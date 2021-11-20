İrem Derici ile izleyicisi arasında dekolte atışması! Verdiği cevapla pes dedirtti

Sempatik şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Ankara'da W Club'ta sahnedeydi. Seyit Ares imzalı kostümüyle dikkat çeken şarkıcıyla izleyici arasında dekolte atışması yaşandı. Derici, dekoltesini çok bulanlara "O kadar estetik yaptırdım. Kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" yanıtı vererek güldürdü.
YÜZÜK İSYANI!
Başarılı manken Demet Şener, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.
Cenk Küpeli'den boşanan ve tek taş yüzüğünü parmağından çıkarmaması dikkat çeken Şener, "Aman arkadaşlar, hep bunları soruyorsunuz. Kendim aldım yüzüğümü" dedi. (Aydın HAMZA)