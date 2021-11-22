Gizemli aşıklar sonunda belgelendi! Miray Daner ve Oğulcan Engin el ele görüntülendi...

Güzel oyuncu Ezgi Eyiüboğlu ile iki yıl süren ilişkisini Temmuz ayında sürpriz şekilde sonlandıran Oğulcan Engin, daha sonra YouTuber Ala Tokel ile kısa süreli aşk yaşamıştı.
Çapkınlıkta zirveye çıkan Engin, son olarak kalbini ekranların parlayan yıldızlarından Miray Daner'e kaptırmıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan'a da yasak koyarak ilişkisi hakkında yorum yapmasını engellemişti. Geçtiğimiz haftalarda trafiği birbirine katarak objektiflerden kurtulmayı başaran aşıklar bu kez "Pes" dedi.