Bülent Ersoy ile tahliye olan müzisyenler arasında ipler koptu! Diva konser için orkestra bulamıyor

Geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'a giden Bülent Ersoy ve orkestrası sahte PCR testi krizi yaşamıştı. Olaydan sonra orkestra tutuklanmıştı. 1 ay sonra tahliye olan müzisyenler ile Diva arasında ipler koptu. Orkestra üyeleri artık Ersoy'la çalışmak istemediklerini açıkladı. Konserleri için İstanbul'da çalışacak kimseyi bulamayan Diva ise şimdilerde rotasını İzmir ve Ankara'daki müzisyenlere çevirdi.
DEMİR BÜYÜDÜ
Azra Akın, oğlu Demir'in doğum gününü sosyal medyada kutladı. 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Akın, 2018'de oğlu Demir'i kucağına almıştı. Önceki gün Demir ve eşiyle bir pozunu Instagram'da paylaşan Akın, karenin altına da "Canımız, oğlumuz 3 yaşında" yazdı.
ÇILGIN ALIŞVERİŞ!
Ünlü popçu Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, önceki gün Aqua Florya'daydı. Kasım ayına özel indirimleri kaçırmak istemeyen ünlü çift, ürünleri tek tek inceledi. Kendilerinden geçen Kurt ve Akalın, Nocturne'de 3 saat alışveriş yaptı. Elleri dolu şekilde mağazadan çıkan çiftin yaklaşık 100 bin TL ödediği öğrenildi.