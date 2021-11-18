Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kerem Bürsin'den Hande Erçel ilişkisi hakkında olay sözler! Başka bahara kaldı

    Kerem Bürsin, evliliğe çok uzak. Hande Erçel’le aşk yaşayan oyuncu, “Evlilik çok önemli bir mevzu. Önümüzde işler ve kariyer planlamamız var... Oralara geçmek için daha çok uzun bir yolumuz var” dedi.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Evlilik başka bahara

    Yeni projeler için senaryo okumaya devam eden Kerem Bürsin, önceki gün Etiler Da Mario'daydı.



    Geçtiğimiz haftalarda İtalya'da yoğun ilgiyle karşılaşan Bürsin, Can Yaman ile kıyaslanmasıyla ilgili, "Ben rekabet olarak görmüyorum.



    Hepimiz farklı ülkelerde Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil ediyoruz" dedi.



        Hande Erçel'le mutlu bir birlikteliği olan ve sürekli haklarında "Evleniyorlar" iddiaları ortaya atılan Bürsin, şu sözlerle şaşırttı:



        "Biz şuan ilişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Önümüzde işler, kariyer planlamamız var. Oralara geçmek için daha çok uzun bir yolumuz var."



        Bürsin'in sözleri "Hande ile yakın zamanda evlilik planı görünmüyor" dedirtti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sorsan en özgür onlar!
        Haberler Saklambaç Kerem Bürsin'den Hande Erçel ilişkisi hakkında olay sözler! Başka bahara kaldı
            SON DAKİKA