Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den şok eden ifşa mesajları! Bunlar tacizci...





43 yaşındaki Öztel, bir takipçisinin attığı "Umarım yatalak olursun" bedduasıyla şoke oldu. Bu çirkin mesajı ifşa eden Havva Öztel, "Bir insan nasıl bu kadar zalim düşüncelere sahip olabilir? Bunlar kadın katili, bunlar tacizci. Birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor" yorumunda bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN