İpek Tatlıtuğ ticaret hayatındaki başarısını oyunculuk sektörüne taşıyor! Yeni Kıvanç peşinde

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi İpek Tatlıtuğ, ticaret hayatındaki başarısını oyunculuk sektörüne taşıyor. Shiva Menajerlik adıyla çalışmaya başlayan İpek Tatlıtuğ, "Amacımız yeni yeteneklere fırsat sağlayıp. onlarla beraber gelişip yol almak ve sektörde fark yaratmak" diye konuştu.
VİTAMİN TAKVİYESİ
Güzel oyuncu Melis Sezen, önceki gün güneşli havanın tadını kaçırmadı. Kendini yaz misali güneş ışınlarının altına attı. Bu pozunu Instagram sayfasında paylaşıp "D vitamini" notu yazdı.
ISIRGAN HÜLYA
Sosyal medyayı aktif kullanan Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımlarını es geçmiyor. Avşar, önceki gün de Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya ve kızı Zehra ile paylaştığı karesine "Hepinizi ısırırım ha" yazdı. Yorumu görenler ise "Siz ne tatlısınız keşke bir daha evlenseniz" çağrıları yaptı.