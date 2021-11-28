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    'İyi Niyet Elçisi' Hande Erçel kansere savaş açtı

    Annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kanserden kaybeden Hande Erçel kansere savaç açmıştı. Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'İyi Niyet Elçisi' olan güzel oyuncu kanserle savaşmak adına kampanya başlattı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Kasım tarihli Saklambaç haberleri...

    İyilik meleği

    Annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kanser nedeniyle kaybeden Hande Erçel, o günden beri kansere savaş açtı. Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'İyi Niyet Elçisi' olan güzel oyuncu, doğum günü için de kampanya başlattı. 24 Kasım'da 28 yaşına giren Erçel'in sevenleri 5 Aralık'a kadar devam edecek kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıl 109 bin lira yardım toplayan oyuncu, şimdiden 306 bin 450 lira rakamına ulaştı.



    SON SES HÜLYA
    Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de trafikte seyir halinde görüntülendi. Araçta son ses müzik dinleyen Avşar, gazetecilere "Ses size kadar geliyor muydu?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. (Aydın HAMZA)



    MOTİVE PELİN
    Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Fit görüntüsü ve tarzı ile beğeni toplayan Karahan, "Çok güzel yorumlar alıyorum. Beni motive ediyor" dedi.



        HERKES YOLUNA
        Günay Musayeva, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Eski eşi Tolga Karel'le ilgili sorulara cevap veren Musayeva, "Kendisiyle görüşmüyorum. Nafaka almayı bırakın, çocuğunu bile aramıyor. Bizim onun vereceği paraya ihyacımız yok zaten. Herkes kendi yoluna" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        GÜZEL DESTEK
        Şebnem Bozoklu, Royal Canin'in 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' çağrısına destek verdi. Bozoklu, kedisi Gri Abi ile fotoğrafını paylaşarak, düzenli sağlık kontrollerinin her kedi için yaşamsal öneminden bahsetti.



        BODRUM MASALI
        Tülin Şahin, soğuk havalara inat, deniz keyfi yaptı. Şahin, önceki gün Bodrum'a gitti. Mayosunu giyip şezlongta keyif yapan Şahin, "Bana kış yok" der gibiydi.



            TEMİZLİKÇİ TEPE
            Gökhan Tepe, Ağaoğlu Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da sahne aldı. Pandemi süresince baba olmanın inceliklerini kavradığını dile getiren Tepe, "Biz bebek büyüttük evde. Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim, çamaşır çitiledim, bulaşık yıkadım. Özellikle yer silmede iddialıyım. Artık müzik dışında da yeteneklerim var" diyerek herkesi tebessüm ettirdi.



            FERKO'DA SEVINCY İMZASI
            Çağdaş sanatın genç kuşak temsilcilerinden Sevincy'nin iklim krizi üzerine yaptığı eser, koleksiyonerlerin dikkatini çekti. İstanbul'un gözde yaşam merkezi Ferko Signature'da "plastikle beslenen bebek Pimoggy", ziyaretçileri iklim kriziyle mücadeleye çağırıyor.



            UĞUR ASLAN'IN ZAMAN MAKİNESİ!
            Başarılı oyuncu Uğur Aslan önceki akşam, Afara –"Bir Arabesk Müzikali"yle Maximum Uniq'te sevenleriyle buluştu. Sahnede en sevilen arabesk şarkıları, anlattığı hikayelerle harmanlayan Aslan, kendi hayatının özetini 2 buçuk saate sığdırdı.



                Aslan, izleyenleri o dönemden günümüze bir zaman yolculuğuna çıkardı. Afara'ya yıldız isimler akın etti.



                Halit Ergenç, Engin Altan Düzyatan, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı, Hasibe Eren, Hüseyin Avni Danyal, Esra Erol, Emre Karayel, Murat Akkoyunlu, Ercan Saatçi, Hazal Subaşı, Başak Gümülcinelioğlu, Çağrı Çıtanak, Müfit Can Saçıntı, Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü isimler Uğur Aslan'ı izlemeye gelenler arasındaydı.



                SUNAL'IN DAYISI
                Ali Sunal ve Kukla Kabare'den tanıdığımız Dayı, Atasun Optik'in yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Sempatik ikilinin rol aldığı reklam filminde, tüketicilere sunulan hizmetler keyifli bir hikâye eşliğinde anlatıldı.

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                Haberler Saklambaç 'İyi Niyet Elçisi' Hande Erçel kansere savaş açtı
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