Tv Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri sahiplerini buldu! Atv'ye ödül yağdı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri, sahiplerini buldu.
Halk oylamasıyla seçilen 2021 yılının en iyilerinin ödüllendirildiği gece Swissotel The Bosphorus'da gerçekleşti. İş, sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda ismin katıldığı ödül töreni, ünlülerin şıklık yarışına sahne oldu.
2410 Construction ana sponsorluğu ile gerçekleştirilen 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni'ne çok sayıda davetli katıldı. Ufuk Özcan, Yüksel Yavuz ve Nur Saruhanoğulları'nın ev sahipliği yaptığı törenin sunuculuğunu Zeynep Koçak ve Sergen Deveci üstlendi.