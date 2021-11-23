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    Ekranda taşlar yerinden oynayacak! Büyük gün geldi...

    Bu akşam ATV'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, izleyiciyi efsanevi bir hikayeye davet ediyor.

    Akkız ve Batuga’nın ‘Destan’ı başlıyor

    Bu akşam atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, izleyiciyi efsanevi bir hikayeye davet ediyor.



    'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor. Bu akşam 20.00'de seyirci karşısına çıkacak 'Destan', televizyon dünyasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor.



    Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür.



        İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.



        Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir.



        Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

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