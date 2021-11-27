İpek Tatlıtuğ ticaret hayatındaki başarısını oyunculuk sektörüne taşıyor! Yeni Kıvanç peşinde





EVDE SON SÖZÜ PELİN SÖYLER

Pelin Akil ve eşi Anıl Altan MediaMarkt'ın 'Şahane Cuma' fırsatlarını kaçırmadı. Önceki gün firmanın Levent mağazasına giden ünlü çift; çay kahve makinesinden televizyona, oyun konsolundan cep telefonuna kadar birçok ürün satın aldı. "Alacaklarımız konusunda birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz" diyen Anıl Altan, "Benim listemde; kulaklık, hoparlör ve oyun konsolu var. İstediğim çok şey olsa da son sözü Pelin söylüyor. Ben istiyorum Pelin karar veriyor" dedi.