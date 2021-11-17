Oyuncu İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, yeni proje hakkında, "Okuduğum bir proje var, onu bekliyorum. Birazda dinleniyorum şimdi" dedi. Makyajsız doğal haliyle objektiflere poz veren Alişan, "Doğallığı seven biriyim" dedi. Sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili Alişan, "15 yaşımdaki halim o. 15 yaşında başladım sektöre. Yan yana koymuşlar fotoğraflarımı ne diye bilirim ki?" diyerek konunun abartılığını söyledi. Aydın HAMZA
EFE İLE AKVARYUM
Başarılı yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu ve oğlu Efe Alpay geride geçtiğimiz gün İstanbul Akvaryum da objektiflere yansıdı. Ece, "Gerçekten çok beğendik, oğlum buradan çıkmak istemedi. Herkes kaliteli vakit geçirebilir" dedi.
BABA OĞUL GEZMELERDE
Başarılı oyuncu Ali Atay ve oğlu Fikret Ali geride geçtiğimiz gün İstinyePark'da görüntülendi. Hazal Kaya'nın sette olduğu günü fırsat bilen baba oğul, birlikte alışveriş yaptı. Oyuncak mağazasından çıkarken görüntülenen baba oğulun neşeli halleri dikkatlerinden kaçmadı.