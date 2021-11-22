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    Hande Yener'den görsel şov! Kırmızı Hande

    İstanbul'da yeni açılan mekanda Hande Yener sahne aldı. Hakan Akkaya imzalı kostümle sahneye çıkan Hande yener enerjisiyle görsel şova imza attı. İşte sizler için derlediğimiz 22 Kasım tarihli Saklambaç haberleri...

    Kırmızı Hande

    İstanbul'da yeni açılan "216 sahne" isimli mekanın açılış konserini Hande Yener yaptı. Hakan Akkaya imzalı kırmızı deri özel tasarım kostümle sahneye çıkan Yener, bitmek bilmeyen enerjisiyle görsel bir şova imza atı.



    CESUR DEMET
    Güzel oyuncu Demet Özdemir, önceki akşam Gümüşsuyu'nda bulunan Topaz adlı mekanda kız arkadaşları ile buluştu. Mekan çıkışı üzerindeki beyaz gömleği ve ultra mini şortuyla dikkat çeken Özdemir, "Arkadaşlar çok acelem var. İnanın yoksa sizinle sohbet etmek bana keyif veriyor." diyerek yoluna devam etti.



    AFACAN ÖĞRENCİ
    Ebru Yaşar, şarkılarını öğretmenler için söyledi. Bilnet Okulları, 5. yılını "24 Kasım Öğretmenler Günü" özel programıyla kutladı. Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen gecede sahne alan Ebru Yaşar, "Okul yıllarımda arkadaşlarım dersi kaynatmak için hep bana şarkı söyletirdi. Çok şükür sevdiğim mesleği yapıyorum" diye konuştu.



        KIŞ GÜNEŞİ KEYFİ
        Burcu Şendir, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Tek başına gezen sosyetik güzel, "Yoğun bir hafta sonrasında bu güzel hava gerçekten çok iyi geldi. Ben de güneşin tadını çıkarmaya çalışıyorum" dedi.



        VEGAN ASLI
        Oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, yakın arkadaşı Cihan Nacar'ın İzmir'de gerçekleşen defilesine gitti. Artık vegan beslenmeye başladığını söyleyen Turanlı, "Birkaç aydan beri vegan besleniyorum. Son zamanlarda kırmızı etten uzak duruyorum. Balkabağı çorbasıyla resmen akraba oldum. Beni hafifletti vegan beslenme" dedi.



        TATLI DOSTLUK
        Çağla Şıkel, haftasonunda çocuklarıyla birlikte Kırklareli'ne gitti. Doğaya kaçan Şıkel, gittiği tesiste minik yavru köpeklerle vakit geçirdi. Sevimli köpekleri kucağına alıp poz veren Şıkel'in kareleri büyük beğeni topladı.



            YENİ ŞARKILAR FAST-FOOD
            Şarkıcı Nalan, önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453'deki Yeni Gazino'da sahne aldı. Nalan, "Yeni jenerasyonda bir eksik var mı sizce?" sorusuna şu cevabı verdi: "Yeni jenerasyonda bir eksiklik yok. Bu dönemin şarkıları fast-food gibi yani çok hızlı tüketiliyor. Bizim şarkılarımız zamansız şarkılar."


            EVLİLİK GÜLÜŞÜ
            Hadise ile Mehmet Dinçerler, önceki akşam Beykoz'da bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Mekandan el ele ayrılan çiftin keyfine diyecek yoktu. Genç iş adamı, "Evlenme teklifi ne zaman gelecek?" sorularına tebessüm etti. Güzel şarkıcı Hadise ise bu soru karşısında kahkahayı patlattı.
            (Doğan SAVAŞ)


            REKORTMEN GELİN
            Ünlü manken Özge Ulusoy, İzmir'de düzenlenen İF Wedding'de 3 günde 45 gelinlik giyindi. Nalan Oğuz'un ev sahipliğini yaptığı Wedding Style Show'a 20 firma katıldı. Ulusoy, gelinlik şovunun son gününde de podyuma çıktı. 3 gün boyunca 45 gelinlik giyinen Özge Ulusoy bir rekora imza attı.



                TİCARET MAĞDURU OYUNCU
                Cezmi Baskın, eşi Çisel Baskın ile Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülendi. Geçtiğimiz yıllarda zeytinyağı işine giren Baskın, ticarette başarılı olamadığını itiraf etti. (Aydın HAMZA)



                TÜRKİYE KARDEŞLERİM'İ İZLEDİ
                Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, 29. bölümüyle Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %10,24 izlenme oranı ve %24,24 izlenme payı alarak birinci oldu.

                Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi görmeye devam etti. Dizinin bölüm etiketi #SenÖlürsen, dizi başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! Etiket, 1. sıraya kadar yükseldiği listede, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Aynı zamanda #Kardeşlerim etiketi de TT listesinde 2. sıradaydı.

                KADİR ABİ KORKUTTU
                Ünlü oyuncu Kadir İnanır, Muğla'da rahatsızlandı. Denizli'de tedavi altına alındı. Beyin damarında pıhtı attığı saptandı. 72 yaşındaki sanatçının felç riski olmadığı açıklandı.

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                Haberler Saklambaç Hande Yener'den görsel şov! Kırmızı Hande
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