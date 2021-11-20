İrem Derici ile izleyicisi arasında dekolte atışması! Verdiği cevapla pes dedirtti





YASAK YALANI

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin nişanlısı Gökhan Alkan'a, 'Kalp Yarası' dizisindeki partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini yasakladığı iddia edildi. Bunun üzerine açıklama yapan Cavadzade, "Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz. Bu kişi sevgilim olsa bile. Ayrıca oyunculuk sanatını anlamak için önümde 20 yılım vardı, emin olun anladım. Darısı anlamayanların başına" diyerek çıkan haberleri yalanladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN