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    Fatih Ürek, Kıbrıs'taki Concorde Tower Otel'de sahne aldı

    Fatih Ürek, Kıbrıs'taki Concorde Tower Otel'de sahne aldı. Üzerinde 1 kilo gümüş bulunan kostümüyle dikkat çekti. Sahne ücreti konusunda ise şarkıcılara gönderme yaptı: Yılbaşında da Kıbrıs'ta sahneye çıkacağım. Ben sadece yılbaşı programında çift tarife uyguluyorum. Diğer sanatçılar gibi astronomik tarifeler uygulamıyorum. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 24 Kasım tarihli Saklambaç haberleri.

    Astronomik değilim...

    Fatih Ürek, Kıbrıs'taki Concorde Tower Otel'de sahne aldı. Üzerinde 1 kilo gümüş bulunan kostümüyle dikkat çekti. Sahne ücreti konusunda ise şarkıcılara gönderme yaptı: Yılbaşında da Kıbrıs'ta sahneye çıkacağım. Ben sadece yılbaşı programında çift tarife uyguluyorum. Diğer sanatçılar gibi astronomik tarifeler uygulamıyorum.

    YENİ PROJE GÖRÜŞMESİ
    Şarkıcı Ebru Keskin     ve prodüktör Serdar Ayyıldız önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Yeni bir proje için bir araya gelen ikili,"Uzun zamandır görüşmüyorduk. Hem özlem giderdik hem de proje toplantısı yaptık. Çok iddialı şarkılar var" diye konuştu.

    '3. DOZDAN SONRA KAFAM RAHAT'
    Ünlü     oyuncu Sema Öztürk, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Öztürk, "Arkadaşım Erol Albayrak ile görüşmek için geldim. Çıkışta biraz vitrin bakma olayına girdim. Pandemi nedeniyle eve kapanmıştım. 3. dozumu da oldum. Kafam daha rahat" dedi.

        GALİBİYET ALIŞVERİŞİ
        Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa, önceki gün Etiler Akmerkez'deydi. Galatasaray maçı sonrası kızları ile alışverişe çıkan Sosa, "Galibiyete çok sevindim. Mutluyum" dedi.

        KALBİNİ KAZANACAK MI?
        Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan 113'üncü bölümünde büyük heyecan yaşandı. Hakan, Züleyha'ya aşkını ilan etti. Yeni bölümün fragmanında ise Hakan'ın elinde görülen yüzük merak uyandırdı. Dizinin takipçileri tarafından "Züleyha, Hakan'ın aşkına karşılık verecek mi?" soruları sorulmaya başlandı.

        GÜLDÜK GEÇTİK!
        Başarılı oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile önceki gün Nişantaşı'nda tura çıktı. El ele gezen örnek çift, ayrılık iddialarına adeta cevap verdi. Burak Özçivit, boşanacakları yönünde çıkan haberlere ise sadece güldüklerini söyledi.
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        Emekliye çifte zam
        Haberler Saklambaç Fatih Ürek, Kıbrıs'taki Concorde Tower Otel'de sahne aldı
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