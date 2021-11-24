Fatih Ürek, Kıbrıs'taki Concorde Tower Otel'de sahne aldı

YENİ PROJE GÖRÜŞMESİ

Şarkıcı Ebru Keskin ve prodüktör Serdar Ayyıldız önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Yeni bir proje için bir araya gelen ikili,"Uzun zamandır görüşmüyorduk. Hem özlem giderdik hem de proje toplantısı yaptık. Çok iddialı şarkılar var" diye konuştu.