Hande Yener'den görsel şov! Kırmızı Hande

İstanbul'da yeni açılan "216 sahne" isimli mekanın açılış konserini Hande Yener yaptı. Hakan Akkaya imzalı kırmızı deri özel tasarım kostümle sahneye çıkan Yener, bitmek bilmeyen enerjisiyle görsel bir şova imza atı.
CESUR DEMET
Güzel oyuncu Demet Özdemir, önceki akşam Gümüşsuyu'nda bulunan Topaz adlı mekanda kız arkadaşları ile buluştu. Mekan çıkışı üzerindeki beyaz gömleği ve ultra mini şortuyla dikkat çeken Özdemir, "Arkadaşlar çok acelem var. İnanın yoksa sizinle sohbet etmek bana keyif veriyor." diyerek yoluna devam etti.
AFACAN ÖĞRENCİ
Ebru Yaşar, şarkılarını öğretmenler için söyledi. Bilnet Okulları, 5. yılını "24 Kasım Öğretmenler Günü" özel programıyla kutladı. Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen gecede sahne alan Ebru Yaşar, "Okul yıllarımda arkadaşlarım dersi kaynatmak için hep bana şarkı söyletirdi. Çok şükür sevdiğim mesleği yapıyorum" diye konuştu.