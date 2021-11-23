Ekranda taşlar yerinden oynayacak! Büyük gün geldi...

Bu akşam atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, izleyiciyi efsanevi bir hikayeye davet ediyor.
'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor. Bu akşam 20.00'de seyirci karşısına çıkacak 'Destan', televizyon dünyasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor.
Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür.