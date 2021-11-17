İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı

SÜRPRİZ OLSUN

İki güzel oyuncu Büşra Develi ile Melisa Şenolsun, önceki gece Asmalımescit'te bir mekanda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büşra Develi, "Melisa ile doğada çok güzel bir tatil yaptık. Orada olmak bize çok iyi geldi. Dijital platformda yakın zamanda bir diziye başlayacağım. Rolüm hakkında bilgi vermeyeyim. Sürpriz olsun" dedi. Doğan SAVAŞ