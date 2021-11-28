'İyi Niyet Elçisi' Hande Erçel kansere savaş açtı

Annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kanser nedeniyle kaybeden Hande Erçel, o günden beri kansere savaş açtı. Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'İyi Niyet Elçisi' olan güzel oyuncu, doğum günü için de kampanya başlattı. 24 Kasım'da 28 yaşına giren Erçel'in sevenleri 5 Aralık'a kadar devam edecek kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıl 109 bin lira yardım toplayan oyuncu, şimdiden 306 bin 450 lira rakamına ulaştı.