydın HAMZA)
MOTİVE PELİN
Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Fit görüntüsü ve tarzı ile beğeni toplayan Karahan, "Çok güzel yorumlar alıyorum. Beni motive ediyor" dedi.