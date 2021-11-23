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    Bülent Ersoy ile tahliye olan müzisyenler arasında ipler koptu! Diva konser için orkestra bulamıyor

    Geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'a giden Bülent Ersoy ve orkestra üyeleri sahte PCR testi krizi yaşamışlardı. Yaşanan krizin ardından orkestra üyeleri tutuklanmıştı. 1 ay sonra tahliye olan müzisyenlerle Bülent Ersoy arasında ipler koptu. Ünlü Diva konser için orkestra aramaya başladı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Kasım tarihli Saklambaç haberleri...

    Orkestra bulamıyor!

    Geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'a giden Bülent Ersoy ve orkestrası sahte PCR testi krizi yaşamıştı. Olaydan sonra orkestra tutuklanmıştı. 1 ay sonra tahliye olan müzisyenler ile Diva arasında ipler koptu. Orkestra üyeleri artık Ersoy'la çalışmak istemediklerini açıkladı. Konserleri için İstanbul'da çalışacak kimseyi bulamayan Diva ise şimdilerde rotasını İzmir ve Ankara'daki müzisyenlere çevirdi.



    DEMİR BÜYÜDÜ
    Azra Akın, oğlu Demir'in doğum gününü sosyal medyada kutladı. 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Akın, 2018'de oğlu Demir'i kucağına almıştı. Önceki gün Demir ve eşiyle bir pozunu Instagram'da paylaşan Akın, karenin altına da "Canımız, oğlumuz 3 yaşında" yazdı.



    ÇILGIN ALIŞVERİŞ!
    Ünlü popçu Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, önceki gün Aqua Florya'daydı. Kasım ayına özel indirimleri kaçırmak istemeyen ünlü çift, ürünleri tek tek inceledi. Kendilerinden geçen Kurt ve Akalın, Nocturne'de 3 saat alışveriş yaptı. Elleri dolu şekilde mağazadan çıkan çiftin yaklaşık 100 bin TL ödediği öğrenildi.



        PROFESYONEL SEVGİLİ
        Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te kahve keyfi yaptı. Güzel oyuncu, sevgilisi Gökhan Alkan'a rol aldığı dizide öpüşme yasağı koyduğu iddialarına tepki gösterdi. Cavadzade, "Böyle bir şey kesinlikle olamaz. İkimiz de profesyoneliz" dedi.



        KÖPÜK'LÜ GEZİNTİ
        Ünlü model Didem Soydan, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşı Umut Eker ile Çin Aslan'ı köpeği Köpük'ü gezdirmeye çıkan Soydan'ın elindeki kedi yuvası gözlerden kaçmadı. (Doğan SAVAŞ)

        ARAPSAÇI!
        Kuaför parasını ödemediği iddia edilen Kibariye, "Parasını verdim hadlerini bilsinler" dedi. Konuyu mahkemeye taşıyacağını söyleyen kuaför ise "Ödeme varsa dekontu göstersin" restini çekti.



            Geçtiğimiz ay Kadıköy'de bir kuaföre giderek kaynak saç yaptıran Kibariye'nin 4 bin 200 liralık hizmet bedelini ödemediği iddia edilmişti. Kibariye ise geçtiğimiz günlerde "45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değilim. Herkes haddini bilecek. Parasını ödedim" diyerek iddiaları reddetmişti. Sanatçının açıklamaları sonrası kuaför salonu işletmecisi Kemal Kıran ise konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtti.



            Kıran, "Kibariye Hanım aylar sonra bir açıklama yapıyor. Bize ödeme yaptığını söylüyor. Madem ortada bir ödeme var, dekontunu göstersin. Biz kendisinden şikayetçi olacağız. Bizi hem tehdit ediyor hem de paramızı ödemiyor" diye konuştu.



            HASSAS ÇAĞRI
            Sevcan Orhan, KKTC'deki Arkın By Colony Hotel'de konser verdi. Sahnenin bir bölümünü katledilen kadınlara adayan Orhan, "Cennet anaların ayakları altındadır deyip daha sonra kadına zulmetmek yakışmaz bize" diyerek alkış topladı.



                BEBEK TURU!
                Sosyetik Ralf Tezman, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Yalnız başına yürüyüş yapan Tezman, bir süre bankamatikte işlem yaptı. İş adamı, sonrasında Lucca isimli mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi.



                LİMA'YLA BULUŞTU
                GÜZEL model Özge Ulusoy, Katar'da ilk kez düzenlenecek Grand Prix Yarışları'nı izlemeye gitti. Mondrian Doha Otel'e yerleşti. Andria Lima, Serhat Kaynarpınar ve Berrin Ak ile dün gece yarış öncesi otelin restoranında yemek yedi.

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                Haberler Saklambaç Bülent Ersoy ile tahliye olan müzisyenler arasında ipler koptu! Diva konser için orkestra bulamıyor
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