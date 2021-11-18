Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'a şok haber! Nitelikli dolandırıcılık

Türkıye'de Körfez sermayesine başta emlak olmak üzere yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Uğur Akkuş'un 2011'de Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı yönündeki iddialarla ilgili İstanbul 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar verildi.
Katarlı şirket yetkilisi Abdulghafoor Khaha Tifouni'nin avukatı Alp Nane ile birlikte şikayetçi olarak yer aldığı iddianameye göre aralarında sanık Aswar Şems Gayrimenkul Proje Yönetimi ve Danışmanlık şirketi sahibi Uğur Akkuş'un da yer aldığı 7 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılıktan 10 yıla kadar hapis cezaları istendi.
UYUŞMAZLIK VAR
Mahkeme kararını verdi ve Akkuş, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Konu hakkında Akkuş'un avukatı Ahmet Yıldız açıklama yaptı: