Emina Jahovic'ten flaş Mustafa Sandal açıklaması

SAÇMALIK!

Kibariye, önceki akşam Yeni Gazino'da sürprizlerle dolu bir geceye imza attı. Basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Kibariye, dobra açıklamalar yaptı. Sanatçı, "Ben 61 yaşındayım. Bu yaşıma kadar kimsenin hakkını yemedim. Bu kuaför meselesi de bir sponsorluk olayıydı. Anam ölsün ki; Allah'a havale ettiğim kişiler bu işi promosyon olarak yaptı. 13 yaşından beri sahnelerdeyim. Sesimin ekmeğini yedim hep" dedi.