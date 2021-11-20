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    İrem Derici ile izleyicisi arasında dekolte atışması! Verdiği cevapla pes dedirtti

    Ünlü şarkıcı İrem Derici önceki akşam Ankara'da sahne aldı. Kostümü ile dikkat çeken İrem Derici izleyicisi ile dekolte atışması yaşadı. İrem Derici'nin verdiği cevap pes artık dedirtti. İşte sizler için derlediğimiz 20 Kasım tarihli Saklambaç haberleri...

    P’estetik’!

    Sempatik şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Ankara'da W Club'ta sahnedeydi. Seyit Ares imzalı kostümüyle dikkat çeken şarkıcıyla izleyici arasında dekolte atışması yaşandı. Derici, dekoltesini çok bulanlara "O kadar estetik yaptırdım. Kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" yanıtı vererek güldürdü.



    YÜZÜK İSYANI!
    Başarılı manken Demet Şener, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.



    Cenk Küpeli'den boşanan ve tek taş yüzüğünü parmağından çıkarmaması dikkat çeken Şener, "Aman arkadaşlar, hep bunları soruyorsunuz. Kendim aldım yüzüğümü" dedi. (Aydın HAMZA)



        SOYMAN'A KINA GECESİ
        İstanbul Güngören'de hizmete giren Felicita organizasyon salonunun açılışı Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisiyle renklendi. Ünlü şarkıcı, modacı Serhat Çağırtekin'in kına elbisesini giyerken duvağını Faik Öztürk açtı. İkili yine herkesi güldürdü.



        SÜRPRİZ DÜET
        Besteci ve şarkıcı Bade Derinöz, önceki akşam Ena Kuruçeşme'de sahne aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kendisini dinlemeye gelen şarkıcı Sinan Güleryüz'ü sahneye davet eden Derinöz, "Senle Ben" şarkısına birlikte düet yaptı.



        PLANSIZ DERİN
        Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu, önceki gece Emirgan'da objektiflere takıldı. Soruları yanıtlayan Talu, "Maalesef gelecek planım yok. Oyunculuk ve mankenlik yaparım" diyerek hedefini açıkladı.



            ESTETİK BULUŞMA
            Sosyetikler önceki gün Dr. Rabia Türkmen ve Dr. Tuğba İşeri'nin Levent'te açtıkları Etre Clinic'in davetinde buluştu. Ece Vahapoğlu ve Şebnem Özinal gibi ünlüler, son güzellik teknikleriyle ilgili bilgiler aldı.



            FAKİR SEVGİLİ OLMAZ
            Model Simge Ünal, City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Ünal, "Özge Ulusoy'a katılıyorum. Sevgili olacağım kişiyle standartımın aynı olması gerekiyor. Ben de fakir biriyle olmam" dedi.



            LAHMACUN REKLAMI
            Şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün sevimli bir köpekle verdiği pozla Instagram'ı renklendirdi. Aydın, pozuna "Senden kalan tek güzel şey lahmacuncunun telefonu" yazarak gülümsetti. Takipçileri şarkıcıya "Senin yüzünden canımız lahmacun çekti" yorumları yaptı.



                YILLAR ONA İŞLEMİYOR...
                Yaz boyunca sahillerde boy gösteren Ece Sükan, bu kez havuz keyfi yaptı. Ünlü oyuncu ve modacı, fit haliyle dikkat çekti. 44 yaşındaki Sükan'a takipçileri "Yıllar sana vız geliyor" yorumları yaptı.



                KORÇAN UNUTULMADI
                Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın 29. final gecesinde ödüller sahiplerini buldu. Genç tasarımcı Asena Saban'ın birinci, Yiğit Kemal Aydemir'in ikinci, Sahra Zeybekoğlu'nun ise üçüncü olduğu final gecesi; Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul'da yapıldı. Gecede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden modacı Bahar Korçan da anıldı.



                YASAK YALANI
                Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin nişanlısı Gökhan Alkan'a, 'Kalp Yarası' dizisindeki partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini yasakladığı iddia edildi. Bunun üzerine açıklama yapan Cavadzade, "Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz. Bu kişi sevgilim olsa bile. Ayrıca oyunculuk sanatını anlamak için önümde 20 yılım vardı, emin olun anladım. Darısı anlamayanların başına" diyerek çıkan haberleri yalanladı.

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                Bursa estetik görünüme kavuşuyor
                Haberler Saklambaç İrem Derici ile izleyicisi arasında dekolte atışması! Verdiği cevapla pes dedirtti
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