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    İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı

    Oyuncu İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, yeni proje hakkında, "Okuduğum bir proje var, onu bekliyorum. Birazda dinleniyorum şimdi" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 17 Kasım tarihli Saklambaç haberleri.

    İlayda: ’Yapmacık değilim’

    Oyuncu İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, yeni proje hakkında, "Okuduğum bir proje var, onu bekliyorum. Birazda dinleniyorum şimdi" dedi. Makyajsız doğal haliyle objektiflere poz veren Alişan, "Doğallığı seven biriyim" dedi. Sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili Alişan, "15 yaşımdaki halim o. 15 yaşında başladım sektöre. Yan yana koymuşlar fotoğraflarımı ne diye bilirim ki?" diyerek konunun abartılığını söyledi. Aydın HAMZA

    EFE İLE AKVARYUM
    Başarılı     yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu ve oğlu Efe Alpay geride geçtiğimiz gün İstanbul Akvaryum da objektiflere yansıdı. Ece, "Gerçekten çok beğendik, oğlum buradan çıkmak istemedi. Herkes kaliteli vakit geçirebilir" dedi.

    BABA OĞUL GEZMELERDE
    Başarılı     oyuncu Ali Atay ve oğlu Fikret Ali geride geçtiğimiz gün İstinyePark'da görüntülendi. Hazal Kaya'nın sette olduğu günü fırsat bilen baba oğul, birlikte alışveriş yaptı. Oyuncak mağazasından çıkarken görüntülenen baba oğulun neşeli halleri dikkatlerinden kaçmadı.

        YOLA DEVAM EDECEĞİZ
        G.Saraylı Mbaye Diagne         geçtiğimiz gün Aqua Florya AVM'de görüntülendi. Başarılı futbolcu "Önümüzde Fenerbahçe maçı var, çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

        AYŞE BEBEĞİNİ KAYBETTİ
        Atv'nİn         Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği "Kalp Yarası" yirminci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu olan Kalp Yarası, #BebeğimNerede etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizide, Ayşe'nin hayatı riske girince, doktorlar Ferit'ten bir seçim yapmasını istedi. Ferit, herkesi kahreden zor tercihi yaptı ve bebeğin alınmasına karar verildi.

        SÜRPRİZ OLSUN
        İki güzel oyuncu Büşra Develi ile Melisa Şenolsun, önceki gece Asmalımescit'te bir mekanda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büşra Develi, "Melisa ile doğada çok güzel bir tatil yaptık. Orada olmak bize çok iyi geldi. Dijital platformda yakın zamanda bir diziye başlayacağım. Rolüm hakkında bilgi vermeyeyim. Sürpriz olsun" dedi. Doğan SAVAŞ

            EVGİN'DEN 9. KLİP
            Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin'in "Sevdiklerim" isimli albümünün 9. video klibi "Yazık" isimli şarkıya çekildi. Evgin, "Sözü ve müziği sevgili dostum Sezen Aksu'ya ait olan 'Yazık' şarkısının klibi yayında" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.

            BİR DEMET İYİLİK
            Güzel oyuncu Demet Evgar önceki gün Arnavutköy Ali Baba Köftecisi'nde görüntülendi. Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Evgar, "SMA hastası çocuklar için kampanyamız çok güzel gitti. Bebeğimizin parası topladık. Çok mutluyuz" dedi.

            STAND-UP GİBİ SAHNE
            Son             dönemin efsane gruplarından Yol Project, önceki akşam Fine Bomonti'de sahne aldı. Grup, Türkçe ve İngilizce şarkıları söyleyerek, hayranlarını coşturdu. Grubun şarkı aralarındaki diyalogları stand-up gösterisini aratmadı.

                ÇOK YAŞA BENNU
                Oyuncu Bennu Yıldırımlar, doğum günü vesilesiyle anlamlı bir kampanya başlattı. 22 Kasım doğumlu Yıldırımlar, yaş günü için sevenlerinden Tohum Otizm Vakfı'na bağışta bulunmalarını istedi. Sosyal medyadan hayranlarına seslenen oyuncu, "Sevgili dostlarım bana vereceğiniz en anlamlı, en güzel hediye, otizmli çocuklara eğitim desteği olacak. Şimdiden teşekkürler" dedi.

                NUSRET DUMANALTI
                İstanbul'da Tütün Denetim Ekipleri, restoranlara baskın yaptı. Müşterilerin kapalı alanda sigara içip içmediğini araştırdı. Yasağı çiğneyenlere cezayı yazdı. O restoranlar arasında Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-Et de vardı. Ekipler işletmeyi 10 gün kapattı. Atakan IRMAK

                DUBAİ'DE PINAR MODASI
                Lady Estrella markasının yaratıcısı Pınar Kerimoğlu İstanbul'daki başarısını Ortadoğu'ya taşıdı. Dubai'deki ilk mağazasını Sofitel Dubai Jumeirah Beach Otel'de açtı. Başarılı modacının 80 parçadan oluşan yeni kreasyonunun tanıtımında 8 manken görev aldı. Dubaili kadınlar, tasarımlara hayran kaldı.
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                Sezai Karakoç Hakk’a yürüdü
                Haberler Saklambaç İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı
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