Hande Yener'den görsel şov! Kırmızı Hande





TÜRKİYE KARDEŞLERİM'İ İZLEDİ

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, 29. bölümüyle Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %10,24 izlenme oranı ve %24,24 izlenme payı alarak birinci oldu.



Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi görmeye devam etti. Dizinin bölüm etiketi #SenÖlürsen, dizi başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! Etiket, 1. sıraya kadar yükseldiği listede, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Aynı zamanda #Kardeşlerim etiketi de TT listesinde 2. sıradaydı.

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