Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'a şok haber! Nitelikli dolandırıcılık





Müvekkilimiz Uğur Akkuş da böyle iş ilişkisi içerisinde bulunduğu taraflarca zaman zaman uyuşmazlık yaşamış olup, bu uyuşmazlıkların çözümü müvekkilimizin hak kaybı ve mağduriyet yaşamaması adına zaman zaman yüce Türk Yargısına ve Sayın Mahkemelere tevdi edilmiştir. Müvekkilimizin taraf olduğu kovuşturma dosyası kapsamında hakkında henüz kesinleşmiş herhangi bir mahkeme kararı yoktur."

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