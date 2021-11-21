Emina Jahovic'ten flaş Mustafa Sandal açıklaması

Emina Jahovic, önceki akşam Bebek'te bir mekanda görüntülendi. Eski eşi Mustafa Sandal'ın mal varlığını annesinin üzerine yaptığı iddialarıyla ilgili, suskunluğunu bozan Jahovic, "O sözler bana ait değil" dedi. Doğan SAVAŞ
SAİT ESMERAY ZİRVE YOLUNDA
'Kill Em' ile Türkiye'de liste başı olan başarılı DJ Sait Esmeray, yeni single'ı 'Don't Move It'i yayımladı. Son üç yılda Türkiye listesinde zirveye çıkan tek Türk DJ olan Esmeray, yeni şarkısında Doğu- Batı sentezi ile farkını ortaya koydu. Esmeray, hedefinin yurt dışındaki listelerde de zirveye çıkmak olduğunu söyledi.
KAÇAK ŞEF!
Masterchef'in sunucusu Somer Sivrioğlu'nun eğlencesi olaylı bitti. Önceki akşam Bebek'te ünlü şefin bulunduğu araç, park halindeki bir araca çarptı. Somer Şef oralı olmadı ve grup hızlıca uzaklaştı. Araç sahipleri ise polisi arayarak şikayetçi oldu. Doğan SAVAŞ