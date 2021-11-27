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    İpek Tatlıtuğ ticaret hayatındaki başarısını oyunculuk sektörüne taşıyor! Yeni Kıvanç peşinde

    Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi İpek Tatlıtuğ ticaret hayatındaki başarısını oyunculuk sektörüne taşıyor. Menajerlik olarak çalışmaya başlayan İpek Tatlıtuğ yeni yetenekler peşinde olduğunu belirtti. İşte sizler için derlediğimiz 27 Kasım tarihli Saklambaç haberleri...

    Yeni Kıvanç peşinde

    Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi İpek Tatlıtuğ, ticaret hayatındaki başarısını oyunculuk sektörüne taşıyor. Shiva Menajerlik adıyla çalışmaya başlayan İpek Tatlıtuğ, "Amacımız yeni yeteneklere fırsat sağlayıp. onlarla beraber gelişip yol almak ve sektörde fark yaratmak" diye konuştu.



    VİTAMİN TAKVİYESİ
    Güzel oyuncu Melis Sezen, önceki gün güneşli havanın tadını kaçırmadı. Kendini yaz misali güneş ışınlarının altına attı. Bu pozunu Instagram sayfasında paylaşıp "D vitamini" notu yazdı.



    ISIRGAN HÜLYA
    Sosyal medyayı aktif kullanan Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımlarını es geçmiyor. Avşar, önceki gün de Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya ve kızı Zehra ile paylaştığı karesine "Hepinizi ısırırım ha" yazdı. Yorumu görenler ise "Siz ne tatlısınız keşke bir daha evlenseniz" çağrıları yaptı.



        KORKUSU TRAFİK!
        Dilek Birgen, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sosyetik güzel, "Son dakika bıraktığım bir ürün vardı onu almaya geldim. Malum akşam saati yoğun bir trafik var. Hızlıca kaçmam lazım" dedi.



        BONOMO 'DAĞ'A ÇIKTI
        Can Bonomo'nun "Dağ" isimli yeni teklisi yayınlandı. Şarkının söz ve müziği Bonomo'ya ait. Avrupa Müzik markası ile yayınlanan "Dağ" tüm müzik platformlarında yayında!



        CESUR VE GÜZEL
        Geçtiğimiz günlerde bir katalog çekimi için Rusya'ya giden Meryem Uzerli, verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı salladı. 2 çocuk annesi olan 38 yaşındaki oyuncu, derin yırtmaçlı kıyafetiyle cesaretini konuşturdu. Uzerli'ye "Cesur ve güzel" iltifatları yapıldı.



            NAZAR             KORKUSU
            Oyuncu Esma Yeşim Gül, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Nazar boncuklu kolyesiyle dikkat çeken oyuncu, "Nazara inanırım, bu anneannemin hediyesi. Batıl inançlarım var. Adaçayı falan yaktığım bile oluyor" dedi. (Aydın HAMZA)



            JET HANDE
            Hande Subaşı, önceki akşam Akmerkez'de alışveriş yaparken görüntülendi. Acelesi olduğunu söyleyen oyuncu, objektiflere poz verdikten sonra, "Çok acelem var, beni bu seferlik affedin" diyerek koşar adım uzaklaştı. (Doğan SAVAŞ)



            EŞE TATLI JEST
            Eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeypep Sever Demirel, önceki gece Nişantaşı Spago'da eğlendi. Volkan Demirel, gazeteciler görüntü aldığı sırada "Çocuklar acele etmeyin. Eşimi güzel çekin'' dedi. Eski kaleci, daha sonra Zeynep Sever'in yanına gelerek poz vermeyi ihmal etmedi.
            (Doğan SAVAŞ)



                EVDE SON SÖZÜ PELİN SÖYLER
                Pelin Akil ve eşi Anıl Altan MediaMarkt'ın 'Şahane Cuma' fırsatlarını kaçırmadı. Önceki gün firmanın Levent mağazasına giden ünlü çift; çay kahve makinesinden televizyona, oyun konsolundan cep telefonuna kadar birçok ürün satın aldı. "Alacaklarımız konusunda birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz" diyen Anıl Altan, "Benim listemde; kulaklık, hoparlör ve oyun konsolu var. İstediğim çok şey olsa da son sözü Pelin söylüyor. Ben istiyorum Pelin karar veriyor" dedi.



                BABA MUTLULUK
                Berdan Mardini, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Şarkıcı, öğle yemeğinin ardından soluğu oyun parkında aldı. Berdan Mardini'nin çocuklarıyla mutlu anları objektife böyle yansıdı.



                ASLAN İZZET
                İzmir'de yaşayan İzzet Yıldızhan önceki gün oğulları Mustafa ve Ali Yuşa ile Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 yendiği maçı Nef Stadyumu'nda izledi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Yıldızhan, oğullarıyla formalarını üzerine geçirerek erken saatlerde geldiği stadyumdan galibiyet sevinciyle ayrıldı.

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                Haberler Saklambaç İpek Tatlıtuğ ticaret hayatındaki başarısını oyunculuk sektörüne taşıyor! Yeni Kıvanç peşinde
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