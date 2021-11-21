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    Emina Jahovic'ten flaş Mustafa Sandal açıklaması

    Emina Jahovic, önceki akşam Bebek'te bir mekanda görüntülendi. Eski eşi Mustafa Sandal'ın mal varlığını annesinin üzerine yaptığı iddialarıyla ilgili, suskunluğunu bozan Jahovic, "O sözler bana ait değil" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 21 Kasım tarihli Saklambaç haberleri.

    Emina konuştu

    Emina Jahovic, önceki akşam Bebek'te bir mekanda görüntülendi. Eski eşi Mustafa Sandal'ın mal varlığını annesinin üzerine yaptığı iddialarıyla ilgili, suskunluğunu bozan Jahovic, "O sözler bana ait değil" dedi. Doğan SAVAŞ

    SAİT ESMERAY ZİRVE YOLUNDA
    'Kill Em' ile Türkiye'de liste başı olan başarılı DJ Sait Esmeray, yeni single'ı 'Don't Move It'i yayımladı. Son üç yılda Türkiye listesinde zirveye çıkan tek Türk DJ olan Esmeray, yeni şarkısında Doğu- Batı sentezi ile farkını ortaya koydu. Esmeray, hedefinin yurt dışındaki listelerde de zirveye çıkmak olduğunu söyledi.

    KAÇAK ŞEF!
    Masterchef'in sunucusu Somer Sivrioğlu'nun eğlencesi olaylı bitti. Önceki akşam Bebek'te ünlü şefin bulunduğu araç, park halindeki bir araca çarptı. Somer Şef oralı olmadı ve grup hızlıca uzaklaştı. Araç sahipleri ise polisi arayarak şikayetçi oldu. Doğan SAVAŞ

        GÖZÜ ZİRVEDE
        Aleyna Tilki, önceki gün Etiler'de görüntülendi. İngilizce albümde sona yaklaştığını açıklayan Tilki, "İngilizce rock-pop bir albüm yaptım bitti. Son rötuşları yapılacak. Seneye geliyor" dedi. Şarkıcı, hedeflerini de şöyle açıkladı: "Son şarkım 'Real Love' listelerde üst sıralara çıktı. Hedefim çok büyük. Artık dünya pazarına daha ilgili olmam gerekiyor" dedi.

        SAÇMALIK!
        Kibariye, önceki akşam Yeni Gazino'da sürprizlerle dolu bir geceye imza attı. Basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Kibariye, dobra açıklamalar yaptı. Sanatçı, "Ben 61 yaşındayım. Bu yaşıma kadar kimsenin hakkını yemedim. Bu kuaför meselesi de bir sponsorluk olayıydı. Anam ölsün ki; Allah'a havale ettiğim kişiler bu işi promosyon olarak yaptı. 13 yaşından beri sahnelerdeyim. Sesimin ekmeğini yedim hep" dedi.

        GÜLDÜRDÜLER!
        Demet Akalın ve Okan Kurt,         önceki akşam Bebek trafiğinde görüntülendi. Akalın'ı tanıyan çiçek satıcıları aracın ön camını güllerle kapladı. Sileceklerini çalıştırıp yolu görmeye çalışan çiftin, bu halleri objektiflere böyle yansıdı.

            EFROUZ EZBER BOZDU
            Anadolu             Yakası'nın gözde mekânı Efrouz, misafirlerine bol müzikli ve sürprizli geceler yaşatıyor. Ünlü Tiyatrocu Reşat Gümüştaç'ın 'Amanda İş Başında' adlı Cabaret şovu, darbuka ritimde Samet Öztürk'ün şovu ve Zülal'in göz kamaştırıcı dans gösterisi konuklara keyifli saatler yaşatıyor.

            KADİR İNANIR YOĞUN BAKIMDA
            Muğla             Dalaman'da yaşayan ünlü sanatçı Kadir İnanır (72), Ortaca'ya gezmeye gitti. Burada yürüyüşe çıkan İnanır, bir anda rahatsızlandı. Hastanede tedavi altına alınan usta oyuncunun beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı açıklandı. Kontrolleri yapılan İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Nöroloji servisinde tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen sanatçının bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre kendisine ameliyat yapılacağı öğrenildi.
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            Haberler Saklambaç Emina Jahovic'ten flaş Mustafa Sandal açıklaması
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