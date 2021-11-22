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    Gizemli aşıklar sonunda belgelendi! Miray Daner ve Oğulcan Engin el ele görüntülendi...

    Magazin dünyasının gizemli aşıkları Miray Daner ve Oğulcan Engin, önceki gece ilk kez görüntülendi. Haftalardır gazetecilerle köşe kapmaca oynayan sevgililer, sonunda pes etti ve el ele görüntü verdi...

    Doğan Savaş
    Elde var aşk

    Güzel oyuncu Ezgi Eyiüboğlu ile iki yıl süren ilişkisini Temmuz ayında sürpriz şekilde sonlandıran Oğulcan Engin, daha sonra YouTuber Ala Tokel ile kısa süreli aşk yaşamıştı.



    Çapkınlıkta zirveye çıkan Engin, son olarak kalbini ekranların parlayan yıldızlarından Miray Daner'e kaptırmıştı.



    İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan'a da yasak koyarak ilişkisi hakkında yorum yapmasını engellemişti. Geçtiğimiz haftalarda trafiği birbirine katarak objektiflerden kurtulmayı başaran aşıklar bu kez "Pes" dedi.



        MUTLULUĞU YÜZÜNE YANSIDI
        Magazin dünyasının yeni gözde çifti Miray Daner ve Oğulcan Engin, önceki gece kural bozdu ve ilk kez birlikte görüntü verdi.



        Bebek Otel çıkışı objektiflere takılan genç aşıklar, oldukça heyecanlıydı.



        22 yaşındaki Miray Daner'in mutluluğu yüzüne yansırken, güzel oyuncu "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Her şey çok güzel gidiyor" cevabı verdi.
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            Haberler Saklambaç Gizemli aşıklar sonunda belgelendi! Miray Daner ve Oğulcan Engin el ele görüntülendi...
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