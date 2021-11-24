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    Tv Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri sahiplerini buldu! Atv'ye ödül yağdı

    9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ne Atv damga vurdu. Esra Erol “Yılın En İyi Kadın Sunucusu” ve “Yılın En iyi Gündüz Kuşağı Programı” ödülünü aldı. Kuruluş Osman ise 3 dalda ödül kazandı.

    Atv’ye ödül yağdı

    Bu yıl 9'uncusu düzenlenen TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri, sahiplerini buldu.

    Halk oylamasıyla seçilen 2021 yılının en iyilerinin ödüllendirildiği gece Swissotel The Bosphorus'da gerçekleşti. İş, sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda ismin katıldığı ödül töreni, ünlülerin şıklık yarışına sahne oldu.

    2410 Construction ana sponsorluğu ile gerçekleştirilen 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni'ne çok sayıda davetli katıldı. Ufuk Özcan, Yüksel Yavuz ve Nur Saruhanoğulları'nın ev sahipliği yaptığı törenin sunuculuğunu Zeynep Koçak ve Sergen Deveci üstlendi.

        GECENİN YILDIZI ATV
        Gecenin konuşulan yapımlarından olan "Kuruluş Osman" 3 ayrı kategoride ödül kazandı. Burak Özçivit "En İyi TV Erkek Oyuncu" dalında ödül alırken, dizi Nurettin Sönmez'e de "En İyi TV Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü getirdi.

        Mehmet Bozdağ ise "En İyi TV Dizi Senaristi" ödülünün kazananı oldu. TV dalında yapılan oylamanın kazananı ise Esra Erol oldu. Esra Erol'da programı ile 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerini aldı. 'En İyi Erkek Haber Sunucu' ise Atv Ana Haber'in başarılı sunucusu Cem Öğretir'in oldu.
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