Bülent Ersoy ile tahliye olan müzisyenler arasında ipler koptu! Diva konser için orkestra bulamıyor





Kıran, "Kibariye Hanım aylar sonra bir açıklama yapıyor. Bize ödeme yaptığını söylüyor. Madem ortada bir ödeme var, dekontunu göstersin. Biz kendisinden şikayetçi olacağız. Bizi hem tehdit ediyor hem de paramızı ödemiyor" diye konuştu.