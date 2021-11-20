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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den şok eden ifşa mesajları! Bunlar tacizci...

    Şarkıcı Aleyna Tilki’nin en az kendisi kadar dikkat çeken annesi Havva Öztel, sosyal medyadan gelen mesajları ifşa etti. Öztel, “Umarım yatalak olursun” bedduası yapan takipçisine “Bunlar kadın katili” diyerek tepki gösterdi.

    Sosyal facia!

    Geçtiğimiz günlerde tatil için Dubai'ye giden Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki de eşlik etmişti.



    Tatilden paylaştığı pozlarla olay yaratan Havva Öztel, önceki gün sosyal medyadan kendine atılan iğrenç mesajları ifşa etti.



    43 yaşındaki Öztel, bir takipçisinin attığı "Umarım yatalak olursun" bedduasıyla şoke oldu. Bu çirkin mesajı ifşa eden Havva Öztel, "Bir insan nasıl bu kadar zalim düşüncelere sahip olabilir? Bunlar kadın katili, bunlar tacizci. Birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor" yorumunda bulundu.

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