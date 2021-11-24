Fatih Ürek, Kıbrıs'taki Concorde Tower Otel'de sahne aldı. Üzerinde 1 kilo gümüş bulunan kostümüyle dikkat çekti. Sahne ücreti konusunda ise şarkıcılara gönderme yaptı: Yılbaşında da Kıbrıs'ta sahneye çıkacağım. Ben sadece yılbaşı programında çift tarife uyguluyorum. Diğer sanatçılar gibi astronomik tarifeler uygulamıyorum.
YENİ PROJE GÖRÜŞMESİ
Şarkıcı Ebru Keskin ve prodüktör Serdar Ayyıldız önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Yeni bir proje için bir araya gelen ikili,"Uzun zamandır görüşmüyorduk. Hem özlem giderdik hem de proje toplantısı yaptık. Çok iddialı şarkılar var" diye konuştu.
'3. DOZDAN SONRA KAFAM RAHAT'
Ünlü oyuncu Sema Öztürk, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Öztürk, "Arkadaşım Erol Albayrak ile görüşmek için geldim. Çıkışta biraz vitrin bakma olayına girdim. Pandemi nedeniyle eve kapanmıştım. 3. dozumu da oldum. Kafam daha rahat" dedi.