Tv Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri sahiplerini buldu! Atv'ye ödül yağdı

Mehmet Bozdağ ise "En İyi TV Dizi Senaristi" ödülünün kazananı oldu. TV dalında yapılan oylamanın kazananı ise Esra Erol oldu. Esra Erol'da programı ile 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerini aldı. 'En İyi Erkek Haber Sunucu' ise Atv Ana Haber'in başarılı sunucusu Cem Öğretir'in oldu.